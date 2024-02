Sora è il nuovo generatore video creato da Open AI, che attraverso un prompt testuale crea video che arrivano alla durata di 1 minuto: scopriamo insieme come funziona Sora

Open AI ha annunciato la creazione di Sora, un nuovo generatore video che attraverso un input testuale crea video di estremo realismo fotografico e che possono durare fino a un minuto di tempo. Ma andiamo con ordine, perché la notizia è di una portata che può generare enormi cambiamenti nel settore del cinema e della videografia. Partiamo da Open AI, che è una piattaforma di intelligenza artificiale che vede tra i suoi fondatori anche Elon Musk e che ha l’obiettivo di sviluppare una friendly AI, cioè un’intelligenza artificiale che possa essere beneficio per l’umanità.

Da qui, arriva l’annuncio della creazione di un nuovo prodotto, Sora, che genera video e che al momento è solo un prodotto di ricerca, a disposizione di un gruppo selezionato di creator ed esperti di sicurezza. Sora è quindi attualmente sottoposta a test che ne stanno valutando la correttezza e sicurezza, ma già è stata in grado di mettere a disposizione alcuni dei prodotti generati.

Sora: come funziona il nuovo generatore video di Open AI

Al momento Sora non è ancora a ad uso pubblico, ma sul sito sono disponibili dei video demo generati da indicazioni di testo. Sul sito si può anche leggere la seguente dichiarazione:

Sora è in grado di generare scene complesse con più personaggi, tipi specifici di movimento e dettagli accurati del soggetto e dello sfondo. Il modello comprende non solo ciò che l’utente ha chiesto nel prompt, ma anche come queste cose esistono nel mondo fisico.

Non si tratta del primo esempio di video generati con la AI, perché già Lumiere di Google offre questa possibilità, con discreti risultati, ma qui siamo di fronte ad un’intenzione differente. Innanzitutto il video è in grado di raggiungere 1 minuto di durata, che è un tempo molto ampio nella videografia e poi ciò che salta all’occhio è il realismo fotografico delle immagini che abbiamo di fronte. Sora ha una profonda comprensione del linguaggio dei prompt che vengono inseriti che quindi fornisce video confezionati con accuratezza nella fotografia e nella regia.

Sora: come funziona il nuovo generatore video di Open AI | I punti deboli

I video generati come demo, ovviamente non sono ancora perfetti e possiamo vederlo dal video qui sopra, dai passi della donna protagonista. E questo è stato anche dichiarato dalla stessa azienda sul sito di lancio: potrebbe infatti mancare una correlazione tra causa ed effetto oltre che la AI potrebbe confondere i dettagli spaziali nelle direttive di movimento della videocamera. Si può notare inoltre ancora inaccuratezza per quanto riguarda alcuni dettagli del corpo e anche nelle prospettive dei cosiddetti “campi” dietro al soggetto principale. Aspetti che sembrano ancora abbozzati e che si notano con uno sguardo più attento del prodotto video.

Sora: come funziona il nuovo generatore video di Open AI | La preoccupazione degli artisti e videomaker

Nonostante i punti deboli del sistema, siamo comunque di fronte ad un impressionante generatore di video che offre dei risultati che si avvicinano al mondo del cinema, nella costruzione della scena, nella qualità della fotografia e nei movimenti di camera. Infatti una delle cose che si nota subito in questi video è la presenza di una regia, ovvero i movimenti di camera che rientrano nella narrazione complessiva.

Questo desta ovviamente molta preoccupazione nel mondo di chi si occupa di cinema e video, ovvero videomaker, registi e tecnici di video e fotografia. Viene spontaneo pensare che una volta reso pubblico, questo servizio andrà a influenzare il mondo della creazione video: verrà sicuramente utilizzato in ambito social e potrà anche entrare nei flussi di lavoro in ambito cinematografico. Anche perché le intenzioni di Sora sono proprio queste: che sia a disposizione di creativi, designer, videomaker.

Si aggiunge poi una preoccupazione sulla tipologia di contenuti creati e che possano aumentare i fenomeni di deepfake già piuttosto diffusi nel mondo dell’informazione. Ciò comporta a dover alzare ulteriormente l’attenzione quando si tratta di contenuti video, ai fini dell’etica e della sicurezza globale.

E voi cosa ne pensate dell’arrivo di Sora? Fateci sapere nei commenti come state accogliendo questa notizia e continuate a seguire tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti sul mondo del video e della fotografia.