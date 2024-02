Scopa elettrica Rowenta RH99A9, l’offerta smart di Euronics

Pulire casa è spesso e volentieri un enorme fastidio, motivo per cui spesso manca anche la voglia e la motivazione di mettersi a lavoro. Ma per questo Euronics ha messo in offerta la scopa elettrica Rowenta RH99A9, una scopa elettrica estremamente intelligente e confortevole

Come di consueto, specialmente con il cambio di stagione che è sempre più vicino, il momento delle pulizie è sempre più vicino e si farà sempre più intenso. Per questo Euronics ha messo in offerta la scopa elettrica Rowenta RH99A9, un prodotto della Rowenta, una delle aziende più nominate e amate dal mercato. Vi basterà infatti leggere questa guida su come scegliere la scopa elettrica e capirete che questo prodotto soddisfa tutti i requisiti necessari per avere una pulizia comoda e confortevole. Ma non solo, questa scopa elettrica è munita di intelligenza artificiale che rende la pulizia della casa ancora più comoda. Oggi la scopa elettrica è in offerta al prezzo di 299 euro invece di 699,99 euro, quindi scontato di ben 400 euro. Potete trovare l’offerta cliccando qui.

La scopa elettrica Rowenta RH99A9 più smart in offerta su Euronics

Perché diciamo che questa scopa elettrica è smart? Procediamo step by step. Iniziamo dicendo che questa scopa elettrica è molto comoda da usare, infatti è molto leggera e potete portarla ovunque senza il minimo sforzo, ripulendo anche gli angoli più angusti della casa. Inoltre le setole possono passare su qualsiasi tipo di superficie, quindi non solo il pavimento, ma anche sui tappeti, senza il minimo problema. Inoltre questa scopa riesce a catturare il 99% delle particelle di sporco presenti in casa e ha un contenitore di polvere di quasi un litro, per non parlare dell’autonomia di circa un’ora. Potrete quindi utilizzarla quanto vi pare e piace.

Ora, perché è smart? Semplice: questa scopa ha un display che vi indica quanta percentuale di batteria è rimasta e quanta capienza rimane ancora all’interno della scopa. Quindi non vi troverete mai senza brutte sorprese e sarete sempre belli pronti a ricaricare la batteria o a svuotare il sacco per la polvere quando sarà necessario. Ma non solo, in base al tipo di superficie su cui passate la scopa, essa riconoscerà automaticamente il tipo di superficie su cui sta passando, quindi non c’è bisogno di cambiare manualmente la potenza di aspirazione.

Una scopa elettrica comoda, smart, leggera e pratica, cosa si può volere di più? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.