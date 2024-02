Canon: 21 anni di eccellenza nelle fotocamere digitali

Canon ha mantenuto la sua posizione di leader indiscusso nel mercato globale delle fotocamere digitali con obiettivo intercambiabile per 21 anni consecutivi

La gamma di fotocamere EOS di Canon, caratterizzata da mirrorless e reflex digitali, ha costantemente detenuto la quota di mercato più elevata a livello mondiale grazie alla combinazione di velocità, comfort d’uso e qualità d’immagine superiore.

Canon: 21 anni di leadership nel mondo delle fotocamere digitali

Canon ha sviluppato componenti proprietarie come sensori d’immagine CMOS, processori d’immagine DIGIC e ottiche intercambiabili per supportare l’intera linea EOS.

L’inizio di questo successo risale al settembre 2003, con il lancio delle prime fotocamere reflex digitali e della rivoluzionaria EOS 300D. Questa fotocamera, con il suo prezzo competitivo e design compatto, ha posto le basi per la crescita di Canon nel mercato delle reflex digitali.

Nel corso degli anni, Canon ha continuato a innovare con prodotti all’avanguardia, come la serie EOS-1D e EOS 5D, che hanno introdotto le riprese video con fotocamere reflex digitali.

Il sistema EOS R, annunciato nel 2018, ha portato a ulteriori sviluppi, inclusa la mirrorless full-frame EOS R5, capace di registrare video in 8K. Successivamente, nel 2021, è stata introdotta la EOS R3 con avanzate funzioni di tracciamento dei soggetti in movimento rapido, seguita dal sistema EOS VR per la registrazione di contenuti in realtà virtuale.

Nel 2023, Canon ha ampliato ulteriormente la sua gamma con nuovi modelli e obiettivi della serie EOS, anticipando le esigenze del mercato. La mirrorless EOS R50, la full-frame EOS R8 e la mirrorless APS-C EOS R100 sono solo alcuni dei nuovi prodotti che offrono prestazioni avanzate e funzioni intuitive.

Durante la Rugby World Cup France 2023, le fotocamere Canon sono state le più utilizzate, confermando la fiducia dei fotografi professionisti. Grazie a questa vasta approvazione, Canon ha mantenuto la più alta quota di mercato globale per il 21º anno consecutivo.

La continua ricerca e perfezionamento delle tecnologie di imaging riflettono l’impegno di Canon nel portare entusiasmo e soddisfazione nella vita quotidiana delle persone, promuovendo nel contempo la diffusione della cultura visiva con soluzioni che soddisfano le diverse esigenze dei clienti.