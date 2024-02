Sassuolo-Napoli: dove vedere la partita?

Si chiude finalmente il cerchio, recuperano la giornata 21. Ma dove vedere Sassuolo-Napoli? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi fanno parte della quotidianità della sfera calcistica, come dimostrato da un palinsesto sempre più spezzettato. Il campionato di Serie A è suddiviso tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a possederne la piena esclusività. Se ciò può sembrare un vantaggio per le società grazie a introiti e sponsor, appare come un importante scoglio per utenti e tifosi, i quali si trovano costretti a cercare molte informazioni in merito per non perdersi nulla. Lo scopo di questo articolo è dunque il seguente: mostrare dove vedere Sassuolo-Napoli e condividere le probabili formazioni.

Il recupero della giornata 21 vedrà così due squadre in netta crisi. I neroverdi rischiano la retrocessione, gli azzurri si sono tagliati fuori dalla corsa Europa.

Dove vedere Sassuolo-Napoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 17esimo posto in classifica, il Sassuolo è a quota 20 ed è praticamente in piena zona retrocessione. Una situazione stranissima e molto delicata, dato che i neroverdi nelle ultime annate si erano contraddistinti per stabilizzarsi nella cosiddetta zona grigia. In nona posizione con 37 punti c’è il Napoli, che arriva da due pareggi e ha già cambiato due allenatori. Sotto la guida di Calzona, i partenopei devono compiere un’impresa, ma mentalmente sembrano già stanchi e scarichi. Scopriamo allora dove poter vedere Sassuolo-Napoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, ha impiegato pochi anni per raggiungere il massimo obiettivo, ovvero prendersi un posto di rilievo nel mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltantoo DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto della Serie A, arricchendo il suo servizio con le gare di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due soluzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, con cui si può utilizzare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Basteranno così pochi passaggi, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando al mondo Sky, la carta delle offerte si mostra del tutto diverso. Il pacchetto porta con sé tre sfide di Serie A per ogni giornata in programma, passando poi ai match del campionato femminile e le partite dei club esteri. A questo si aggiungono gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con altri sport, come Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, cliccando semplicemente sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Sassuolo-Napoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Mercoledì 28 Febbraio alle ore 18:00, teatro dell’incontro il MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Si rammenda quanto sia importante una VPN per navigare in completa sicurezza su internet.

Una gara avvincente da poter gustare comodamente in tv seduti sul divano o, in alternativa, scaricare l’applicazione e usfruire del servizio da un qualsiasi dispositivo.

Sassuolo-Napoli, probabili formazioni

Una squadra in netta crisi e a rischio retrocessione contro un club che non sa trovare la propria identità.

Di seguito le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Kumbulla, Ferrari, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Una delle due riuscirà a rialzare la testa? Dateci la vostra opinione.