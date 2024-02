Pesce Re scoperto a Procida: ecosistemi marini influenzati dal cambiamento climatico

Nelle acque del porto della Marina Grande a Procida, è stato scoperto un raro esemplare di Pesce Re, con un peso di circa 35 chili

La specie di Pesce Re è conosciuta scientificamente come Lampris guttatus. Diffusa globalmente, anche nel Mediterraneo, di solito è avvistata raramente. La sua inusuale presenza nelle acque di Procida non solo riveste un’importanza unica, ma fornisce anche preziosi dati sull’impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini. Francesco Tiralongo, ittiologo e ricercatore dell’Università di Catania, nonché responsabile nazionale del progetto AlienFish, ha condiviso la sua expertise sull’importanza di questo ritrovamento. Tiralongo ha sottolineato che nel Mediterraneo sono presenti numerose specie aliene, ma solo una parte è considerata invasiva e dannosa. Attraverso AlienFish, i dati raccolti tra il 2020 e il 2023 forniscono un quadro dettagliato, con oltre 500 registrazioni valide di pesci aliene e rari. Il Pesce Re, pur non essendo classificato come specie aliena nei mari locali, è comunque raro da catturare nel Mediterraneo. Tuttavia, episodi simili sono stati registrati in altre zone come il mar Ligure e le acque di Palermo. L’esperto sottolinea che, nonostante le informazioni limitate sulla specie, ogni avvistamento è cruciale per approfondirne la biologia e le abitudini.

Pesce Re, l’importanza del ritrovamento per il cambiamento climatico

La frequenza degli avvistamenti e delle catture fornisce dati rivelatori non solo sulla singola specie, ma sull’intero ecosistema marino. L’analisi storica dei trend delle specie ittiche, specialmente di quelle termofile, offre indicazioni cruciali. Le specie termofile, che preferiscono acque più calde, stanno estendendo il loro raggio di distribuzione verso nord nel Mediterraneo, evidenziando i cambiamenti in corso negli ecosistemi marini.

Il progetto AlienFish coinvolge una vasta rete di ricercatori, fotografi e pescatori, e utilizza un approccio basato sulla citizen science. Questa metodologia, originariamente sviluppata negli Stati Uniti e in Inghilterra, coinvolge il contributo attivo di individui non professionisti nella raccolta di dati scientifici. A Procida, si sta attuando un ambizioso progetto di citizen science volto a rendere l’isola libera dalla zanzara tigre, un insetto invasivo giunto negli anni Novanta.

