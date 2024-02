Teufel: subwoofer CONCEPT 8 e 12 per audio coinvolgente

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.

I subwoofer attivi Teufel CONCEPT offrono bassi perfetti per altoparlanti satellite di piccole e medie dimensioni. Collega direttamente i satelliti al subwoofer, proprio come fai con la TV o il PC. Il CONCEPT 8 presenta un driver verso il basso da 20 centimetri per bassi robusti a 33 Hz, mentre il CONCEPT 12 , con una membrana frontale da 30 centimetri, offre bassi profondi fino a 22 Hz. Entrambi supportano configurazioni 5.1 e arrangiamenti stereo 2.1.

La connessione agli altoparlanti compatibili, come ad esempio i modelli Teufel CONSONO 25, CONSONO 35 e ULTIMA 20, è semplice utilizzando i cavi inclusi. Collega il subwoofer alla TV o al PC e immergiti in un suono surround ricco, che tu sia nel salotto o di fronte al tuo PC da gioco.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.