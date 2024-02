Kung Fu Panda 4, il secondo trailer ci avvicina all’uscita

Poco meno di un mese e potremo rivedere sul grande schermo le avventure di Po, con Kung Fu Panda 4 del quale è stato presentato un nuovo trailer

Il simpatico Guerriero Dragone maestro di kung fu protagonista della saga Kung Fu Panda della DreamWorks Animation tornerà il 21 marzo, quando arriverà nelle sale con Universal il quarto capitolo a distanza di otto anni dall’ultimo film. Dopo il primo trailer alla fine dell’anno scorso, ne è stato pubblicato un secondo.

Dopo aver sfidato la morte in tre incredibili avventure sconfiggendo nemici di fama mondiale con il suo straordinario coraggio e le sue incredibili abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone (Jack Black nella versione originale, Fabio Volo in quella italiana), è chiamato dal destino a smettere di combattere. Gli viene infatti affidato il compito di diventare il capo spirituale della Valle della Pace.

Questo comporta una nuova avventura nella quale Po addestrerà un nuovo Guerriero Dragone prima di poter assumere la sua nuova e prestigiosa posizione. Come se non bastasse, di recente è stato avvistato un malvagio e potente signore del crimine, Chameleon, che è in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura, grande o piccola che sia. Chameleon ha messo gli occhi sul Bastone della Saggezza di Po, che le darebbe il potere di risvegliare dal regno degli spiriti tutti i cattivi che Po ha sconfitto.

Kung Fu Panda 4: un nuovo trailer anticipa l’uscita

Il film si avvale delle voci storiche di Dustin Hoffman, vincitore del premio Oscar, nel ruolo del maestro di kung fu Shifu, James Hong (Everything Everywhere All at Once) nel ruolo del padre adottivo di Po, Mr. Ping, Bryan Cranston nel ruolo del padre naturale di Po, Li, e Ian McShane nel ruolo di Tai Lung, ex allievo e acerrimo nemico di Shifu. Il vincitore dell’Oscar Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) si unisce all’ensemble nel ruolo di un nuovo personaggio, Han, il leader del Covo dei Ladri.

Kung Fu Panda 4 è diretto da Mike Mitchell e prodotto da Rebecca Huntley. La co-regista del film è Stephanie Ma Stine. Nel 2008, il primo capitolo del franchise, Kung Fu Panda, nominato agli Oscar, è diventato il film d’animazione originale di maggior incasso della DreamWorks Animation e ha dato il via a un franchise che ha guadagnato più di 1,8 miliardi di dollari al box office mondiale.

