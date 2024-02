Samsung 2024: la nuova era dell’intelligenza artificiale

Durante questo evento, verrà introdotta la fresca linea di prodotti Samsung per il 2024, che spazia dai televisori agli apparecchi audio, dai portatili agli Smart Home, abbracciando anche dispositivi digitali.

Samsung Electronics, leader nell’ambito dei dispositivi connessi, accoglie con entusiasmo i partecipanti al “World of Samsung”, presentando la nuova serie di dispositivi Galaxy S24, lanciata per la prima volta durante il Galaxy Unpacked il mese scorso. Questi includono il Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, e Galaxy S24, tutti arricchiti dall’innovativa Galaxy AI che trasforma le interazioni quotidiane.

“In Samsung innoviamo per creare esperienze che aiutino i nostri utenti a vivere una vita più pratica e connessa. Dal nostro primo smartphone AI e dai TV QLED, prodotti leader del settore, ai frigoriferi che utilizzano la tecnologia AI per monitorare il cibo al suo interno e aiutarvi a tenere traccia della vostra lista della spesa, i nostri prodotti prendono vita grazie alla potenza di SmartThings e alle innovazioni AI”, ha dichiarato Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe. “Al World of Samsung, celebriamo come la potenza dell’intelligenza artificiale sia qui oggi – e come stia avendo un impatto reale sulla vita dei nostri utenti, ora e in futuro”.

Un esempio tangibile di questa evoluzione è la funzione Traduzione Live, che offre traduzioni vocali e testuali in tempo reale durante le chiamate telefoniche, agevolando la comunicazione in situazioni multilingue. L’Assistente Note di Samsung Notes, alimentato dall’intelligenza artificiale, semplifica la gestione delle riunioni generando sintesi automatiche e ottimizzando gli appunti.

La serie Galaxy S24 segna un progresso significativo nella ricerca grazie all’introduzione di Cerchia e cerca con Google, un’innovativa funzione guidata dai gesti. Questa caratteristica consente agli utenti di cercare in modo intuitivo, evidenziare e accedere a informazioni specifiche con un semplice gesto, ridefinendo così l’esperienza di ricerca su uno smartphone.

Nel campo dei PC, la serie Galaxy Book4, presentata al CES, si distingue come la serie di PC più intelligente di Samsung. Dotata del processore Intel Core Ultra 9 e di una Neural Processing Unit (NPU), insieme al programma Intel AI PC Acceleration, offre funzionalità avanzate di intelligenza artificiale per aumentare la produttività degli utenti.

Samsung continua a ridefinire l’intrattenimento domestico con la presentazione della linea televisiva e audio del 2024. Il Neo QLED 8K, alimentato dal potente processore NQ8 AI Gen 3, offre una qualità d’immagine senza precedenti. La serie introduce anche il MICRO LED trasparente, una tecnologia che fonde estetica e innovazione tecnologica, fornendo una visione realistica e integrandosi con le tecnologie future.

L’evento celebra anche i nuovi prodotti TV lifestyle e le funzionalità innovative, come il Music Frame, un altoparlante personalizzabile e versatile che si integra perfettamente con SmartThings.

Nel settore degli elettrodomestici, Samsung presenta la serie BESPOKE, che sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire maggiore praticità e connettività avanzata. Il frigorifero Family Hub introduce AI Vision Inside, riconoscendo automaticamente gli alimenti all’interno e creando un elenco aggiornato.

Altri elettrodomestici BESPOKE, come la lavatrice e il robot Bespoke Jet Bot Combo, sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza energetica, regolare le prestazioni e riconoscere oggetti e ostacoli, rappresentando un passo avanti nella casa connessa.

“World of Samsung” porta i media e i partner in Germania non solo per vedere i nuovi dispositivi Samsung, ma anche per sperimentare in prima persona come questi dispositivi utilizzano le funzionalità dell’intelligenza artificiale per rendere la vita meno complessa, più vantaggiosa e meglio connessa. Durante l’evento, Samsung illustrerà anche i dettagli della sua visione “AI for All”, che si concentra soprattutto su come la tecnologia AI consentirà alle persone di utilizzare i propri dispositivi in modo più intuitivo e agevole come mai prima d’ora.