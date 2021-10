Accompagniamo l’uscita ufficiale di Back 4 Blood con una guida di suggerimenti utili su come trovare e sbloccare più carte

Back 4 Blood potrebbe all’apparenza non distinguersi troppo da Left 4 Dead, la saga precedente sviluppata dai Turtle Rock Studios, almeno per quanto riguarda l’elemento zombie. Tuttavia, nel gioco è stata inserita una meccanica piuttosto particolare, con il quale sarà possibile regolare sia il gameplay che la personalizzazione dei nostri personaggi.

Stiamo parlando del Card System, del quale potete avere una guida più approfondita sempre sul nostro sito. In breve, le carte saranno necessarie sia ai giocatori che all’intelligenza artificiale “arbitro” del gioco (Game Director) per dare più animo ed imprevedibilità alle partite. Per coloro che sono già a conoscenza di com’è strutturato il sistema, in questa guida andremo a vedere come comportarsi in Back 4 Blood per poter trovare e sbloccare ulteriormente delle carte.

Tutto ha un prezzo

Prima di introdurre i migliori modi su come sbloccare le carte, nel caso ancora non abbiate avuto ancora modo di approfondire su Back 4 Blood, vi invitiamo a dare una letta alla nostra anteprima del gioco, oltre che ai consigli più utili per quanto riguarda il vostro primo approccio al titolo. Aggiungiamo anche come siano fondamentali i Punti di Rifornimento, una specie di valuta che si distingue dal rame raccolto durante le missioni, usato come moneta in Back 4 Blood. Per ottenerli sarà necessario completare delle missioni di Rifornimento, che variano in difficoltà, durata, obiettivi ed ostacoli. Per ottenere carte nuove vi sono tre metodi comprovati, che andremo ad esporre di seguito.

Primo metodo: paga – Back 4 Blood: guida su come sbloccare più carte

Come già detto, i Punti Rifornimento di Back 4 Blood sono spesso molto utili per sbloccare delle carte; essi possono infatti essere spesi presso la venditrice Chenda, situata all’interno del campo di Fort Hope, che funge da nostro HUB. Il primo metodo consiste dunque nell’andare da lei, per poi rendere disponibili delle Linee di rifornimento di vario tipo, tra oggetti, altri elementi, e anche delle carte. Importante ricordare come i Punti Rifornimento siano limitati alle partite online, dunque non potremo riceverli facendo solo la campagna single player. Inoltre, è bene sapere che in ogni caso non saranno necessarie microtransazioni, dato che i Punti non sono acquistabili con soldi reali.

Secondo metodo: cerca – Back 4 Blood: guida su come sbloccare più carte

Nel secondo metodo che introdurremo, dobbiamo tenere presente che sarà temporaneo. Nelle missioni, come affermato in precedenza, è possibile trovare del rame, che sarà acquistabile attraverso delle piccole scatole bianche. Di norma, acquistare da esse costerebbe qualche centinaia, se non mille, pezzi di rame. Bisognerà allora attuare una strategia di risparmio della risorsa, o averne con sé una buona quantità una volta lasciato il Rifugio. Ma arriviamo al punto: nel gioco ci sono scatole simili a queste, però gratuite e che contengono delle carte. Non sono potenti tanto quanto quelle in cui si dovrà spendere la valuta, ma cercarle mentre ci si trova già là fuori non sarà una cattiva idea.

Terzo metodo: lavora – Back 4 Blood: guida su come sbloccare più carte

Con il terzo metodo, potremo sbloccare delle carte raggiungendo certi risultati, o traguardi, o obiettivi che dir si voglia; fatto sta che in Back 4 Blood ce ne sono a bizzeffe, e con una varietà di ricompense ottenibili, come i Punti di Rifornimento e i cosmetici per personalizzarsi. In più, con il loro completamento sono guadagnabili anche delle carte: un esempio è la carta Monete Fortunate, ricompensa per l’obiettivo “Eroe del Jukebox”. Questa carta aumenterà la possibilità di trovare più rame quando ci si troverà a raccoglierlo. Non sarà comunque difficile capire quali traguardi completare, poiché sono tutti elencati nella pagina apposita, con tanto di dettagli indicativi su cosa fare.

L’apocalisse fa girare l’economia

Per questa guida di Back 4 Blood su come sbloccare le carte è tutto. Come avrete capito, trovarle non sarà poi complicato, e giocando normalmente al gioco in modalità online potrete avere nuove carte anche senza troppa fatica. Inoltre, l’assenza di microtransazioni (per adesso, almeno) è un incentivo a giocare, considerando che sarà l’unico modo per migliorare i propri Deck ed ottenere un vantaggio per superare i piani del Game Director.

Vi ricordiamo che Back 4 Blood ha una data d'uscita stabilita per il 12 ottobre 2021, anche se gli utenti che possiedono la Ultimate Edition hanno già modo di giocarci. Le piattaforme su cui sarà disponibile sono PS4, PS5, Xbox One e Series S/X, PC.