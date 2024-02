Il grande giorno è arrivato. Il giorno in cui potremo rivivere le ambientazioni dell’antico Giappone Feudale nella serie tv Shogun, disponibile su Disney+ da oggi!

Dopo aver aspettato per un bel po’ di tempo dal suo annuncio, preparandoci a vederla con questa guida su come e dove vedere la serie, alla fine quel fatidico giorno è arrivato. Oggi 27 febbraio è disponibile su Disney+ l’attesissimo Shogun, serie ambientata nell’antico Giappone Feudale e basata sul libro scritto da James Clavell, scrittore, sceneggiatore e regista scomparso nel ’94. Il romanzo su cui si basa la serie fu quello che aprì gli occhi della popolazione anglosassone sul mondo orientale, illustrandone gli aspetti affascinanti di quell’epoca e anche delle usanze giapponesi. In particolare si parla dell’era Sengoku e della leggenda dei samurai.

La trama di Shogun su Disney+

La storia di questa serie vede protagonista un marinaio inglese di nome John Blackthorne ed è ambientata nel 17° secolo. L’autore James Clavell ha voluto raccontare la storia di quando fu catturato e imprigionato a Singapore, raccontandola attraverso gli occhi del protagonista della sua opera. Blackthorne infatti sarà costretto ad imparare a sopravvivere a una guerra civile in una terra molto lontana dalla sua e con delle usanze completamente diverse. Il protagonista finirà poi per diventare il consigliere di un importante signore feudale, Lord Yoshii Toranaga.

Il marinaio inglese però non sarà da solo, infatti ci sarà Lady Toda Mariko, una donna con molti segreti e dalle abilità straordinarie che farà da intermediaria tra John Black Thorne e Lord Yoshii Toranaga. Nel cast troviamo Cosmo Jarvis nei panni del protagonista e Hiroyuki Sanada nei panni del signore feudale. Shogun era già stato trasportato in live action in una mini serie televisiva del 1980, ma ora il libro di James Clavell torna in una versione modernizzata.

La serie è disponibile da oggi, 27 febbraio, su Disney+! La vedrete? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.