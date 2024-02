HONOR introduce l’HONOR Pad 9, caratterizzato da un ricco set di funzionalità.

Il marchio tecnologico HONOR ha ufficializzato oggi il lancio globale dell’HONOR Pad 9, la sua ultima aggiunta alla gamma di tablet

Con un impressionante display HONOR FullView da 12,1 pollici, caratterizzato da una risoluzione 2.5K e un tasso di aggiornamento di 120Hz, unito a un avanzato sistema audio a otto altoparlanti, che include la tecnologia di ottimizzazione del suono HONOR Histen, e un potente chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, l’HONOR Pad 9 emerge come un tablet ricco di funzionalità, progettato per offrire un’esperienza utente eccezionale e presentare un design distintivo.

HONOR Pad 9: tablet innovativo con display avanzato e audio immersivo

Il display coinvolgente da 12,1 pollici del Pad 9, con un notevole rapporto schermo-corpo dell’88%, supporta una straordinaria risoluzione di 2.560×1.600 pixel e una vasta gamma di colori, garantendo dettagli mozzafiato e una riproduzione fedele dei colori per un coinvolgente intrattenimento visivo. Inoltre, con la possibilità di regolare il tasso di aggiornamento fino a 120Hz, l’esperienza visiva diventa fluida su specifiche applicazioni, ottimizzando allo stesso tempo la durata della batteria durante l’uso di applicazioni meno esigenti, offrendo così una flessibilità e un’intuitività superiori agli utenti.

In linea con l’impegno di HONOR per la salute visiva, l’HONOR Pad 9 integra caratteristiche all’avanguardia come il Dynamic Dimming, che simula l’attività dei muscoli ciliari per ridurre l’affaticamento degli occhi, e la tecnologia Circadian Night Display, che regola automaticamente la temperatura del colore per ridurre la luce blu e migliorare la qualità del sonno. Con certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Rheinland Flicker Free, il tablet offre un’esperienza visiva confortevole, ideale per coloro che trascorrono lunghe ore di fronte agli schermi.

Per quanto riguarda l’audio, l’HONOR Pad 9 vanta otto altoparlanti posizionati strategicamente per offrire un suono coinvolgente proveniente da diverse direzioni. Con la tecnologia HONOR Histen, il tablet genera un audio vibrante a 360°, garantendo un’esperienza di ascolto immersiva. La tecnologia di miglioramento vocale bidirezionale contribuisce a una chiarezza vocale superiore durante chiamate e riunioni online.

Il tablet è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, garantendo prestazioni GPU migliorate del 35% e un aumento del 40% dell’efficienza della CPU. Con 8 GB di RAM e un’ampia capacità di archiviazione da 256 GB, l’HONOR Pad 9 offre spazio sufficiente per foto, video e musica, con la possibilità di espandere la RAM a 16 GB grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo.

Con una batteria ad alta capacità da 8300mAh, l’HONOR Pad 9 assicura una connettività duratura durante tutta la giornata, supportata dalla tecnologia di ricarica rapida HONOR SuperCharge da 35W. Il design elegante, realizzato in lega di alluminio leggera, rende il tablet sottile e leggero con uno spessore di soli 6,96mm.

L’HONOR Pad 9 include la versione più recente di MagicOS 7.2, basata su Android 13, che offre una vasta gamma di funzionalità smart aggiornate e personalizzate. Tra le caratteristiche spiccano HONOR Connect, HONOR Notes, collaborazione multi-schermo e HONOR Docs, segnando il primo lancio globale di HONOR Docs su tablet.

L’HONOR Pad 9 è disponibile in due eleganti colorazioni, Space Grey e Cyan Lake, al prezzo consigliato di 349,9€. Fino al 31 marzo, durante l’acquisto è possibile usufruire di un coupon da 50€ e ricevere gratuitamente le Earbuds X6.

Cosa ne pensate di questo smartphone Honor? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!