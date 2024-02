Questa è una delle app più amate per i veri nerd, appassionati di videogiochi o di cinema. In questo articolo scoprirete come usare Discord, questa è una guida perfette per iniziare dalle basi

Partiamo dalle basi, cercando di capire cos’è Discord. La risposta è molto semplice: Disord è una piattaforma di messaggistica. Ma diversamente dalle altre piattaforme come Facebook, Instagram o qualsiasi altro social che vi venga in mente, si può dire che Discord sia molto più creativo. Si possono fare molte cose, oltre a mandare messaggi o effettuare chiamate o videochiamate. Infatti gli account creati possono anche accedere a dei server per fare delle attività molto divertenti. Pensate che la piattaforma è diventata così popolare che Microsoft sta pensando di acquistarla.

Quanto costa? | Come usare Discord: guida per iniziare

Di base Discord è completamente gratuito. Tuttavia, c’è anche una versione a pagamento che offre molti più vantaggi. Qui di seguito troviamo tutti i piani disponibili sulla piattaforma. Partiamo con Discord base che offre tutte le funzionalità gratis. Abbiamo poi Nitro Basic, al costo di 2,99 euro al mese, che oltre alle funzionalità free, offre anche dei caricamenti fino a 50 mb, emoji personalizzate, badge Nitro speciale sul profilo e 2 super reazioni alla settimana. Infine c’è il Nitro, al costo di 5,99 euro al mese, che oltre alle funzionalità free, offre caricamenti fino a 500 mb, emoji personalizzate, streaming di video in HD, 2 potenziamenti server, profili personalizzati, 5 super reazioni alla settimana e tanto altro.

Come scaricarlo | Come usare Discord: guida per iniziare

Discord è disponibile sia per Android, iOS e PC. Per scaricarla premete basta andare sul Google Play Store, il negozio virtuale dove potete scaricare le app e poi cliccare su “installa”. Lo stesso procedimento vale per iOS, dove dovete andare sul App Store. Una volta che vi si aprirà la pagina, basta cliccare su “ottieni“. Se invece volete accedervi tramite il browser Web, basta collegarsi alla pagina ufficiale e poi cliccare su “download“. Ma se non volete scaricarla, allora non preoccupatevi, perché potete tranquillamente collegarvi direttamente dal browser. Vi basta aprirlo, collegarvi alla piattaforma, cliccare su “Apri Discord nel tuo browser” e seguire le istruzioni.

Come creare un account | Come usare Discord: guida per iniziare

Una volta che avete scaricato o effettuato l’accesso tramite browser, potete creare il vostro account. Prima di tutto, collegatevi al sito web e poi cliccate su “Login“. Nella schermata dopo, cliccate su “registrati“. A questo punto inserisci tutte le informazioni richieste, quindi indirizzo e-mail, nome visualizzato (puoi usare lettere, numeri, simboli, caratteri speciali ed emoji), il nome utente (in questo caso puoi usare solo lettere, numeri, trattini bassi e punti) e la data di nascita. Ricordate di creare una password di sicurezza e accettate i termini di servizio e l’informativa sulla privacy, poi proseguite e premete su “continua“. A questo punto confermate l’indirizzo e-mail seguendo le istruzioni che trovate nella mail che vi hanno mandato.

Come unirsi a un server

Ora che avete creato e confermato il vostro account, manca la cosa più importante di tutte: unirvi a un server! Per farlo, innanzitutto avete bisogno di un link d’invito, che potete chiedere al vostro amico che ha creato il server. Una volta che avete ottenuto il link, aprite l’applicazione oppure collegatevi al sito web ufficiale, cliccate sul simbolo “+” (da smartphone dovete prima toccare l’hamburger button in alto). A questo punto premete su “unisciti a un server”, inserite il link d’invito, premete su “unisciti al server” e il gioco è fatto! Se invece non avete un link, premete su “non hai un invito” e troverete tutte le community incluse nella schermata “esplora server”, questi sono server a cui potete accedere senza avere un link d’invito.

Speriamo che la guida vi sia stata d’aiuto! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.