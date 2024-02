Chi è appassionato di viaggi sa che uno dei fenomeni atmosferici più rincorsi negli ultimi anni è l’Aurora Boreale, bellissima sì, ma come fotografare l’Aurora Boreale? In questa guida lo spieghiamo con 5 semplici consigli

Negli ultimi anni uno dei fenomeni atmosferici più fotografato dai viaggiatori è l’Aurora Boreale e proprio per questo motivo sono davvero tanti i viaggi organizzati nelle mete più fredde che regalano proprio questo tipo di fenomeni. Ma una domanda sorge spontanea: come fotografare l’Aurora Boreale? Le fotografie che vediamo sono mozzafiato, con colori accesi e brillanti, tanto da farci pensare che fotografare l’aurora boreale sia difficile. Sbagliato! Fotografare l’Aurora Boreale è in realtà semplice se si seguono alcuni accorgimenti, esattamente come per la nostra guida su Come fotografare la Luna.

In questa guida molto semplice in 5 consigli, vediamo quali sono gli accorgimenti fotografici e non solo, per fotografare l’Aurora Boreale ed essere soddisfatti del risultato.

Come fotografare l’Aurora Boreale: la guida semplice in 5 consigli

Prima di addentrarci, è bene avere un’idea delle mete ideali per poter vedere l’Aurora Boreale e soprattutto i periodi dell’anno in cui è visibile.

Le zone migliori in cui poter fotografare l’Aurora Boreale sono quelle vicino ai poli, quindi Alaska, Canada del Nord, Groenlandia del Sud, Islanda, Lapponia, Estremo Nord di Norvegia, Svezia e Finlandia, Russia del Nord, Isole Svalbard.

Per quanto riguarda la buona norma, l’Aurora Boreale è visibile da settembre a marzo, con l’eccezione della Groenlandia, in cui è possibile vederla già dalla metà di agosto e fino alla metà di aprile. In Lapponia i periodi migliori sono settembre/ottobre e marzo quando di norma l’attività solare è maggiore e la probabilità di avere un cielo limpido è maggiore.

Il meteo | Come fotografare l’Aurora Boreale: la guida semplice in 5 consigli

Una volta decisa la meta e il periodo, quando ci troviamo nel nostro luogo in attesa dei momenti migliori in cui vedere questo fenomeno, la prima cosa da fare è controllare il meteo. La condizione ideale è un cielo senza nuvole, sereno e meglio senza luna, per aver meno luce possibile. L’orario in cui potrebbe verificarsi è generalmente tra le ore 20 e la 1 di mattina, ma non ci sono regole, si tratta di un fenomeno alquanto imprevedibile. Per questo motivo, quando si è in attesa dell’Aurora, si consiglia di preparare la propria attrezzatura fotografica e stare con gli occhi al cielo per non perdersi nemmeno un attimo.

Per avere conferma delle condizioni meteo nazionali, ci sono le app meteo dei luoghi in cui ci troviamo, ad esempio il Servizio meteorologico Islandese per chi si trova in Islanda e il Servizio Meteorologico Norvegese per chi si trova in Norvegia. Questi servizi ci aiutano anche a darci un orario approssimativo in cui potrebbe verificarsi oltre che il luogo più preciso.

Batterie di ricambio | Come fotografare l’Aurora Boreale: la guida semplice in 5 consigli

Una volta che abbiamo un’idea approssimativa di condizioni meteo, luogo e orario e possiamo preparare il nostro zaino fotografico, dobbiamo sapere come riempirlo. E qui, dobbiamo ricordarci quanto freddo fa sotto il cielo ad aspettare l’Aurora Boreale e che di questo freddo non ne risentiamo solo noi, ma anche la nostra attrezzatura. Per questo motivo dobbiamo portare sempre batterie di ricambio perché a temperature che toccano anche i -20° le batterie si scaricano più velocemente, soprattutto se dobbiamo stare ore in attesa. E queste batterie è meglio tenerle sempre al coperto, quindi nel nostro zaino riparate o nelle nostre tasche.

Quando finiamo di fotografare l’Aurora, dobbiamo ricordarci del freddo che ha provato la nostra macchina fotografica e del rischio delle condense, che possono derivare dagli sbalzi di temperatura. Per questo motivo è necessario inserire la macchina fotografica in un sacchetto di plastica con chiusura ermetica e tenerlo nel nostro zaino per diverse ore per permettere alla macchina di acclimatarsi senza entrare a contatto con aumenti di temperatura e quindi umidità.

Il cavalletto | Come fotografare l’Aurora Boreale: la guida semplice in 5 consigli

Un elemento fondamentale da agganciare al nostro zaino fotografico è il cavalletto: per fotografare l’aurora boreale è necessario e nelle prossime righe scopriremo anche perché. Sappiamo che portarsi dietro un’attrezzatura pesante non è l’ideale per un viaggio on the road a caccia di aurora, ma possiamo trovare cavalletti o treppiedi di dimensioni ridotte e comunque ben solidi, che possiamo agganciare al nostro zaino senza che prendano troppo spazio.

L’obiettivo | Come fotografare l’Aurora Boreale: la guida semplice in 5 consigli

Partendo dal presupposto che per fotografare l’Aurora Boreale ci portiamo la macchina fotografica, reflex o mirrorless, dobbiamo scegliere un obiettivo adeguato. E la scelta migliore è un obiettivo grandangolo, che possa coprire la maggior porzione di cielo e più si avvicina al fisheye, più i risultati saranno incredibili e ci permettono anche di giocare su prospettive e distorsione di immagine. Che si tratti di obiettivo con attacco Sony, Canon, Nikon o Fujifilm, il consiglio è che sia grandangolare e luminoso. Un altro accorgimento fondamentale è quello di non staccare mai l’obiettivo dal corpo macchina dopo aver finito di scattare, proprio per le problematiche di condensa che abbiamo trattato qualche riga sopra.

Le impostazioni manuali | Come fotografare l’Aurora Boreale: la guida semplice in 5 consigli

E ora siamo giunti alla parte più divertente, ovvero preparare la macchina fotografica in attesa dell’Aurora Boreale. E sottolineiamo “preparare” perché per questo tipo di foto è necessario scattare in manuale e quindi impostare prima la macchina in modo tale che quando si verifica il fenomeno, noi siamo pronti e non perdiamo nessun attimo. Di seguito vediamo quali parametri scegliere nelle impostazioni manuali della nostra macchina fotografica.

Tempi di scatto

I tempi della nostra macchina dovranno essere lenti, perché abbiamo bisogno di luce per far risaltare la scia luminosa che lascerà l’Aurora. Per questo motivo, il cavalletto è necessario, in quanto ci evita qualsiasi forma di mosso durante lo scatto. I tempi li possiamo stabilire in anticipo guardando il cielo e il nostro esposimetro, ma possiamo stare sui 20/30 secondi come base di riferimento, se l’Aurora si muove lentamente. Se invece l’Aurora si muove velocemente dobbiamo tenerli più veloci, altrimenti rischiamo di vedere solo un colore mosso nella nostra foto.

Diaframma

Torniamo sul fatto che abbiamo bisogno di luce e quindi il nostro diaframma deve stare abbastanza aperto e di conseguenza il nostro obiettivo deve essere luminoso. Ricordiamoci però che più lo apriamo più ne risente la profondità di campo e quindi anche la nitidezza della nostra Aurora. Non siamo di fronte ad una fotografia di ritratto che ci chiede un bell’effetto bokeh con diaframma molto aperto, siamo comunque nell’ambito del paesaggio, quindi troviamo un compromesso che può stare su F4, come parametro.

Iso

Per quanto riguarda gli Iso, il consiglio è quello di tenerli più bassi possibile, perché gli Iso alti ci danno sì più luce ma anche una buona quantità di “rumore” e grana spessa nella foto. Per fotografare l’Aurora Boreale è meglio puntare a fotografie nitide e pulite che possano far risaltare i colori dell’Aurora. In una condizione di cielo notturno è difficile abbassarli al minimo, quindi dobbiamo comunque rimanere su parametri come 1600, a meno che in cielo non ci sia anche la Luna quindi possiamo scendere di Iso.

Conclusioni

Come avete potuto leggere in questa guida, fotografare l’Aurora Boreale non è difficile, bisogna solo avere la giusta attrezzatura, come reflex o mirrorless, cavalletto e un obiettivo luminoso e grandangolare. In più dobbiamo ricordarci che le temperature sono molto basse e che questo può inficiare non solo sulla nostra lentezza, ma anche su quella della nostra fotocamera, che per il freddo potrebbe avere non pochi rallentamenti o blocchi. E inoltre, dobbiamo dedicarle le stesse attenzioni che dedichiamo a noi stessi quando ci prepariamo per affrontare il freddo.

E voi avete già fatto un viaggio a caccia di Aurora Boreale? Fatecelo sapere nei commenti