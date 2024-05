POCO F6 Series: i flagship killer arrivano in Italia

POCO F6 Series arriva ufficialmente in Italia, i nuovi flagship POCO portano l’experience mobile ad un livello superiore

POCO si prepara a ridefinire il segmento dei flagship mobile con il lancio della nuova Serie POCO F6, che offre prestazioni elevate e un’esperienza d’uso che delizierà i gamer più accaniti, gli amanti della tecnologia e in generale tutti colore che chiedono il massimo delle prestazioni a uno smartphone.

Grazie al chipset Snapdragon 8 Gen 2, che offre prestazioni eccellenti con un consumo limitato, POCO F6 Pro è un flagship a tutto tondo. Dispone di un display AMOLED WQHD+ a 120Hz Flow da 6,67” ultra nitido con cornici sottilissime che garantisce agli utenti un’esperienza visiva completamente immersiva. POCO F6 è un campione di velocità. Dispone del nuovissimo Snapdragon 8s Gen 3 con WildBoost Optimization 3.0 e LiquidCool Technology 4.0, progettato per garantire ai giocatori più esigenti la migliore esperienza possibile.

POCO F6 Pro: ‘HyperPower Evolved’ con interfaccia e prestazioni di livello flagship

POCO F6 Pro è un flagship completo, dotato di display WQHD+ 120Hz Flow AMOLED con risoluzione 2K, luminosità di picco di 4.000 nits, oscuramento PWM a 3.840Hz1 e certificazione TÜV Rheinland per la protezione degli occhi. Il display offre immagini nitide anche quando si esegue lo zoom sui dettagli più piccoli, offrendo al tempo stesso un’esperienza visiva più coinvolgente che mai. Equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 2, POCO F6 Pro è provvisto di sistema operativo Xiaomi HyperOS basato su Android, una memoria e uno spazio di archiviazione notevoli, per offrire prestazioni e connettività avanzate con una maggiore efficienza energetica.

Fotocamere

POCO F6 Pro vanta anche il miglior sistema di sensori per fotocamera della gamma POCO, che assicura dettagli più nitidi anche negli scatti più complicati. Il nuovo sensore Dual Native ISO Fusion presenta una tecnologia che consente un segnale pulito anche in situazione di forte contrasto, con una differenza di esposizione massima fino a 16 volte. L’utente può dunque fotografare scene con un significativo contrasto tra luce e buio per ottenere lo scatto creativo ideale.

Catturare il momento perfetto è possibile con la Burst Mode 2.0 nelle funzioni creatività. Insieme all’algoritmo POCO Imaging Engine, la velocità di caricamento e di calcolo è stata notevolmente ottimizzata, per cogliere i momenti preziosi in modo rapido e chiaro. Il nuovo algoritmo Ultra Night consente di scattare immagini chiare e luminose con una rappresentazione dei colori ancora più accurata, grazie alla fusione AI multi-frame. La funzionalità super cool consente di giocare con le riprese in scenari notturni.

Disponibile nelle colorazioni Black e White e caratterizzato da un vetro liscio con bordi curvi, POCO F6 Pro è alimentato da una batteria da 5.000mAh che dura tutto il giorno. E quando sarà necessario ricaricare il telefono, grazie all’HyperCharge da 120W, la batteria sarà al 100% in soli 19 minuti.

POCO F6: plasmato dalla velocità, supportato da Snapdragon 8s Gen 3

POCO F6 offre un’autentica esperienza di gioco mobile di livello flagship, alimentato dall’attesissimo processore Snapdragon 8s Gen 3. Con un’attenzione particolare alle capacità della CPU e dell’intelligenza artificiale, il core X4 che supporta la CPU offre prestazioni di alto livello. Con un punteggio AnTuTu di oltre 1,53 milioni, POCO F6 supera facilmente la maggior parte degli smartphone del suo segmento, offrendo prestazioni fluide e senza compromessi.

Un’esperienza di gioco quanto mai completa grazie a WildBoost Optimization 3.0. L’ultima generazione WildBoost porta il software a nuovi livelli, attraverso un algoritmo interno che spinge persino il popolarissimo gioco Genshin Impact a supportare una risoluzione di 1.5K, per un’esperienza visiva di qualità come mai prima d’ora. Le funzionalità AI di Snapdragon 8 Gen 3 garantiscono una maggiore efficienza energetica e una temperatura più bassa per un’azione di gioco eccezionale. Per offrire un’esperienza di gioco ancora più duratura, l’ultima tecnologia LiquidCool presenta un nuovo sistema IceLoop, che migliora il flusso di circolazione del vapore e del liquido per eliminare e migliorare notevolmente la dissipazione del calore.

Display e fotocamere

POCO F6 introduce anche il primo display CrystalRes della Serie POCO F. Il display AMOLED DotDisplay Flow da 6,67 pollici, super nitido, offre un refresh rate di 120Hz, una luminosità di picco di 2.400nit e 68 miliardi di colori, per un’esperienza vivida e una qualità sorprendente ad alta definizione (da 1.5K). Le cornici super sottili e il rapporto schermo/corpo del 94,27% creano un’esperienza davvero coinvolgente per lo streaming, il gaming o la semplice lettura. Le certificazioni TÜV Rheinland per la protezione degli occhi e per l’assenza di sfarfallio garantiscono una visione sicura, confortevole e prolungata.

Oltre all’emozione del gioco, quando si vogliono scattare foto di qualità, POCO F6 offre una tripla fotocamera con camera principale da 50MP con un sensore ultra-grandangolare IMX882 e un’ampia apertura F/1.59, che consente di ottenere una maggiore quantità di luce per creare immagini di alta qualità alla luce del giorno e anche di notte. POCO F6 è inoltre dotato di OIS ed EIS, ormai uno standard della F Series. Altre caratteristiche fotografiche di punta sono i video 4K a 60 FPS, che consentono di realizzare riprese ultra-nitide in stile cinematografico a una frequenza di fotogrammi elevata. Grazie al potente chipset, il Motion Tracking Focus 2.0, è possibile seguire i movimenti di persone, animali e insetti, anche per i fotografi naturalisti più impegnati.

Disponibile in tre diverse opzioni di colore, Black, Green o il nuovissimo colore Titanium, POCO F6 è dotato di una potente batteria da 5.000mAh. La ricarica turbo da 90W raggiunge il 100% di carica in circa 30 minuti per permettervi di rimanere sempre in movimento.

Prezzi e disponibilità

POCO F6 Pro e POCO F6 sono disponibili da oggi su mi.com, po.co e Amazon. POCO F6 Pro è disponibile nelle colorazioni Black e White e in tre configurazioni:

12GB+256GB, a partire da 579,90 €;

€; 12GB+512GB, a partire da 629,90 €;

€; 16GB +1TB, a partire da 699,90€;

Xiaomi POCO F6 è disponibile in tre colori, Black, Green, e Titanium, e in due configurazioni:

8GB+256GB, a partire da 449,90 €;

€; 12GB+512GB, a partire da 499,90€;

Da oggi, 23 maggio ore 13.00 fino al 30 maggio ore 23.59, inoltre, entrambi gli smartphone saranno disponibili su mi.com in offerta early bird. POCO F6 Pro sarà acquistabile a:

499,90 € per la variante da 12GB+256GB;

€ per la variante da 12GB+256GB; 549,90 € per la configurazione da 12GB+512GB;

€ per la configurazione da 12GB+512GB; 599,90€ per la variante da 16GB +1TB;

Mentre le offerte early bird per POCO F6 saranno:

389,90 € per la variante da 8GB+256GB;

€ per la variante da 8GB+256GB; 419,90€ per la configurazione da 12GB+512GB;

Che ne pensate dei nuovi smartphone Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!