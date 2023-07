Recensione Final Fantasy XVI: Aegroto dum anima est, spes esse

Scopriamo insieme, in questa prolissa recensione, quali sono i punti di forza e di debolezza di Final Fantasy XVI, l’ultima iterazione del franchise targato Square Enix che dovrebbe essere, speriamo, un nuovo inizio per la serie

It Wasn’t A Good Death We Should Be Fighting For, But A Better Life.

Trentasei. Un numero a caso in apertura della recensione di Final Fantasy XVI? Non esattamente. Trentasei sono gli anni passati da quando Hironobu Sakaguchi e Square Enix tutta (anche se ai tempi si parlava ancora di Squaresoft) gettarono sul mercato un ultimo progetto prima che l’azienda andasse in bancarotta. Un ultimo progetto, un’ultima possibilità per dare una nuova strada all’azienda, ormai sull’orlo del fallimento. Una fantasia finale che, se avesse floppato, avrebbe decretato la fine. Trentasei anni dopo ci ritroviamo qui, ancora una volta, su una nuova strada. Stavolta tracciata da Naoki Yoshida, Yoshi-P, e dalla Creative Business Unit III. Anche se stavolta Square Enix non è sull’orlo del fallimento e siamo ormai giunti al sedicesimo capitolo. Sì, è giunto quel momento. Benvenuti.

A Rose is a Rose | Recensione Final Fantasy XVI

Valisthea, la terra benedetta dai Cristalli Madre. Imponenti montagne di cristallo che sovrastano i sei regni che la compongono, inondandoli di etere e donando la magia a tutti coloro che non saprebbero usarla altrimenti. Sei regni legati fra loro da flebili rapporti di pace, messi a dura prova dalla diffusione della Piaga, una malattia che sta letteralmente facendo marcire terre, flora e fauna e causando grande devastazione in ogni dove. Valisthea, la terra benedetta dai Cristalli Madre. Benedetta. Benedetta?

Clive Rosfield è il nostro protagonista e delle sue prime ore di vita in Final Fantasy XVI vi abbiamo già parlato in un’anteprima dedicata al gioco derivante dalla demo rilasciata su PlayStation Store poco prima del lancio, che potete raggiungere cliccando qui. Dicevamo, Clive è il nostro protagonista e, in quanto tale, è colui intitolato a mostrarci quanto e come sia davvero Benedetta la terra di Valisthea. Questo perché ad essere vero e proprio “protagonista” non è tanto il giovane primogenito del granduca Rosfield, quanto il mondo che vive, pullula e contemporaneamente declina intorno a lui. Clive è solo di passaggio, così come noi lo siamo su questo mondo, non è nessuno di realmente speciale se non fosse che lo impersoniamo e viviamo sin dall’inizio della sua carriera da combattente.

Veniamo al dunque: narrativamente parlando Final Fantasy XVI ha fatto quel salto qualitativo in avanti che ci saremmo aspettati (o che semplicemente avremmo desiderato) dal capitolo precedente. Se la storia di Noctis e compagnia risultava così frammentata da essere quasi indecifrabile in alcuni punti, in questo sedicesimo capitolo nulla è lasciato al caso. Il titolo è così guidato dalla narrativa che non è soltanto la storia, le vicende che vediamo a schermo, a farne da redini, ma tutto il mondo che circonda Clive e il cast di comprimari. Se nelle primissime ore abbiamo fatto una leggera difficoltà ad entrare nel contesto, a carpire le dinamiche che intercorrono non solo fra i vari personaggi, ma fra intere nazioni, col proseguire delle ore è diventato tutto così scorrevole da quasi farci dimenticare di trovarci di fronte ad un’opera d’immaginazione.

Duty | Recensione Final Fantasy XVI

Il tutto è estremamente facilitato dalla possibilità di richiamare in qualsiasi momento (anche, ad esempio, durante le cutscenes) la Storia dei Tempi Correnti, un vero e proprio Compendium di tutto il gioco e che offre descrizioni ed approfondimenti su tutti i personaggi, le ambientazioni e i concetti che vengono rappresentati a schermo. Vero, Final Fantasy XV?

Sul fronte narrativo, dunque, questo sedicesimo capitolo ha raggiunto un nuovo grado di maturità che avevamo inteso grazie ai vari trailer mostrati e alla prova fatta con la demo, ma che difficilmente avremmo immaginato a questi livelli. Final Fantasy XVI risulta essere ad oggi il capitolo più maturo dell’intero franchise. E questo non per sminuire le grandi perle del passato (ci basta ripensare a Final Fantasy VI o Final Fantasy IX), ma per sottolineare quel gigantesco passo in avanti compiuto da un’azienda che sembrava aver perso completamente la bussola sul come si racconta una storia, come si costruisce un mondo e come, in definitiva, si cattura il videogiocatore.

Seppur sia vero che Valisthea è la vera e propria protagonista non giocabile di Final Fantasy XVI, ad accompagnare Clive troviamo un nutrito gruppo di comprimari e antagonisti davvero ben costruiti, forti nelle loro convinzioni e terribilmente affascinanti sotto tantissimi punti di vista. Non vogliamo in alcun modo cadere nel pericolo di fare spoiler, quindi non approfondiremo questo punto ulteriormente, lasciandovi il piacere di scoprire Jill, Cid, Joshua o Hugo, ad esempio. Aggiungiamo solo che la maturità che permea tutta la narrazione si va ovviamente a riflettere su un cast variegato e non solo in termini di rapporti con Clive, ma più semplicemente umani. Sebbene l’opera sia di fantasia e tutti possano fare cose strepitose con la magia, i personaggi sono l’essenza nuda e cruda dell’umanità e sono costituiti da passioni, rimpianti, lutti, perdite, empatia. E così, di riflesso, anche il videogiocatore.

The Founder’s Footsteps | Recensione Final Fantasy XVI

Boy, oh boy, dobbiamo seriamente parlarne. Il pomo della discordia sin dal primissimo materiale mostrato: il sistema di combattimento. Ora, del perché le lamentele sull’”assenza dei turni” sono quantomai ridicole ve ne abbiamo già parlato (trovate tutto qua), ma è quantomai indubbio il cambio di direzione intrapresa dalla Creative Business Unit III per approcciarsi a quello che, ormai, è un vero e proprio action puro. Final Fantasy XVI ha catturato qualche elemento del sistema di combattimento dei Devil May Cry, facendolo proprio, modificandolo e donandogli altra vita. Un’altra vita che lo rende meno frenetico, ma più ragionato e, sotto molti punti di vista, tattico.

Partiamo dalle basi: i stati frontali del Dualsense sono dedicati all’attacco melee e a quello a distanza, nonché ad un’abilità unica e non interscambiabile dell’Eikon che si sta utilizzando e al salto (la cui utilità è marginale, ma pur sempre presente). I dorsali sono invece utilizzati per la schivata (discutibilmente posta sul tasto R1), al cambio dell’Eikon e all’attivazione delle varie abilità offensive che la creatura equipaggiata donerà al protagonista. Nonostante qualche dubbio iniziale e alla necessità di creare muscle memory per non “sbagliare tasto” nel 2023, alla fin fine la mappatura dei comandi è comunque piuttosto comoda, seppur non proprio intuitiva, per tutti gli amanti del genere.

Before The Storm | Recensione Final Fantasy XVI

Clive può equipaggiare fino a un massimo di tre Eikon contemporaneamente, che donano ciascuno tre abilità diverse (di cui due modificabili nel menu dell’equipaggiamento). Queste abilità sono sbloccabili tramite l’utilizzo di PA, che otterremo al termine di ogni scontro, e che permettono dunque di costruire una vera e propria build personalizzata sulle esigenze di ciascun videogiocatore. Ed ecco, dunque, l’elemento tattico dell’intero pacchetto Final Fantasy XVI: la personalizzazione. La possibilità di resettare la vostra build tramite la redistribuzione dei punti abilità nell’apposito menu sottolinea ancora di più questa estrema libertà data dagli sviluppatori nell’approccio al sistema di combattimento.

A questo possiamo tranquillamente aggiungere un’impressionante reattività dei comandi: Clive è rapidissimo, veloce e preciso tanto quanto lo saremo noi. Concatenare combo è estremamente divertente, specialmente se e quando riuscirete a “stunnare” i nemici, ma è altrettanto divertente effettuare schivate perfette, parry e contrattacchi. Dipende tutto da come deciderete di giocare: agili volpi o tank devastanti? Sta a voi decidere come divertirvi.

Sì, perché pad alla mano Final Fantasy XVI è decisamente divertente seppur, in determinati contesti, un po’ troppo semplice a livello normale. Una volta presa mano con i comandi ed escludendo gli scontri con i boss (tutti diversi tra loro, interessanti visivamente e registicamente maestosi), i nemici base vengono sciolti con maestria da un impetuoso Clive, rendendo gli incontri casuali mera carne da macello che genera qualche punto esperienza e qualche PA. Inoltre, abbiamo notato una generica inutilità dei compagni di squadra, se escludiamo la perenne aggressività di Torgal utile per toglierci di mezzo qualche nemico di troppo, che a volte non fanno nemmeno in tempo ad accorgersi di essere entrati in combattimento.

Into the Mire | Recensione Final Fantasy XVI

Oltre che con gli Eikon, è possibile equipaggiare Clive con un’arma, un bracciale, una cinta e tre diversi accessori. Questi ultimi saranno indispensabili per migliorare ulteriormente la vostra build, offrendo una pletora di effetti positivi alle diverse abilità prese in prestito dagli Eikon. Escludendo infatti quelli che aumentano giusto di qualche punto Attacco, PV e Difesa (che abbiamo trovato completamente inutili, lasciatecelo dire), a rendere il sistema degli equipaggiamenti davvero interessante è la possibilità di diminuire il cooldown o aumentare i danni inflitti di questa o quella abilità specifica. La personalizzazione sale ancora di un gradino, insomma.

Chiudiamo sul sistema di combattimento parlando degli scontri fra Eikon. Se di scontri si può parlare, effettivamente, perché nella maggior parte dei casi saranno lunghe sequenze animate interrotte da fugaci Quick Time Events. E ciò non è necessariamente un male, dobbiamo ammetterlo, anche perché gestire uno scontro fra creature di dimensioni così epocali non sarebbe stato comunque semplice. Registicamente parlando, anche in questo caso, gli scontri fra Eikon sono spettacolarità allo stato puro, tamarri al punto giusto e con una forte enfasi su effetti speciali, particellari ed animazioni spaccamascella. Sinceramente? A noi è andato bene così, pur sacrificando una bella parte di gameplay che forse, in futuro, in un Final Fantasy XVII qualsiasi, potremo vedere approfondita.

On The Shoulders of Giants | Recensione Final Fantasy XVI

Se vi aspettate un Open World, cambiate gioco: l’esplorazione in Final Fantasy XVI è stata resa essenziale, immediata e non capillare. Non troverete dunque una lunga lista di forzieri nascosti con componenti o armi particolarmente rari, ma semplicemente qualche risorsa sparsa qua e là in maniera piuttosto casuale. Questo vuol dire che, spesso, vi ritroverete a fare giri completamente inutili per arrivare in spiazzi vuoti e chiedervi “ma perché?”. Siamo i primi ad essere stanchi dell’eccessiva capillarizzazione degli Open World moderni, con mappe piene zeppe di cose da fare e oggetti da trovare, ma forse in questo caso il tutto è stato ridotto un po’ troppo all’osso. Ed è uno dei pochi difetti che siamo riusciti a trovare finora, se non ve ne siete accorti.

Il secondo è, indiscutibilmente, la qualità delle missioni secondarie. Partiamo però da un presupposto: in Final Fantasy XVI tutti (e sottolineiamo tutti) i compiti secondari donano insight, curiosità ed approfondimenti sul mondo di gioco o sui suoi personaggi, nonché ricompense spesso molto interessanti (oltre ai soliti punti esperienza, abilità e fama). Seppur questo sia vero, il come le missioni secondarie devono essere portate a termine è quanto di più basilare e spesso scarno possa esistere. Fetch quest banali o mostri affatto impegnativi: questo è quanto. Davvero un gran peccato, ma capiamo benissimo che il tutto deriva dalla grande esperienza di Yoshida e del suo team in termini di MMORPG.

Currents | Recensione Final Fantasy XVI

Passiamo ordunque al versante tecnico. Artisticamente parlando, Final Fantasy XVI è, semplicemente, eccellente. Valisthea è un modo vivo, che pulsa e batte al ritmo di un’esistenza che esula dal nostro passare del tempo. La palette di colori varia per ogni ambientazione e passa dal più azzurro dei cieli e dal più verde delle praterie che possiate immaginare, all’oscurità più totale, bruta e totalizzante. Il sapiente uso della luce, inoltre, dona scorci incredibilmente d’impatto, oltre che qualche piccolo e grande calo di frame rate, specialmente in alcune zone.

In termini di prestazioni, abbiamo giocato in modalità Performance per tutta la durata della campagna e abbiamo riscontrato qualche inciampo, come già detto, nel frame rate (che in alcuni contesti scende un po’ troppo, dobbiamo ammetterlo). A parte questo e qualche piccolo fenomeno di pop in, nulla di rilevante da segnalare. Il gioco scorre bene, senza grandi problematiche che ne impattino la godibilità generale.

Infine, il sonoro. Impeccabile sotto ogni punto di vista, dalle nuove tracce alla rivisitazione delle grandi opere di Uematsu, la soundtrack ha saputo coinvolgerci molto più di quel che avremmo pensato possibile. In alcuni frangenti è davvero da pelle d’oca. Una menzione all’ottimo doppiaggio italiano, che ci ha convinti, ma non abbastanza da abbandonare il sempre eterno inglese (che, lo ammettiamo, è di un livello decisamente superiore). Nonostante ciò, non possiamo non essere felici della possibilità di vivere un Final Fantasy per la prima volta interamente doppiato in italiano. L’ennesimo simbolo di una maturità insperata, ma finalmente raggiunta.

To Sail Forbidden Seas

Siamo stati fin troppo prolissi, quindi terminiamo qui questa recensione di Final Fantasy XVI. Una narrativa convincente, un sistema di combattimento divertente e veloce si contrappongono a qualche piccola incertezza tecnica ed alcune defaillance in termini di esplorazione e gestione delle missioni secondarie in un’opera magna che, finalmente, segna un nuovo inizio per il franchise di Square Enix. Final Fantasy XVI è tutto ciò che abbiamo sempre voluto, ma che mai ci saremmo sognati di vedere: una nuova strada, un nuovo prologo e un nuovo inizio per quella “Fantasia Finale” di Sakaguchi che, trentasei anni fa, cambiò il mondo dei videogiochi. E che oggi, finalmente, torna a splendere.

Final fantasy XVI è attualmente disponibile in esclusiva PlayStation 5. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!

