Recensione UGREEN Revodok Pro: docking Station USB C 10 in 1

In questa recensione vi parliamo di UGREEN Revodok Pro, una docking station USB C con ben 10 porte di comunicazione in una per poter connettere tantissimi dispositivi al vostro laptop in modo facile e veloce. Vediamo i dettagli!

I laptop si fanno sempre più compatti e sottili e c’è sempre meno spazio per le porte di comunicazione. Fortunatamente con i recenti standard USB C, la connessione universale può raggiungere velocità tali da non arrivare a saturazione con un solo dispositivo. Ecco perché una docking station USB C 10 in 1 come UGREEN Revodok Pro può essere la chiave di volta per poter sfruttare tutta la banda fornita dalla moderne connessioni USB. Vediamo quindi la nostra recensione!

Caratteristiche principali

2x porte HDMI HDMI 1: fino a 4K@6o Hz HDMI 2: fino a 8K@3o Hz

1x porta Ethernet Gigabit RJ45 , 1 Gbps

, 1 Gbps 1x porta di ricarica USB C 100W Power Delivery, no video stream

Power Delivery, no video stream 3x porta USB A , fino a 5 Gbps

, fino a 5 Gbps 1x porta USB C , fino a 5 Gbps

, fino a 5 Gbps 1x SD/TF card reader , fino a 104 MB/s

, fino a 104 MB/s Compatibilità Universale: Windows, Linux, MacOS, iPadOS, ecc..

Recensione UGREEN Revodok Pro docking station: design e costruzioni

Sin dal primo istante si ha l’idea di tener in mano un prodotto premium. Infatti la solidità dell’assemblaggio è ottima: niente scricchiolii, la lavorazione spazzolato lo rende morbido e leggero al tatto pur essendo realizzato in lega di alluminio. Anche le scelte di design contribuiscono a rendere questo prodotto maneggevole. Infatti gli spigoli stondati, non sono solo rendono piacevole agli occhi questa docking Station USB C 10 in 1 UGREEN Revodok Pro, ma è anche semplice da tenere in mano.

Globalmente, possiamo dire di trovarci davanti un prodotto elegante e funzionale, solido ma leggero.

DSC8658

DSC8660

Recensione UGREEN Revodok Pro docking station: prova sul campo

Ovviamente non deve essere solo bello, ma deve anche funzionare bene! Detto, andiamo a vedere come si è comportato in azione questo dispositivo. Innanzitutto è davvero plug&play e multi-sistema, quindi basterà collegarlo e utilizzarlo. Noi lo abbiamo collegato ad una porta USB C da 10 Gbps. Per testare al meglio le funzionalità, abbiamo collegato due monitor (uno a risoluzione 4K e uno FHD) alle due porte HDMI. Poi abbiamo connesso il PC alla rete tramite Ethernet. Durante i 10 giorni circa di prova abbiamo anche utilizzato più volte le porte USB per trasferire dati su chiavette e HDD. Non abbiamo riscontrato problemi o rallentamenti di alcune genere. Quindi ottima la gestione dei vari dispositivi e la velocità di connessione.

Veniamo alla valutazione delle funzionalità: UGREEN Revodok Pro docking station USB C 1o in 1 è dotato di ben 10 porte, di cui 4 sono porte dati, 3 USB A. Così tante porte USB A diventano utili nel momento in cui utilizzare diversi dispositivi con connessione cablata (come mouse e tastiera). Altrimenti diventa difficile utilizzarle tutte. Molto utili invece le due porte HDMI a nostro avviso che consentono di connettere fino a 2 monitor, ottimo per la produttività soprattutto se utilizzare un laptop con uno schermo piccolo. E poi c’è anche una terza uscita video tramite USB C eventualmente. La secondo porta USB C invece è destinata alla ricarica: collegandola ad un alimentatore infatti andrà a fornire potenza ai dispositivi abilitati alla ricarica tramite porta USB C.

Per i creativi come fotografi e videomaker invece c’è la possibilità di leggere le schede SD/TF. E infine c’è la porta Ethernet, quasi impossibile da trovare nei moderni ultrabook ormai. Inoltre è davvero comodo non dover staccare dal laptop mille cavi quando si abbandona la scrivania (e poi riattaccare tutto il giorno seguente): avendo tutto su una singola porta possiamo semplicemente attaccare e staccare l’hub.

Che cosa mancherebbe secondo noi? Alcune GPU professionali utilizzano ancore le porte DisplayPort, ma in genere non si ha bisogno di un hub USB in questi casi. Ci sono ancora dei proiettori che funzionano con connessione VGA, ma ormai sono pochissimi. Un jack per le cuffie? Oramai la tecnologia Bluetooth e USB C stanno soppiantando anche questo standard. Averli sarebbe meglio che non averli, ovviamente. Ma il 90% della popolazione non ne sentirebbe la mancanza.

Conclusioni

Quindi, tirando le somme, la docking station USB C 10 in 1 UGREEN Revodok Pro è un buon prodotto? Sicuramente sì, sia dal punto di vista del design che da punto di vista delle prestazioni. Unico piccolo difetto? Il prezzo un po’ sopra la media, ma anche il prodotto possiamo dire che lo sia. Anche se potete accedere ad uno sconto del 15% utilizzando il box Amazon qui sotto. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!

UGREEN Revodok Pro 210 Docking Station USB C 10 In 1 Doppio HDMI 8K30Hz 4K60Hz Hub Adattatore USB C a 2 HDMI Ethernet Gigabit USB 3.0 PD 100W Lettore Schede SD TF Compatibile con MacBook Pro Air M2 M1 [ Espansione 10 In 1 ] Questo hub USB C 10 in 1 offre due porte HDMI 8K30Hz/4K60Hz, una porta Ethernet gigabit rj45, una porta di ricarica USB C 100W Power Delivery, due slot per lettori di schede SD/TF, due porte dati USB C 3.0/USB A 3.0 e due porte dati USB A 2.0. Nota: verificare che la porta USB C del computer host supporti la trasmissione video per far funzionare la porta HDMI dell'hub.