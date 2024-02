La luna è splendida, con le sue forme e i suoi colori ogni notte diversi ci fanno pensare che non sia facile da immortalare anche se in realtà fotografare la luna è piuttosto semplice, come? Vediamo insieme la nostra guida in 5 consigli

La luna è splendida, lo sappiamo e lo possiamo vedere nelle notti in cui ci regala colori e forme che ci fanno stare anche ore a guardarla con il naso all’insù. Come dice una canzone di Gianna Nannini e Coez, Io che non vengo in foto, un po’ come la luna, Tu che sei bella dal vero, sì, come la luna, per quanto possa essere splendida alla vista quando vogliamo fotografarla il risultato non ci soddisfa. Perché è difficile da fotografare? In realtà no! L’importante è conoscere alcuni passaggi necessari per fare una bella foto studiata e che possa darci soddisfazioni. Per questo motivo, abbiamo pensato ad una guida con 5 consigli per fare una fotografia perfetta della luna.

Come fotografare la luna: la guida in 5 consigli

Con la fotografia del cielo di notte entriamo tecnicamente nell’ambito dell’astrofotografia, che certamente comporta una strumentazione specifica, ma per quanto riguarda la luna in realtà non è richiesta particolare tecnica, solo qualche strumento che sicuramente facilità il lavoro e alcune buone pratiche.

Come fotografare la luna: la guida in 5 consigli | Il meteo e le fasi lunari

Il primo passaggio è studiare in anticipo il meteo previsto per la serata e di conseguenza anche le fasi lunari. La condizione ideale per fotografare la luna è una serata secca, senza umidità, con un cielo senza nuvole e in una situazione di assenza di vento. Se siamo in una situazione di alta quota possiamo godere anche di un cielo privo di inquinamento atmosferico con le stelle ben visibili di contorno al nostro soggetto protagonista. L’umidità può creare una grana piuttosto spessa e visibile alle nostre foto e le nuvole ovviamente potrebbero andare a coprire parzialmente la luna o renderla “appannata”. Anche il vento, soprattutto se forte, può creare problematiche di mosso e nel quarto consiglio, sulle impostazioni manuali, scopriremo anche il motivo.

Fondamentale è anche dare un’occhiata preventiva a quali sono i momenti in cui la luna sorge e tramonta e di conseguenza anche quelle che sono le fasi lunari previste per la giornata. Quindi se siamo di fronte alla prima fase della luna, Luna nuova, non vedremo nulla, perché è nascosta dalla luminosità del sole, nella seconda fase, di Luna crescente, vedremo un piccolo spicchio di luna, molto caratteristico da fotografare. Poi segue la terza fase, ovvero la Luna piena, in cui la terra si trova esattamente tra sole e luna e potremo vedere una sfera perfetta totalmente illuminata. Si arriva poi alla quarta fase, di Luna calante, che ripercorre le fasi precedenti ma a specchio. Per controllare preventivamente queste fasi, si può fare ricorso alle app del meteo, comodissime per tanti fotografi appassionati.

Come fotografare la luna: la guida in 5 consigli | Il teleobiettivo

Se è vero che non serve molta attrezzatura specifica per fotografare la luna, ci sono due strumenti necessari e uno di questi lo vediamo subito ed è il teleobiettivo. La luna è lontana, lo sappiamo e per la macchina fotografica è ancora più lontana rispetto al nostro occhio. Per questo motivo, per fotografarla in modo da renderle giustizia, ci serve andarle vicino il più possibile, come? Con un teleobiettivo. Quindi, parliamo di obiettivi di almeno 100 mm e ovviamente più lunghezza focale abbiamo a disposizione, meglio è per noi. L’ideale sarebbe un obiettivo di 250/300 mm per poter avere maggiori dettagli, ad esempio i crateri. Per quanto riguarda la luminosità dell’obiettivo, non è necessaria per fotografare la luna, quindi di conseguenza non servono obiettivi con un diaframma particolarmente aperto.

Come fotografare la luna: la guida in 5 consigli | Il cavalletto

Un altro strumento che ci può essere molto utile, soprattutto a fronte di un teleobiettivo montato sulla macchina che spesso ci comporta anche un bel peso, è il cavalletto. Per fotografare la luna non servono tempi di scatto lunghi, ma comunque il cavalletto ci aiuta ad avere una maggiore stabilità per poter evitare il micromosso al momento dello scatto. Inoltre, ci torna comodo nell’utilizzo dello schermo di live view per la preparazione dello scatto, che è preferibile rispetto al mirino, in quanto ci permette di controllare meglio la nitidezza.

Come fotografare la luna: la guida in 5 consigli | Impostazioni manuali

Una volta che la strumentazione c’è, arriviamo alle impostazioni manuali della nostra macchina. Vediamo qui una carrellata delle classiche impostazioni manuali e di come porle per uno scatto perfetto.

Tempi di scatto

Non servono tempi lunghi come dicevamo, anzi i tempi consigliati sono su 1/100 circa. Il motivo è anche dovuto al fatto che la luna si muove, quindi i tempi molto lunghi possono far verificare un mosso e oltre a quello anche la presenza del vento, come dicevamo nel punto relativo alle condizioni meteo. Nonostante questi tempi non lunghi, comunque il cavalletto può servire per maggiore stabilità.

Diaframma

Non serve neanche il diaframma particolarmente aperto e questo è ottimo perché non va a incidere economicamente sui nostri teleobiettivi, che si sa, con il diaframma di apertura maggiore hanno un maggior costo. Il diaframma, quindi può stare a F8, per poter avere un buon bilanciamento tra luminosità e profondità di campo. Se si aumenta oltre F8, ne può risentire la luminosità e la nitidezza del soggetto principale.

Iso

Gli Iso è consigliabile tenerli bassi, per evitare un effetto rumoroso che possa inficiare nella nitidezza della nostra foto alla luna. Inoltre, se il teleobiettivo che abbiamo montato sulla nostra macchina riesce ad andare abbastanza vicino al soggetto, la luminosità la dona proprio la luna. Quindi, consigliamo ISO a 100, massimo 200.

Messa a fuoco

Siamo giunti alla messa a fuoco: per quanto solitamente la si tiene automatica, per fotografare la luna si consiglia di tenerla manuale, per avere la certezza che sia a fuoco tutto il nostro punto di interesse. Da qui, anche la comodità di avere il cavalletto, ovvero con la macchina montata su cavalletto, possiamo concentrarci con la ricerca di messa a fuoco. Attualmente abbiamo anche a disposizione macchine fotografiche mirrorless con un sistema di messa a fuoco automatico davvero avanzato, basato sull’intelligenza artificiale che può aiutarci nel caso vogliamo lasciare l’impostazione automatica.

Come fotografare la luna: la guida in 5 consigli | La prospettiva

Una volta che abbiamo tutto l’occorrente e abbiamo anche impostato la nostra macchina fotografica, arriva la parte più divertente: la creatività. Ovvero il momento in cui decidiamo come comporre la nostra foto e in quale prospettiva vogliamo fotografare la luna. Per quanto riguarda la composizione possiamo sempre basarci sulla buona regola dei terzi, che ci aiuta a posizionare la luna in una determinata porzione del nostro spazio, quindi non necessariamente al centro. Possiamo decidere di concentrarci solo sulla luna, quindi se abbiamo un teleobiettivo con 250 mm di lunghezza focale riusciamo a rendere visibili anche i crateri, oppure possiamo giocare con gli elementi intorno a noi. Nei momenti in cui la luna è più bassa, ad esempio quando sorge o tramonta possiamo utilizzare una prospettiva che coinvolga gli elementi attorno a noi, come palazzi o alberi e rendere quindi il nostro scatto più interessante.

Conclusioni

Come avete potuto leggere in queste righe, fotografare la luna non è difficile, si può fare con qualche accorgimento pratico e tecnico e ci può dare tante soddisfazioni. Ovviamente i consigli che vi abbiamo dato possono essere una buona base di partenza per poter poi sperimentare e liberare la creatività nelle prossime notti con la luna. Fateci sapere come vanno le vostre sperimentazioni e continuate a seguire tuttotek.it per altri consigli sulla fotografia.