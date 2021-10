Back 4 Blood: come usare Ma’ al meglio. Consigli e strategie

Continuiamo le nostre guide a tema Back 4 Blood con questo articolo dedicato a Ma’: scoprite insieme a noi come usare al meglio questo personaggio

Se nel lontano 2008 siete rimasti colpiti dall’uscita di Left 4 Dead, l’arrivo di Back 4 Blood deve decisamente avervi smosso un leggero senso di nostalgia. Il titolo, sviluppato sempre da Turtle Rock Studios, è recentemente uscito su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e, in attesa della nostra recensione, potete recuperare una corposa anteprima scritta in occasione della beta e che trovate cliccando qui. Il gioco sta riscuotendo un più che discreto successo, e ci metterà davanti un roster di personaggi ad oggi composto da otto Sterminatori e quattro Infestati da impersonare, anche se ci sembra piuttosto ovvio che verrà espanso con successivi aggiornamenti. Uno degli otto sterminatori è Ma’.

Prima di iniziare

Prima di iniziare la nostra guida sul come usare Ma’ al meglio all’interno di Back 4 Blood, vi ricordiamo che qui su tuttoteK è già disponibile una lunga lista di articoli dedicati al titolo. Abbiamo già coperto molti altri personaggi, come Holly, Doc e Jim, ma abbiamo anche articoli dedicati al come giocare con gli amici, come attivare il crossplay, le migliori armi del gioco, come sbloccare più carte e le migliori carte per i novizi. Infine, la sempre presente lista trofei completa per tentare di completare il gioco al 100%. Detto questo, iniziamo. Come usare al meglio Ma’ in Back 4 Blood?

Ma’ e le sue abilità | Back 4 Blood: come usare Ma’ al meglio

In Back 4 Blood, non avrete a disposizione il roster completo sin dall’inizio del gioco. Alcuni dei personaggi impersonabili verranno sbloccati una volta portato a termine il primo capitolo. Quelli disponibili sin dall’inizio saranno invece, Waker, Holly, Evangelo e proprio la nostra Ma’. Sebbene abbia ormai una certa età, Ma’ è decisamente uno dei personaggi più validi da impersonare e, come suggerisce proprio il nome, svolgerà un ruolo molto “genitoriale” per gli altri Sterminatori.

Ma’ è un personaggio di supporto, ma, a differenza di quel che normalmente si pensa di questa classe, è davvero semplice da usare e non mette alcuna pressione. Le sue abilità sinergizzano molto bene e danno un senso di sicurezza maggiore nel momento in cui la squadra si trova in difficoltà. Le abilità di Ma’ sono le seguenti:

Può riportare in vita istantaneamente un compagno di squadra una volta per livello

+1 all’inventario di supporto

Effetto di Squadra: +1 vita extra alla squadra

Ma’ e le sue armi | Back 4 Blood: come usare Ma’ al meglio

Quando impersonerete Ma’ potrete utilizzare qualsiasi arma vogliate. Non ci sono classi specifiche che la potenziano particolarmente o le fanno prendere danni extra. Di base, comunque, inizierà la partita con un doppio Shotgun, il Belga, come arma primaria. Considerando che ha un fucile a pompa in uno slot, ci permettiamo di consigliarvi di equipaggiarle una Mitragliatrice Leggera, un Fucile d’Assalto o un Mitra, insomma qualsiasi arma che non peschi munizioni dalla stessa pool della sua arma iniziale.

E considerando anche che ha l’abilità di riportare in vita immediatamente un alleato, è anche importante non darle armi particolarmente pesanti e che ne limitino i movimenti. Potrà essere tosta quanto volete, ma Ma’ rimane sempre un personaggio di supporto piuttosto valido e da saper sfruttare al meglio.

Ma’ e le sue carte | Back 4 Blood: come usare Ma’ al meglio

Il personaggio di Ma’ è accomunabile ad una sorta di medico, ma senza l’urgenza e la missione di curare in maniera continuativa i suoi alleati. Se consideriamo che la maggior parte dei suoi kit è passivo, la sua build può essere costruita con molte sfaccettature. Quelle che vi consiglieremo nei prossimi paragrafi sono, a nostro parere, le carte che vi permetteranno, mischiandole fra loro nei classici set da 15, di darle una marcia ulteriore.

Vediamo insieme le Carte Riflessi più utili per Ma’:

Discorso d’Incoraggiamento – Sali – Discorso motivazionale – Scattante – Pie’ veloce – Medico militare – Medico esperto – Trituratore – Guarigione miracolosa – Cacciavite – Stimolanti

Continuiamo con le Carte Disciplina:

Pomata antibiotica – Chirurgo da campo – Sacrificio motivante – Anima pia – Acquattato – Vendetta per i caduti – A terra! – Terapia di gruppo – Impacco – Medico professionista – Paramedico esperto

Vigore e fortuna | Back 4 Blood: come usare Ma’ al meglio

L’unica Carta Vigore da selezionare sarà:

Seconda Chance

Infine, le tre Carte Fortuna utili per Ma’ sono le seguenti:

Borsa a tracolla – Marsupio – Cassa di risorse

Buon divertimento!

Termina qui la nostra guida sul come usare al meglio il personaggio di Ma' in Back 4 Blood.