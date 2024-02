Si continua a parlare di Hazbin Hotel e Angel Dust è uno dei personaggi più amati e allo stesso tempo con una delle storie più strazianti della serie tv. Analizziamo insieme il suo personaggio e perché è uno dei preferiti dai fan

Ormai questa serie continua da diverso tempo e, sinceramente, non siamo per niente stanchi di parlare di Hazbin Hotel. Questa è una delle serie migliori degli ultimi anni e l’impatto che ha avuto sul pubblico lo si nota sui social e nelle fiere dei fumetti, dove si vedono già tantissimi cosplayer della serie animata. L’ultima volta abbiamo parlato di Husk, un altro dei personaggi più amati della serie creata da Vivienne Medrano e A24. Ci sono tantissimi personaggi molto interessanti, ma probabilmente quella di Angel Dust è una delle più belle e allo stesso tempo dure e commoventi da vedere.

Anthony Dust | Hazbin Hotel: chi è Angel Dust?

Come abbiamo fatto con Alastor e Husk, partiamo dall’inizio con la storia di Angel. Prima di morire, il suo vero nome era Anthony Dust ed era figlio di due genitori membri di una gang mafiosa. Anthony però non ha mai approvato il modus operandi della sua famiglia e non ha mai amato la vita che viveva. L’unico posto sicuro che aveva nella sua famiglia era la sua cara sorellina minore Molly. Molly era l’unica luce che Anthony aveva nella sua vita, una speranza per un futuro migliore da condividere con lei. Ciò che sappiamo su Molly è davvero poco, la creatrice della serie però ci ha rivelato che la sua cara sorellina è andata in Paradiso dopo essere morta.

Angel, come abbiamo già detto, non ha mai approvato lo stile di vita mafioso, odiava che la sua famiglia facesse del male alle persone, motivo per cui era ritenuto come quello debole. Questo ha sviluppato in lui una grande insicurezza, che però nascondeva con la passione per il sesso. Un giorno, stanco della sua vita, scappa di casa e, per sopravvivere, si prostituisce. Facendo il suo lavoro, Anthony è entrato in un brutto giro con delle brutte abitudini che l’avrebbero poi portato ad una fine orribile. Infatti la vita mortale di Anthony si è conclusa a causa di una overdose di droga. Questo sarebbe il motivo per cui è finito all’Inferno, dove è diventato una grande star del porno.

Il patto con Valentino | Hazbin Hotel: chi è Angel Dust?

Proprio questa sua carriera da star del porno ha stravolto la vita di Angel. Il motivo per cui ha ottenuto tutta questa fama e questo successo è stato grazie ad un patto stretto con Valentino. Valentino è sia la salvezza di Angel e al contempo il suo peggior incubo. Se è vero che grazie a Valentino è diventato qualcuno, allo stesso tempo Angel gli ha venduto la sua anima per tirarsi fuori da una situazione orribile e diventare uno dei demoni infernali più amati e ammirati dell’Inferno. Come dice Angel, infatti, grazie al suo lavoro ha ottenuto moltissimi premi, è diventato ricco e soprattutto è diventato un sex symbol del regno dei dannati. Ma non tutto è rose e fiori, anzi, è peggio di quello che sembra. Secondo alcune teorie, Valentino sarebbe stato a sua volta un mafioso nella sua vita terrena, probabilmente a stretto contatto con la famiglia di Angel.

Il carisma di Valentino l’ha portato a diventare uno degli Overlord e a ottenere un grande potere. Questo grande potere l’ha sfruttato per prendere l’anima di Angel e renderlo il suo giocattolo sessuale. Il rapporto che si crea tra i due è tossico, e questo termine è anche fin troppo riduttivo per descriverlo. Nella stessa canzone Poison, Angel ci parla delle sue sensazioni, di ciò che pensa della sua situazione. Lui odia a morte Valentino, ma allo stesso tempo ha un’autostima talmente bassa che lavorare per lui è tutto quello che ha e non si sente degno di essere amato. Nonostante odi Valentino, quest’ultimo rilascia dei feromoni che stordiscono Angel e lo rendono dipendente da lui, come una sorta di droga o, per l’appunto, veleno. Valentino è infatti una falena e in natura la falena rilascia una sostanza per attirare le sue prede a essa. Lo stesso succede con Angel. Il porno attore, infatti, seppur odi lavorare per Valentino, non può farne a meno, ritenendosi anche degno di ricevere quegli abusi fisici e sessuali.

L’eroe di Angel | Hazbin Hotel: chi è Angel Dust?

La situazione di Angel sembra davvero irrecuperabile, un incubo da cui il povero ragazzo non può sfuggire. Ci sono troppi ostacoli da affrontare. Innanzitutto Valentino è un overlord, ha un potere troppo grande e inoltre è ossessionato da Angel. Non c’è nessuna via di fuga per lui, anche perché, oltre lui, c’è anche Vox a sorvegliare tutto. Entrambi collaborano per mandare avanti un business dove Angel è al centro, impedendo quindi qualsiasi mossa da parte sua. Angel non potrebbe uccidere Valentino neppure se volesse e se lo facesse ci sarebbero delle conseguenze davvero gravi. Perfino la stessa Charlie Morningstar, la figlia di Lucifero, ha cercato di tirare fuori il povero Angel dalla sua pessima situazione, fallendo miseramente.

Qui entra in gioco il vero eroe di Angel: Husk. Dopo aver avuto una discussione molto accesa, Angel esce dall’hotel per andare a divertirsi con persone losche. Dopodiché Husk, spinto da Charlie e da Vaggie, va a cercarlo per evitare che si faccia del male. Proprio quando uno squalo gangster stava per drogare Angel con un drink, Husk lo salva dall’ennesimo stupro. La discussione riparte e a quel punto Husk rivela il suo passato e cosa gli è accaduto per cadere così in basso. Condividendo le sue esperienze, il barista dell’hotel ispira Angel, dandogli di nuovo la speranza che qualcuno tiene a lui, che non è da solo. Inoltre, è palese che tra i due ci sia anche di più che una semplice amicizia, perché grazie ad Husk, Angel migliora sé stesso e si ribella a Valentino, ritrovando il suo valore. Il demone felino è stato fondamentale per far svegliare Angel e ricordargli che merita rispetto e soprattutto amore.

Una vittima degli eventi

Parlare di Angel senza versare lacrime è davvero difficile, quasi impossibile. Angel Dust è il personaggio con cui lo spettatore empatizza di più, la sua storia è devastante e neanche i cuori di pietra potrebbero rimanere impassibili alla tragedia in cui è avvolta tutta la vita di Angel, sia pre che post morte. Angel è una persona con una bassa autostima che non si da il giusto valore, questo a causa di un amore sincero che non ha mai ricevuto e che, di conseguenza, non crede di meritare. Una persona come lui, in una situazione del genere, difficilmente può uscirne da solo. Infatti ha bisogno di amore e di ispirazione da parte di qualcuno che può capirlo e, per fortuna, Angel l’ha trovato nell’Hazbin Hotel. In particolare l’ha trovato in una certa persona (sapete già chi), ma di questo ne parleremo in un altro articolo.

Voi che ne pensate di Angel? Vi piace il personaggio? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per il prossimo speciale su Hazbin Hotel e tanto altro dal mondo del cinema!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.