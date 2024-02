G.SKILL DDR5 Trident Z5 RGB: grandi prestazioni e nuovo record mondiale per Safedisk

Grandi prestazioni e nuovo record mondiale SuperPi-32M OC raggiunto da SAFEDISK con la memoria DDR5 Trident Z5 RGB di G.SKILL

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., è il marchio leader mondiale di memorie per overclock e componenti per PC.In collaborazione con ASUS ROG e Intel, celebra il monumentale risultato di aver stabilito un nuovo record mondiale di overclock SuperPi-32M con la sorprendente cifra di 2 minuti e 59 secondi e 919 ms. Segnando la prima volta che questa categoria di benchmark è stata raggiunta in meno di 3 minuti.

Questo incredibile record mondiale è stato raggiunto da SAFEDISK, il leggendario overclocker estremo sudcoreano. Tutto ciò utilizzando: la memoria G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5; la scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore e il processore desktop Intel Core i9-14900KF con raffreddamento ad azoto liquido, a dimostrazione delle prestazioni hardware di ultima generazione.

G.SKILL Trident Z5 RGB e Safedisck: SuperPi-32M a 2min 59sec 919ms

SuperPi-32M è uno dei benchmark più popolari per gli overclocker di CPU e memorie e questa pietra miliare dell’overclocking estremo commemora la prima volta che è stato raggiunto un punteggio inferiore ai 3 minuti. Utilizzando un raffreddamento estremo ad azoto liquido, SAFEDISK ha abbassato la temperatura della CPU fino a -188°C per raggiungere la ragguardevole frequenza di 8449,2MHz. Inoltre, la memoria DDR5 G.SKILL Trident Z5 RGB è stata abbasata fino a -60°C per raggiungere DDR5-9052 con timing 32-48-45-36 su una scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore. Questa configurazione e il funzionamento in condizioni estreme testimoniano le prestazioni tecniche mozzafiato dei moderni sistemi informatici.

Spinta del Trident Z5 RGB a DDR5-9052 CL32 2x16GB

Spingendo le prestazioni del sistema ai limiti, SAFEDISK ha overcloccato con successo un kit da 2x16GB di memoria G.SKILL Trident Z5 RGB. Tutto ciò a una velocità di memoria DDR5-9052 estremamente veloce con un timing basso CL32-48-45-36. Mostrando così il potenziale di prestazioni delle soluzioni di memoria G.SKILL. La combinazione di alta velocità di memoria e bassi timing integra la velocità della CPU overcloccata per migliorare le prestazioni di calcolo per raggiungere questo traguardo di overclocking.

Congratulazioni a SAFEDISK per questo straordinario risultato e un sincero ringraziamento a Intel e ASUS ROG per i loro eccezionali prodotti hardware. Questa pietra miliare non significa solo un nuovo traguardo nelle prestazioni di overclocking, ma anche i continui sviluppi della velocità di calcolo. Dove le memorie G.SKILL mirano a rompere le barriere e a ridefinire i limiti delle possibilità.

