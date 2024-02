Discord è la piattaforma preferita da tutti gli utenti appassionati di videogiochi che amano stare in compagnia di amici e giocare insieme a loro. I motivi per cui la preferiscono sono molti, tra cui i bot. In questa guida scoprirai come aggiungere i bot su Discord.

Abbiamo iniziato a parlare di Discord nominandola come l’app di messaggistica più creativa e divertente da usare. Abbiamo già analizzato le fasi iniziali da affrontare per iniziare ad usarla in questo articolo, ma ora vogliamo parlare di un modo per rendere le conversazioni con gli amici online ancora più divertenti: attraverso i bot. Come per tutte le app di messaggistica, è possibile effettuare chiamate, videochiamate o semplicemente chattare, ma Discord ha proprio la particolarità di usare i bot, che hanno a loro volta tantissime funzioni divertenti. Vediamo come aggiungere un bot su Discord!

Cercare un bot | Come aggiungere i bot su Discord

Una volta che hai effettuato l’accesso a Discord tramite app o browser web, a questo punto devi cercare i bot. Prima di farlo, però, ovviamente, è necessario essere iscritti. Farlo è molto semplice, ti basta semplicemente inserire il tuo username che preferisci usare per farti riconoscere su Discord e poi cliccare sulla freccetta che tende verso destra. Attendi qualche secondo e dopodiché verrà caricato il tuo canale Discod. Bene, adesso si aprirà una finestra in cui ti verrà richiesto di configurare il server. Questo ti sarà utile per avere libero accesso alla chat vocale e testuale e per, appunto, aggiungere i bot. Quando hai specificato il nome del server, dovrai inserire indirizzo e-mail e password, tutto per accedere a Discord. Ora potrai cercare il bot più adatto alle tue esigenze. Su internet ne trovi davvero molti, ma i più popolari si trovano su top.gg. Da qui potrai scegliere il tuo bot preferito, ce ne sono tantissimi e di tipi diversi.

Inserire il bot nel canale | Come aggiungere i bot su Discord

Ora siamo al vero e proprio punto della guida. Dopo aver passato fatto tutto quello che serve per registrarci e accedere, ora possiamo passare alla scelta del bot. Per aggiungere un bot al canale Discord devi semplicemente cliccare sul tastino verde con la scritta “Add Bot to Server“. In questo modo si aprirà un piccolo riquadro in cui troverai il nome del server. Cliccaci sopra e poi conferma cliccando sul pulsante viola “Autorizza”. A questo punto avrai aggiunto al bot un ruolo di sostituto. Il bot potrà svolgere diverse funzioni al tuo posto, anche l’interazione con gli altri utenti, così come tutte le altre mansioni previste dall’account su Discord. Se poi vuoi aggiungere altri bot, ti basta ripetere questo passaggio ogni volta che vuoi.

Consigli su come sceglierlo

Tieni bene a mente questi tre semplici fattori. Ti consigliamo di scegliere sempre bot gratuiti, più che altro semplicemente per comodità. In giro sul web trovi dei bot ugualmente funzionali ed efficaci senza dover necessariamente spendere soldi. Poi ti consigliamo di aggiungere più bot, in modo tale che ognuno di esso faccia una determinata azione, creando una specie di fabbrica personale dove tutto è connesso e i bot collaborano in armonia. Questi semplici passaggi sono utilissimi sia per risparmiare soldi, sia per rendere l’esperienza su Discord molto più comoda e divertente.

