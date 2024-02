Un aiuto in cucina è sempre ben accetto, specie quando non si è molto pratici nella manualità oppure quando si va di fretta. Per questo Euronics ha messo in offerta la friggitrice ad aria Black & Decker, un aiutante della cucina molto semplice e intuitivo

Perché correre come dei pazzi e non riuscire a godersi un buon pranzo, cena, o anche uno snack, quando potete utilizzare una comodissima friggitrice ad aria? Questa è la stessa domanda che si è posta anche Euronics, che ha messo in offerta la friggitrice ad aria Black & Decker, che da una grande mano a chi vuole godersi un pasto in santa pace, evitando quindi delle corse inutili. Se non avete mai acquistato una friggitrice ad aria, ma anche se ce l’avete già ma volete qualcosa di meglio, innanzitutto vi rimandiamo a questa lista delle migliori friggitrici ad aria. Da questa guida potrete capire qual è la miglior friggitrice ad aria più adatta alle vostre esigenze. Oggi questa della Black & Decker è in offerta al prezzo di 89,90 euro. Potete trovare l’offerta sulla friggitrice ad aria cliccando qui.

Piatti deliziosi e veloci con la friggitrice ad aria Black & Decker in offerta su Euronics

Perché vi consigliamo questa friggitrice ad aria? Basta guardare alle immagini per capire quanto sia funzionale e comoda questa friggitrice. Questo gioiellino della cucina è munito di un display davvero facile e intuitivo da usare, non sarà per nulla difficile capire come funziona. Potrete infatti decidere il piano di cottura e impostare il timing, in base alle vostre esigenze. La friggitrice ha una potenza di 1600 Watt e ovviamente ha un piano di cottura ad aria. Il termostato è regolabile, così come la temperatura per la cottura. Inoltre c’è un cestello estraibile molto capiente nel quale potrete mettere qualsiasi cosa desideriate, dalle patatine fritte al pollo.

Un gioiellino della cucina che può tornare sempre utile per cucinare in maniera facile e veloce. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.