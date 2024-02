In attesa della serata più ambita del panorama cinematografico; scopriamo insieme le previsioni dei migliori film candidati agli Oscar 2024. Da Oppenheimer di Christopher Nolan fino a Povere Creature! di Yorgos Lanthimos; chi si aggiudicherà la statuetta più ambita dell’Academy?

La notte più attesa da tutti gli appassionati di cinema è sempre più vicina, e con essa, anche l’atmosfera si fa carica di grandi aspettative ed eccitazione. Unica nel suo genere; la serata degli Oscar 2024 è pronta ad accogliere una lunga lista preziosa di titoli, prossimi a celebrare sul grande palco l’eccellenza cinematografica.

Per l’occasione, vogliamo immortalare le nostre previsioni in questo un articolo dedicato ai migliori film candidati.Da Oppenheimer di Christopher Nolan, passando per Killers of The Flower Moon, fino a Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. Una vera e propria sfida all’ultimo ciak nelle categorie più ambite della serata. Presentato dal volto di Jimmy Kimmel, l’evento sarà trasmesso in diretta il prossimo 10 marzo, presso il Dolby Theatre di Ovation Hollywood.

Miglior attore protagonista: Cillian Murphy| le previsioni per gli Oscar 2024

Le nostre previsioni si aprono con l’attenzione puntata al film con il maggior numero di candidature in corso, ovvero: Oppenheimer di Christopher Nolan. In lizza in ben 13 categorie; ha saputo da subito catturare l’attenzione grazie alla grande intepretazione dell’attore protagonista Cillian Murphy, in grado di catturare e rappresentare sul grande schermo la complessità e la profondità del personaggio del famoso fisico teorico J. Robert Oppenheimer.

Ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, la storia riporta un tasto molto delicato della storia universale. Il viaggio emotivo e intellettuale è il cuore pulsante del film, affrontate dallo stesso Oppenheimer oppresso dalle costanti sfide morali, le pressioni politiche e il peso del suo stesso contributo alla storia.

In questo, Nolan porta il suo caratteristico stile visivo e narrativo al racconto, creando un’esperienza cinematografica coinvolgente, in grado di esplorare i temi universali del potere, della responsabilità e della redenzione. Attraverso la lente di Oppenheimer e la sua complessa relazione con la bomba atomica, il film solleva domande importanti sulla natura dell’umanità e sulle conseguenze delle nostre azioni.

Miglior attrice protagonista: Emma Stone| le previsioni per gli Oscar 2024

Nella categoria di Miglior Attrice Protagonista; impossibile non citare la meravigliosa interpretazione di Emma Stone nel film Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. In lizza agli Oscar 2024 in ben 11 categorie; Povere Creature! si presenta sotto forma di commedia nera, offrendo una satira pungente della società e delle sue ossessioni superficiali. Grazie al suo talento versatile e caratteristico; Emma Stone riesce a catturare perfettamente la complessità del personaggio, rendendo la giovane Bella sia affascinante che disturbante nel suo essere.

Ambientato in un mondo distopico e surreale; la trama altro non rappresenta che una rivisitazione alternativa del noto racconto di Frankenstein di Mary Shelley. La giovane Bella Baxter viene riportata in vita grazie all’esperimento del brillante scienziato Godwin Baxter. Con comportamenti infantili e fragili racchiusi in un corpo da donna; Bella si rivela libera da ogni giudizio del tempo, pronta ad emanciparsi e difendere ogni disuguaglianza.

Miglior Regia: Martin Scorsese| le previsioni per gli Oscar 2024

Posto d’onore per il regista Martin Scorsese in lista nella categoria di Miglior Regia, grazie al capolavoro di Killers of the Flower Moon. Ancora una volta, la grande maestria dietro la macchina da presa ha saputo sorprendere il pubblico mondiale; portando una storia avvincente all’ultimo grido.

Basato sul libro di David Grann; la vera storia dei crimini contro la tribù Osage negli anni ’20. La scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.

Killers of the Flower Moon è un’avventura epica, una guida profonda e attenta; attraverso la maestria dettagliata di Scorsese. Un vero e proprio narratore, che con guida profonda e ricca di attenzione riesce a creare una vera mescolanza di suspense, dramma e pathos emotivo. Grazie alla sua visione unica e alla sua esperienza, Scorsese porta il pubblico in un mondo pieno di sfumature e complessità, lasciandoli incollati allo schermo fino all’ultimo fotogramma.

Miglior Film: Past Lives | le previsioni per gli Oscar 2024

Come meglio concludere le nostre previsioni, se non parlando della categoria del Miglior Film; Past Lives. Opera prima della regista Celine Song; una pellicola che si contraddistingue dal resto, per nulla scontata e rafforzata dalla tecnica narrativa. Non la solita storia d’amore, ma un vero e proprio viaggio sensoriale e spaziotemporale, capace di invitare lo spettatore a riflettere sulla natura umana e sulle molteplici sfaccettature della vita.

Elegante, superba, delicata e intima; il sottile equilibrio esplicitamente rappresentato dai due giovani protagonisti; divisi improvvisamente e spinti su due mondi differenti, ma paralleli tra loro. La storia di due amici d’infanzia profondamente legati che si separano quando la famiglia di Nora dalla Corea del Sud emigra in Canada. Due decenni dopo si ritrovano a New York, dove vivono una settimana cruciale in cui si confrontano sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in un’emozionante storia d’amore contemporanea.

Conclusioni

Con la notte degli Oscar 2024 che si avvicina, il mondo tiene il fiato sospeso nell’attesa di scoprire quali opere saranno incoronate come le migliori dell’anno. Ma più importante ancora è il messaggio duraturo che gli Oscar trasmettono: il cinema è un ponte che unisce le persone di tutte le culture, razze e background, offrendo un’esperienza condivisa che ci arricchisce, ci emoziona e ci ispira. Che vinca il migliore, ma che la magia del cinema continui a illuminare le nostre vite per sempre.

