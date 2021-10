In questa guida vi elencheremo quelle che secondo noi sono le migliori armi disponibili al momento su Back 4 Blood

Back 4 Blood è il nuovo FPS cooperativo a base di zombie sviluppato da Turtle Rock Studios e pubblicato da Warner Bros. Il titolo è disponibile da pochissimi giorni e tantissimi vecchi fan di Left 4 Dead hanno già affollato i suoi server.

Affrontare enormi orde è un lavoro molto duro e per farlo avrete bisogno di trovare gli strumenti adatti. Per semplificare la vostra ricerca abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi elencheremo quelle che secondo noi sono le migliori armi di Back 4 Blood.

Le migliori cinque

Inizialmente Back 4 Blood potrebbe sembrarvi un titolo abbastanza semplice ma, man manco che aumenterete il livello di difficoltà, sarà sempre più dura riuscire a completare anche i livelli più facili. Per riuscire a superare le sfide più ostiche avrete ovviamente bisogno di molta esperienza, ma anche dei giusti equipaggiamenti. Nel gioco sono presenti tante armi molto utili e versatili, ma tra loro ce ne sono alcune che si distinguono rispetto alle altre. Nello specifico abbiamo selezionato le 5 armi che riteniamo essere le migliori presenti in Back 4 Blood e in questo articolo ve ne parleremo brevemente.

Ak-47 – Back 4 Blood: ecco le migliori armi del gioco

Iniziamo subito con uno dei fucili più iconici al mondo: l’AK-47. Questo fucile d’assalto vanta un rateo di fuoco elevato e soprattutto danni estremamente alti per la sua classe. Grazie a quest’arma infatti riuscirete senza problemi a decimare orde di non morti e ad eliminare in poco tempo anche gli infetti più grandi e potenti. L’unico lato negativo dell’ak-47 è il suo elevato rinculo, ma per fortuna in Back 4 Blood non avrete bisogno di essere sempre molto precisi con i vostri attacchi.

M249 – Back 4 Blood: ecco le migliori armi del gioco

Se amate far piovere proiettili sui vostri nemici, allora l’M249 è l’arma che fa per voi. Questa LMG non ha un danno molto alto rispetto alle altre armi di questa categoria, ma riesce a compensare grazie ad un rateo di fuoco davvero elevatissimo. In più l’M249 è molto più preciso e maneggevole rispetto alle altre mitragliatrici pesanti del gioco e di conseguenza si presta meglio ad essere utilizzato in molte situazioni differenti. Con questo strumento di morte fra le mani non avrete alcuna difficoltà a superare anche il più compatto muro di non morti.

Barrett M-95 – Back 4 Blood: ecco le migliori armi del gioco

Passiamo ora al Barrett M-95, un’arma che adotta una filosofia diametralmente opposta rispetto a quelle che vi abbiamo elencato fino ad ora. Questo ingombrante fucile da cecchino infatti presenta rateo di fuoco e maneggevolezza minime, ma compensa grazie a un danno e una gittata davvero elevatissimi. Due colpi ben assestato di quest’arma infatti sono più che sufficienti ad eliminare anche gli infetti più resistenti. Fate solo attenzione a non farvi sopraffare dalle orde quando impugnate il Barrett, dato che riuscire a sfuggire ai non morti con un’arma così lenta non sarà affatto facile.

AA12 – Back 4 Blood: ecco le migliori armi del gioco

In Back 4 Blood vi ritroverete spesso ad attraversare percorsi molto stretti che pullulano di infetti e in quei momenti non potrete contare su un’arma migliore dell’AA12. Questo fucile a pompa automatico infligge danni abbastanza elevati, ma soprattutto è in grado di sparare molti colpi in rapida successione e può essere caricato in pochissimo tempo. Purtroppo quest’arma non è molto adatta a combattere i mostri che si trovano sulla medio-lunga distanza, ma vi permetterà di decimare facilmente tutti quelli che vi si avvicineranno troppo.

Desert Eagle – Back 4 Blood: ecco le migliori armi del gioco

Concludiamo infine la nostra lista delle migliori armi di Back 4 Blood con la Desert Eagle, una delle pistole più amate dai videogiocatori. Questo piccolo cannone portatile non ha un rateo di fuoco molto elevato, ma è in grado di infliggere danni elevatissimi con ogni singolo colpo. La Desert Eagle è la secondaria perfetta per ogni occasione e si rivela particolarmente utile quando viene affiancata ad armi automatiche con un elevato rateo di fuoco.

Pronti al massacro

Qui si conclude la nostra guida sulle migliori armi di Back 4 Blood. Adesso non vi resta altro da fare che avviare una partita e provare sul campo tutti questi letali equipaggiamenti. Se però volete migliorare ancora su Back 4 Blood, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata anche alle altre guide dedicate presenti sul nostro sito:

Back 4 Blood è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.