Recensione HitPaw Video Converter: scaricare e convertire video

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i punti di forza e di debolezza del software di conversione HitPaw Video Converter: una buona alternativa per tutti coloro che cercano accessibilità e varie funzionalità in un solo strumento

Il mondo di internet è costellato di convertitori video, è vero, ed è anche piuttosto difficile sceglierne uno adatto alle nostre esigenze. Quello che stiamo utilizzando di più, in questo periodo, è HitPaw Video Converter, un software disponibile sia su Mac sia su Windows che ha dalla sua diverse opzioni particolarmente utili. Quel che ci ha catturati, sin da subito, di HitPaw Video Converter è la sua interfaccia molto user-friendly: intuitiva, facile da utilizzare e anche accattivante. In questa recensione vogliamo andare a vedere insieme a voi quali sono i pro e i contro di HitPaw Video Converter e se può essere questo il software a soddisfare le vostre, di esigenze!

Download e conversione video e audio dalle migliori piattaforme | Recensione HitPaw Video Converter

Una volta scaricato il vostro Video Converter dal sito ufficiale di HitPaw e scelto un piano di abbonamento (c’è anche la versione di prova gratuita, ne parliamo dopo), vi ritroverete davanti alla schermata che trovate qua sopra: semplice e intuitiva, come avevamo già detto. Quattro sono le opzioni che potrete selezionare: Converti, Download, Modifica e Toolbox. Come è intuibile, con Download potrete scaricare materiale video e audio da varie piattaforme (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Amazon Music) direttamente da link.

La tab Converti, invece, vi permette di modificare l’estensione di file di diverso tipo direttamente dal vostro computer. Questa è una delle più interessanti funzioni di HitPaw Video Converter, lo ammettiamo, perché permette di trasformare qualsiasi file in un’estensione diametralmente diversa, per renderli utilizzabili su piattaforme social specifiche o contesti simili. Potete anche aggiungere i sottotitoli al vostro materiale video, o addirittura rimuoverne la traccia audio. Per le opzioni di modifica, però, scendiamo di un paragrafo.

Editing e toolbox | Recensione HitPaw Video Converter

Le opzioni di editing sono una delle delizie di questo software, perché comprendono tutte quelle di base terribilmente utili se non volete acquistare altri prodotti diametralmente più costosi. Si passa dal semplice Taglia, Unisci, e Ritaglia e Ruota, per passare al Filtro, la Velocità, la possibilità di aggiungere una Filigrana, di regolare il Volume e lavorare sulla Stabilizzazione del Video. Le possibilità di personalizzazione sono davvero tante e molto utili, specialmente per chi lavora stabilmente su piattaforme social di varia natura (YouTube in primis, ma anche Instagram e TikTok ad esempio).

Nella tab Toolbox trovate una miriade di altre opzioni di personalizzazione, fra queste le più utili saranno sicuramente i Convertitori di musica da Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, TIDAL ed Amazon Music. Non solo, però, troviamo anche tool per rimuovere lo sfondo dalle foto (nel caso vi dovessero servire delle fotototessere veloci e senza spendere una lira), la possibilità di Registrare lo Schermo, per trascrivere un testo da un dettato audio, per la rimozione manuale del rumore di sottofondo e anche un generatore d’arte guidato da un’Intelligenza Artificiale. Trovate comunque tutti gli strumenti vari di HitPaw Video Converter nell’immagine qua sopra.

Formati video e audio | Recensione HitPaw Video Converter

Qualche tecnicità in più: parliamo di formati video e audio. HitPaw Video Converter supporta più di 500 formati video, tra cui MP4, MOV, MKV, AVI, MPEG1, 3GP e molti altri. Per quel che riguarda l’audio, invece, supporta circa 300 formati, tra cui i più noti MP3, WAV e OGG. Le forme di sottotitoli supportate sono SRT, SSA, ASS e VTT. Trovate comunque tutte le informazioni sulla pagina ufficiale del prodotto, che potete raggiungere cliccando qui.

Versione di prova e prezzi degli abbonamenti | Recensione HitPaw Video Converter

Esiste anche una versione di prova gratuita di HitPaw Video Converter, che vi consente di utilizzare quasi tutte le funzioni del software ad eccezione di alcune di Photo Enhancher e con la limitazione della qualità di esportazione delle immagini. Se invece siete disposti a pagare, i piani di abbonamento sono i seguenti:

1 mese – 24.95€

1 anno – 44.95€

A vita – 79.95€

Per nessun motivo apparente, invece, i prezzi per la versione Mac sono leggermente più alti:

1 mese – 29.95€

1 anno – 49.95€

A vita – 84.95€

Qualche contro | Recensione HitPaw Video Converter

A parte questa insolita e decisamente inspiegabile discrepanza di prezzo, gli unici difetti che abbiamo potuto riscontrare nel nostro utilizzo di HitPaw Video Converter sono due: l’impossibilità di modificare la qualità in output dei video scaricati e il fatto che proprio il download dei suddetti video sia molto più lento che con altri strumenti. Due problemi che forse verranno patchati e risolti, chi lo sa, ma che ammettiamo non hanno poi così tanto rovinato la nostra prova del software.

Buon download!

In fin dei conti, per terminare questa veloce recensione di HitPaw Video Converter, lo strumento messo in campo dall’azienda è comunque di facile fruizione. Le opzioni di utilizzo sono davvero tante e tutte molto utili, sia per quel che riguarda il download di file video ed audio dalle diverse piattaforme social sia per la modifica stessa dei contenuti dell’utente. Il fatto che i prezzi siano più alti per gli utenti Mac e le già citate incertezze sul fronte del Download sono sicuramente punti da tenere in considerazione, ma che alla fine dei conti non vanno a sfiduciare quello che è, a tutti gli effetti, un’ottima alternativa low cost ai colossi del mercato di editing video e audio. E poi dai, potete farci i DVD!

Qui la pagina ufficiale per il download del programma.