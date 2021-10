Il nuovo Back 4 Blood, sviluppato dai creatori di Left 4 Dead, è disponibile da poco, e i suoi giocatori si stanno dilettando alla scoperta di tutti i segreti che riserva questo titolo: in questa guida in particolare, cercheremo di far luce su come sbloccare tutti i personaggi, così da avere la possibilità di scegliere tra tutto il roster all’inizio di un livello

Back 4 Blood è disponibile da poco per tutte le principali piattaforme, e sta riscuotendo un discreto successo nella community dei videogiocatori. Che sia per la sua presenza fin dal day one su Xbox Game Pass oppure che sia per l’importanza del nome del suo predecessore, Back 4 Blood è riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico, trasportando nuovamente i giocatori in un mondo in cui sarà nostro primario obbiettivo sterminare gigantesche ondate di zombie. Abbiamo già pubblicato svariati articoli sul gioco (in particolare, qui troverete la nostra recensione), ma con l’articolo di oggi cercheremo di darvi una mano su come sbloccare tutti i personaggi facenti parte del roster di Back 4 Blood.

Alcune precisazioni

In totale, i personaggi facenti parte del roster di Back 4 Blood sono otto. Inzialmente i personaggi utilizzabili saranno soltanto la metà: potrete giocare nelle prime ore di gioco solo con Holly, Evangelo, Walker e Ma’. Gli altri (ovvero Hoffman, Doc, Karlee e Jim) sono quindi sbloccabili successivamente, anche se abbastanza presto durante la vostra avventura. Per sbloccarli, avrete da completare alcune missioni in early game: vediamole di seguito procedendo nella nostra guida su come sbloccare tutti i personaggi in Back 4 Blood!

The Devil’s Return – Back 4 Blood: come sbloccare tutti i personaggi

Le missioni da completare sono le prime quattro dell’avventura, appartenenti all’Atto 1, chiamato “Il ritorno del Diavolo”. Una volta completate, assisterete a una cutscene in cui vengono introdotti gli altri quattro personaggi, in modo simile a come sono stati presentati i primi quattro personaggi all’inizio. Sfortunatamente, non avrete la possibilità di cambiare personaggio, in quanto il gioco vi blocca sul personaggio precedentemente selezionato a inizio partita.

C’è anche da notare che, come si è potuto vedere fin dalla beta di Back 4 Blood, che il gioco non tiene traccia dei progressi che fate con le impostazioni della campagna in singleplayer. Ciò significa che, giocando con quella modalità, non sbloccherete i personaggi alla fine dell’Atto 1 come ci si aspetterebbe. Fate quindi attenzione a mantenere attive le impostazioni multiplayer.

I personaggi – Back 4 Blood: come sbloccare tutti i personaggi

Quindi, per giocare con uno qualsiasi dei nuovi quattro personaggi, vi basterà avviare una nuova partita (e potete farlo senza timore, in quanto non verranno resettati i progressi della partita precedente). Avendo visto dunque come sbloccare tutti i personaggi del roster di Back 4 Blood, vediamo insieme, a grandi linee, lo stile di gioco di tutti i personaggi nuovi, così che comprendiate subito l’approccio da adottare con ognuno di essi.

Partendo da Hoffman, egli risulta essere un’ottima scelta quando per quel che riguarda la gestione delle munizioni. La sua abilità passiva è una delle più versatili e forti del gioco, il che lo rende una scelta fondamentale per il team. Doc invece è davvero utile quando ci sono da fronteggiare i danni fastidiosi che subirete durante la vostra partita. È un personaggio tanto utile quanto Ma’, quando ci si trova in situazioni difficili.

Il terzo, Jim, è molto semplicemente identificabile come il cecchino. Eccelle quindi nella precisione e nello sfruttare le debolezze del nemico, per causare il maggior numero possibile di punti danno. Quando vi ritroverete a fronteggiare nemici pesanti, Jim risulta una delle scelte più efficaci. Infine, la classe di Karlee è rivolta a rilevare informazioni utili dal campo di battaglia. Con lei, riuscirete a percepire trappole e mutazioni, e potrete quindi avvertire i vostri compagni di squadra in caso di pericoli imminenti.

Conclusioni

Per avere ulteriori consigli sugli approcci da adottare in Back 4 Blood, vi invitiamo a vedere le altre nostre guide sul gioco: troverete guide strategiche sull’utilizzo dei personaggi (per la precisione su Evangelo, Walker, Ma’, Jim, Doc e Holly), ma anche guide più generiche su come giocare con gli amici, come attivare il crossplay, come sbloccare più carte e infine una guida alle migliori armi del gioco.

Arrivati alla fine di questa guida su come sbloccare tutti i personaggi di Back 4 Blood, non ci resta che augurarvi buon divertimento.