In questa guida vi spiegheremo come giocare con i vostri amici in crossplay a Helldivers 2 in modo facile e veloce

Helldivers 2 è uno sparatutto cooperativo che pone tantissima enfasi sul gioco di squadra e di conseguenza i giocatori di sicuro vorranno giocarlo con tutti i propri amici. Purtroppo però non sempre le persone giocano dalla stessa piattaforma e questo potrebbe rendere complicato giocare insieme. Per aiutare gli utenti in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa semplice guida in cui vi spiegheremo come giocare in crossplay a Helldivers 2.

È effettivamente possibile? | Helldivers 2: come giocare in crossplay

Per prima cosa vogliamo iniziare rispondendo a questa annosa domanda. Recentemente infatti, nonostante il crossplay stia diventando sempre più popolare, spesso ci sono titoli che non sfruttano affatto questa amatissima feature. Fortunatamente però non è questo il caso, dato che Helldivers 2 supporta pienamente il crossplay. Di conseguenza i giocatori PC e quelli PS5 potranno comodamente giocare insieme senza alcuna difficoltà.

Ci teniamo a sottolineare però che, nonostante la presenza del crossplay, il titolo non supporta la cross-progression. Questo vuol dire che anche se possedete il gioco sia su PC che su PlayStation, purtroppo non potrete mantenere i progressi quando passate da una piattaforma all’altra.

Invitare gli amici | Helldivers 2: come giocare in crossplay

Adesso è arrivato finalmente il momento di spiegarvi effettivamente come fare ad invitare i vostri amici che giocano da un’altra piattaforma. Per farlo dovrete innanzitutto identificare il vostro codice amico. Questa sequenza di numeri si trova all’interno del menu social e per visualizzarlo dovrete prima premere il tasto “mostra“ (triangolo su PS5).

Una volta trovato il codice amico dovrete mandarlo ai vostri amici che successivamente dovranno inserirlo nella barra di ricerca del menu social per trovare il vostro profilo. Fatto ciò potranno facilmente aggiungervi alla lista amici, velocizzando molto il processo di invito futuro. Ricordate però di fare attenzione quando fornite il vostro codice amico a qualcuno, dato che la sequenza di numeri non è fissa e cambierà ogni volta che chiuderete il menu social.

Pronti a giocare insieme!

