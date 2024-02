Avatar – La Leggenda di Aang: nuovi film e serie in arrivo

Nei prossimi anni vedremo una serie di film e serie TV che approfondiranno l’universo di Avatar – La leggenda di Aang

In questi giorni, l’adattamento live action di Avatar – La leggenda di Aang ha catturato l’attenzione dei fan, posizionandosi al primo posto delle serie più viste su Netflix. Tuttavia, questo è solo l’inizio di un’epoca ricca di contenuti per gli appassionati dell’universo creato da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko. L’opera originale, composta dalle serie principali Avatar – La leggenda di Aang (2005-2008) e Avatar – La leggenda di Korra (2012-2014), ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Oltre alle serie televisive, sono stati realizzati fumetti, libri, videogame e persino un lungometraggio cinematografico. La nascita di Avatar Studios, annunciata nel febbraio del 2021 da DiMartino e Konietzko, segna un nuovo capitolo nell’universo di Avatar. Questa divisione interna di Nickelodeon si dedica esclusivamente alla produzione di film e serie TV ambientati nell’universo narrativo delle Leggende di Aang e Korra.

Avatar – La leggenda di Aang: i progetti in arrivo

I prossimi anni saranno caratterizzati da una serie di film e serie TV che approfondiranno e arricchiranno ulteriormente l’universo di Avatar. Il primo film prodotto da Avatar Studios sarà un’avventura animata che vedrà protagonisti Aang e Katara adulti, insieme a Sokka, Toph e Zuko. Il film, intitolato “Hidden Kingdom”, promette emozioni e avventure epiche e arriverà nelle sale il 10 ottobre 2025. Nello stesso anno, Paramount+ presenterà una nuova serie animata incentrata sul successore di Aang e Korra, un dominatore della terra ambientato 100 anni dopo gli eventi di Korra. Il protagonista, ancora sconosciuto, porterà avanti il leggendario ciclo degli Avatar.

Uno dei progetti più attesi è il film dedicato a Zuko, uno dei personaggi più amati della serie. Nel 2026, questo film esplorerà la sua storia e il suo cammino di redenzione, offrendo uno sguardo più approfondito sul principe esiliato. Nel 2027, il grande schermo accoglierà un’altra avventura epica del nuovo Avatar, continuando a esplorare il ricco universo di Avatar.

