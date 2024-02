Pirelli Cinturato All Season SF3: nuovo set di pneumatici 4 stagioni

Con Pirelli Cinturato All Season SF3, Pirelli conferma il suo impegno nell’offrire pneumatici ad alte prestazioni per tutte le condizioni meteorologiche, garantendo sicurezza e comfort

Pirelli ha recentemente introdotto sul mercato il nuovo set di pneumatici 4 stagioni dedicato alle vetture medie e compatte: il Pirelli Cinturato All Season SF3. Questo pneumatico rappresenta l’ultima evoluzione per affrontare tutte le condizioni meteorologiche durante l’anno. Rivolti soprattutto agli automobilisti urbani che richiedono sicurezza in qualsiasi condizione, questi innovativi pneumatici offrono un’aderenza eccellente anche sui fondi stradali più scivolosi, a partire dal bagnato. Il nuovo set Pirelli ha ottenuto la massima classificazione sull’etichetta europea (classe A) nel wet grip, confermando la sua capacità di garantire sicurezza anche su strade bagnate. Inoltre, la marcatura 3Pmsf attesta la sua affidabilità anche su neve, dopo aver superato severi test invernali. Sul terreno asciutto, il pneumatico presenta livelli di stabilità, comfort acustico e resistenza al rolling paragonabili a quelli di un pneumatico estivo, garantendo versatilità in ogni situazione.

Pirelli Cinturato All Season SF3: tecnologia avanzata del battistrada adattivo

Il nuovo set di pneumatici introduce una tecnologia avanzata del battistrada adattivo con lamelle 3D, per garantire un’aderenza ottimale su neve lungo l’intera durata del pneumatico. Le lamelle si adattano all’usura del battistrada, modificando la loro forma da linee dritte a un andamento a zig-zag, aumentando la superficie di contatto con la neve nonostante la riduzione della profondità del battistrada.

Le lamelle mobili del Pirelli Cinturato All Season SF3 si adattano alle condizioni stradali, migliorando le prestazioni di frenata, tenuta di strada e precisione di guida su asciutto e bagnato. Gli intagli più ampi e gli angoli più acuti nel disegno direzionale favoriscono la marcia su neve e riducono il rischio di aquaplaning, assicurando una guida sicura in ogni situazione.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!