Fiorentina-Lazio: dove vedere la partita?

Il Lunedì si chiuderà con un posticipo che sa di Europa. Scopriamo insieme dove vedere Fiorentina-Lazio

I diritti tv sono diventati punto fermo del mondo del calcio. Questo traguardo è stato possibile grazie ad un netto cambiamento dal punto di vista tecnologico e innovativo. La Serie A, ad esempio, è suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Se questo sembra rappresentare un vantaggio per le società grazie a introiti e sponsor, appare invece uno svantaggio per utenti e tifosi, i quali si ritrovano costretti a cercare numerose informazioni in merito. Per questo motivo l’articolo in questione vuole agevolare la ricerca e spiegare dove vedere Fiorentina-Lazio e chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 26 si chiuderà con una sfida che possiamo definire di “cartello”. La Viola affronterà i biancocelesti, per un match che ha tutti i presupposti per divertire.

Dove vedere Fiorentina-Lazio: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Ottava in classifica con 38 punti, la Fiorentina di Italiano vuole ritrovare la vittoria. Le ultime cinque uscite hanno segnalato un rendimento altalenante, fatto di un successo, un pareggio e tre sconfitte. Al nono posto a quota 40 c’è la Lazio, che arriva da due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Tanti interrogativi per entrambe, seppur la vista Europa non sia ancora appannata. Scopriamo dove poter vedere Fiorentina-Lazio, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha impiegato poco tempo per giungere ai piani alti e per ritagliarsi una posizion importante nel mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solo DAZN può offrire l’intero palinsesto della Serie A, arricchendo il suo servizio con le sfide di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due soluzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, con la possibilità di utilizzare l’app da due dispositivi in contemporanea. Serviranno pochi passaggi, cliccando sul link diretto che riporta al sito.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta dei servizi evidenzia un’offerta diversa. Il pacchetto porta con sé tre match di Serie A per ogni giornata in programma, passando poi alle partite del campionato femminile e le gare dei club esteri. A questo si aggiungono gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione si impreziosisce ulteriormente con altri sport, quali NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Chiudendo la pratica piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Fiorentina-Lazio sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo oggi, Lunedì 26 Febbraio, alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per navigare in completa sicurezza.

Fiorentina-Lazio, probabili formazioni

Vincenzo Italiano affronterà Maurizio Sarri, per entrambi si tratta di un banco di prova importante.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikone, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

Chi delle due sarà in grado di avere la meglio sull’altra? Dateci il vostro parere. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it.