Comprare un’auto è sempre un investimento piuttosto notevole che richiede una spesa non da poco e lo stesso caso vale per un’auto Tesla. Per caso ti stavi chiedendo quali cose devi sapere prima di acquistarla? Non preoccuparti, in questa guida scoprirai come comprare una Tesla

Quando si acquista un’auto ci sono tante domande che si pongono, come per esempio quali modelli ci sono in Italia, se è possibili acquistarle online o necessariamente in un posto fisico e tanto altro. Innanzitutto c’è da dire che comprare una Tesla è davvero un’ottima scelta, dato che l’azienda promuove l’ecologia, motivo per cui i nuovi modelli sono a motore elettrico. Elon Musk infatti cerca sempre dei modi per rendere i motori elettrici il futuro delle auto, producendo veicoli efficaci e comodi da usare. Ora, dopo averti fatto i complimenti per la tua scelta ecologica, vediamo quali sono i modelli disponibili in Italia.

Modelli di Tesla disponibili | Come comprare una Tesla

Come dicevamo, vediamo insieme tutti i veicoli disponibili e acquistabili in Italia. Prima di tutto c’è la Tesla Model 3, che ha una capacità di carico di 682 litri, con 5 posti a sedere e un’autonomia stimata di 629 km. Poi c’è la Tesla Model S che è un modello berlina, con una capacità di carico di 793 litri, 5 posti a sedere, con un’autonomia stimata 600 km e una potenza di 1020 cv. La Tesla Model Y è il modello più acquistato dagli europeied è un modello SUV con una capacità di carico di 2.158 litri, 5 posti a sedere e un’autonomia di 533 km. Infine c’è la Tesla Model X, anch’essa modello SUV, con una capacità di carico di 2.614 litri, ben 7 posti a sedere, un’autonomia di 543 km e una potenza di 1020 cv.

Online | Come comprare una Tesla

Nel caso tu decidessi di acquistare una Tesla online, puoi farlo tranquillamente sul sito della celebre casa automobilistica ma, ovviamente, dovrai ritirarla in uno store fisico. Per cominciare, vai sul sito ufficiale di Tesla, poi clicca sulla voce Veicoli e poi fai click sul link Ordina situato sotto il modello che vorresti acquistare. Se non sai quale modello acquistare, clicca qui e poi premi su Inizia, inizierà una guida su quale modello acquistare. Se invece vuoi testare un modello, spesso è presente la voce in alto alla pagina del modello che permette di prenotare dei test drive. Puoi cercare direttamente su Google “test drive Tesla (nome della tua città)”. Una volta ordinato il modello, si aprirà una pagina con tutte le caratteristiche tecniche, poi dai un’occhiata a tutti gli altri dettagli: trazione, vernice, cerchi, gancio di traino, interni, controlli al volante, autopilot avanzato, guida autonoma, ricarica, ecc. A questo punto indica se acquisti da privato o business e poi clicca su Ordina con Carta. Puoi anche scegliere il metodo di pagamento.

Concessionaria | Come comprare una Tesla

Ovviamente è possibile acquistare una Tesla anche in concessionaria. Cliccando qui trovi la pagina con tutte le concessionarie presenti in Italia. Nell’elenco trovi infatti la concessionaria più vicina a te dove poter acquistare il modello di Tesla che più preferisci. Se vuoi acquistarla a Milano, c’è ad esempio la concessionaria a Via Liguria 23 a Peschiera Borromeo. Se invece ti trovi a Torino e vuoi comprare una Tesla nella tua città, trovi la concessionaria in Str. di Settimo 234. Oppure, sei ti trovi a Roma, puoi acquistare la Tesla che cerchi a Via Serracapriola 48. Se magari nessuna delle concessionarie presenti nell’elenco sono lontane da te e ne vuoi trovare una più vicina, puoi cercare direttamente su Google “concessionaria Tesla più vicina a me“.

Incentivi

Devi sapere che per acquistare una Tesla sono disponibile diverse agevolazioni. Se infatti acquisti la Model 3 a trazione posteriore avrai accesso all’Ecobonus, che corrisponde a 3000 euro per le persone fisiche e a 5000 euro per la rottamazione di un veicolo di classe di livello 4 o inferiore. Il contributo statale viene all’acquirente viene corrisposto direttamente da Tesla per ogni parte d’Italia. Questi vantaggi poi si aggiungono a tutti quelli che acquistano un veicolo elettrico.

Speriamo che questa guida ti sia stata d’aiuto! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori e tanto altro!