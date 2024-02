In vista dell’arrivo del remake de Il Corvo, abbiamo pensato di parlare nuovamente del film. Il Corvo è l’ultimo ricordo di Brandon Lee che ci è rimasto, l’ultima opera in cui ha recitato e in cui è tragicamente deceduto durante le riprese

Parlare di questo film sarà un’impresa difficile, specie per i parallelismi che si sono creati tra il personaggio di Eric Draven e l’attore che l’ha interpretato, Brandon Lee. La sua morte è una delle più tristi della storia del cinema, specie perché ha subito la stessa sorte del padre Bruce Lee, anche lui morto in giovane età, a soli 33 anni. Quella che girava attorno alla famiglia Lee era una vera e propria maledizione, infatti alcuni l’hanno nominata la maledizione del drago. Sapendo che presto arriverà il remake del primo film, vogliamo parlare de Il Corvo, l’ultimo ricordo di Brandon Lee.

Spirito di vendetta | Il Corvo: il ricordo di Brandon Lee

Il motivo per cui il primo film de Il Corvo è così amato non è tanto per la tragica morte dell’attore protagonista, quanto per la storia che racconta. Questa storia è tragica, esattamente come lo è stata la morte di Brandon Lee. Sembra quasi una vera maledizione quella che girava attorno alla sua famiglia, visto che oltre ad essere morto l’attore, all’inizio del film muore anche il protagonista Eric Draven. Vediamo infatti un giovane ragazzo, grande amante del rock, che vive con la sua bellissima e dolce fidanzata Shelly. I due stavano per sposarsi proprio il giorno di Halloween, il 31 ottobre. Ma i piani vanno in frantumi quando una banda criminale entra nella loro casa nella notte del Diavolo, abusando sessualmente di Shelly e uccidendo Eric gettandolo dal palazzo.

Tutto il film racconta proprio di vendetta. Un anno dopo quella tragedia, infatti, Eric Draven torna in vita, per vendicarsi del torto subito da quella gang di criminali. Il film ci introduce in una città distopica, governata perlopiù dalla criminalità e dalla corruzione, molto simile a Gotham. Le ambientazioni sono praticamente quelle, una città buia e priva di speranza, che però si riaccende quando lo spirito del corvo si impadronisce del corpo di Eric Draven, a causa della sua anima che non riusciva a riposare in pace. Il corvo è infatti uno spirito vendicativo, che risveglia la persona che ha dei conti in sospeso per aggiungere un punto al capitolo finale della sua storia.

La speranza quando tutto è perduto | Il Corvo: il ricordo di Brandon Lee

Concentriamoci proprio sul fatto che la città in cui è ambientato il film è sporca, cupa, corrotta e priva di aspetti positivi. Il mondo de Il Corvo è uno dei più tristi e marci che si possano mai vedere su schermo, ma non è una novità, purtroppo. Criminalità e corruzione sono all’ordine del giorno, lo era nel 1994 e lo è anche oggi. Ecco perché riteniamo che Il Corvo sia un film invecchiato davvero bene, non solo parlando del lato tecnico, ma proprio per le tematiche che ci vengono mostrare nella storia di questo violento e vendicativo anti-eroe. I cinecomic ci hanno da sempre mostrato l’eroe come invincibile e impenetrabile, perfetto e sempre sorridente, ma Il Corvo è uno dei primi cinecomic che rompe gli schemi e fa qualcosa di completamente unico.

Ripetiamo, il personaggio del Corvo è un anti-eroe, quindi non è perfetto, tantomeno è sempre sorridente. Ma è comunque una fonte di speranza per la città e per tutti gli innocenti che ci abitano. La speranza la da principalmente nella piccola Sarah, una bambina che Eric e Shelly avevano deciso di accudire, a causa della madre tossicodipendente che frequentava dei brutti giri. Dopo essere morti, la piccola non aveva più nessuna speranza per il futuro. Ma l’arrivo del Corvo restituisce la speranza alla piccola Sarah che, realizzando il ritorno del suo eroe Eric, torna a sorridere. La città ora ha un nuovo protettore e i criminali iniziano a provare la vera paura.

Tra finzione e realtà | Il Corvo: il ricordo di Brandon Lee

Prima abbiamo detto che il motivo per cui Il Corvo è un film così tanto amato ancora oggi non è solo per la tragica scomparsa di Brandon Lee. Ciò non significa però che la sua morte ha avuto un grosso impatto. Sembra quasi una coincidenza il fatto che la morte di Eric Draven coincida con quella di Brandon Lee. L’attore è infatti morto sul set, durante le riprese, con un colpo di pistola a salve che aveva colpito l’attore in pieno con delle schegge. Un colpo che fu fatale. Questa cosa, ancora oggi, fa riflettere davvero molto, considerando anche il fatto che attorno ai Lee girava una vera e propria maledizione che ha portato padre e figlio a morire giovani. Fa venire un colpo al cuore pensare, poi, che Eric Draven sia tornato in vita grazie allo spirito vendicativo del Corvo.

Ancora oggi, a pensarci, fa scendere una lacrima a chi guarda il film e conosce la tragedia che si è verificata durante le riprese. I credenti potrebbero anche pensare che per un po’ lo spirito di Brandon sia rimasto in vita, da qualche parte, magari solo per vedere il film completo e vedere la reazione del pubblico. Rimane il fatto che la morte del personaggio e dell’attore nello stesso film crea una sensazione di angoscia a chi ci riflette a riguardo. Ma allo stesso tempo commuove, perché ci mostra un Brandon felice alla fine del suo viaggio, che ha combattuto per i suoi cari ed è riuscito finalmente a raggiungere la pace che tanto cercava.

Non può piovere per sempre

Questa è la frase diventata cult nel mondo del cinema e che ci riporta subito al volto innocente e armonioso di Brandon Lee. Il film si basa proprio sulla suddetta frase “non può piovere per sempre“. Questa frase si ricollega perfettamente all’importanza della speranza. La speranza per un futuro migliore, la speranza di vedere la propria vita cambiare radicalmente in meglio, la speranza che un giorno la sofferenza, il dolore e la tristezza finiranno. Eric Draven, così come Brandon Lee, ci invitano proprio ad avere speranza per il futuro, a non mollare mai e a combattere. Perché chi combatte e chi ha speranza alla fine avrà la giustizia e i riconoscimenti che merita.

Voi che cosa ne pensate de Il Corvo? C’era davvero bisogno di un remake? Diteci la vostra nei commenti. Quello che è certo è che questo film è indimenticabile. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altri speciali e news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.