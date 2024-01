Recensione Il Ragazzo e l’Airone: “E voi come vivrete?”

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, pregi e difetti dell’ultima pellicola di Hayao Miyazaki, recentemente arrivata anche nei cinema italiani: scopriamo insieme Il Ragazzo e l’Airone

TITOLO ORIGINALE: 君たちはどう生きるか Kimi-tachi wa dō ikiru ka. GENERE: animazione, fantastico. NAZIONE: Giappone. REGIA: Hayao Miyazaki. CAST DOPPIATORI ORIGINALI: Soma Santoki, Yoshino Kimura, Ko Shibasaki, Masaki Suda, Aimyon, Shoei Hino, Takuya Kimura, Kaoru Kobayashi, Jun Kunimura, Karen Takizawa, Keiko Takeshita, Jun Fubuki, Sawako Agawa, Shinobu Otake. CAST DOPPIATORI ITALIANI: Giulio Bartolomei, Federica De Bortoli, Chiara Gioncardi, Stefano Dori, Lucrezia Marricchi, Rodolfo Bianchi, Gianfranco Miranda, Paola Giannetti. DURATA: 124 minuti. DISTRIBUTORE: Lucky Red. USCITA CINEMA: 01/01/2024

Un ritiro annunciato, ma a cui ogni appassionato di cinematografia giapponese, nello specifico “Ghibliana”, non ha mai voluto realmente credere. E forse nemmeno lo stesso Hayao Miyazaki vuole credere che è giunto davvero il momento di mettere i remi in barca, nonostante la mole di idee, concetti e storie che ancora vorrebbe raccontare. Il Ragazzo e l’Airone arriva a più di dieci anni di distanza da quella conferenza stampa dedicata a Si Alza il Vento in cui il regista aveva candidamente annunciato, dopo averne parlato per tanti anni, di volersi ufficialmente ritirare dalla realizzazione di lungometraggi. E in questo lasso di tempo, in effetti, si è dedicato ad altro: cortometraggi, loghi pubblicitari e altre cose minori. Fino a quanto non è stata resa nota la produzione proprio de Il Ragazzo e l’Airone: ve ne parliamo in questa recensione.

Gray heron | Recensione Il Ragazzo e l’Airone

Il Ragazzo e l’Airone è in realtà l’adattamento italiano di un titolo giapponese completamente diverso. In lingua originale, l’ultima (?) opera di Hayao Miyazaki è infatti intitolata “Kimi-tachi wa dō ikiru ka”, letteralmente “E voi come vivrete?”, che è in realtà un romanzo del 1937 di Genzaburo Yoshino da cui la pellicola del Ghibli permea il titolo e alcune tematiche, ma non il soggetto. Nasce da una gestazione piuttosto lunga e tortuosa, sia a causa della pandemia di COVID-19, sia per espressa volontà dello stesso Miyazaki, iniziata nel 2016 e terminata nel 2022. Nell’estate del 2023 il film fa capolino nelle sale giapponesi senza una grande campagna pubblicitaria ed arriva in Italia lo scorso 1 gennaio.

A feather in the dusk | Recensione Il Ragazzo e l’Airone

Veniamo dunque trascinati nel 1943, nel bel pieno della Guerra del Pacifico fra Alleati e Impero Giapponese, e, più nello specifico, nei panni di Mahito. Il giovane adolescente subisce il trauma della perdita della madre Hisako in un incendio nell’ospedale in cui la donna lavorava, ma non solo. L’anno successivo, sui padre Shoichi si risposa con la sorella minore di Hisako, Natsuko, e si ritrova ad avere dunque sua zia come seconda madre. Per allontanarsi dalla crudeltà della guerra, Shoichi decide di portare con sé Mahito nella tenuta in periferia della giovane Natsuko, rimasta incinta del suo ex-cognato, e abitata dalla donna e da una larga schiera di anziane governanti, che subito iniziano a prendersi cura del giovane.

Mahito non riesce ad abituarsi a questa nuova e tranquilla vita campagnola, come non riesce ad ambientarsi a scuola o a crearsi nuove amicizie. Un giorno, inaspettatamente, uno strano airone cenerino (se non sapete cos’è, vi rimandiamo alla sempiterna Wikipedia) lo conduce nel fitto della foresta, dove trova un’antica torre abbandonata, il cui scopo è a Mahito (e allo spettatore) sconosciuto. L’airone diventa sempre più invadente ed insistente, tanto che Mahito è costretto ad armarsi costruendo un arco e una singola freccia, costituita anche dalle piume dello stesso airone, per scacciarlo.

Silence | Recensione Il Ragazzo e l’Airone

Di ritorno da scuola, un giorno, Mahito viene coinvolto in una zuffa con alcuni suoi coetanei. Stanco di dover andare a lezione e stanco di vivere in quella situazione, si colpisce intenzionalmente alla tempia con una pietra, ferendosi piuttosto gravemente. Soccorso dalle governanti e successivamente dal padre, Mahito trascorre la convalescenza tediato dall’airone cenerino. E proprio in queste circostanze, il giovane trova un libro, intitolato “E voi come vivrete?”, lasciatogli in eredità dalla sua defunta madre. Mentre è coinvolto nella lettura, Mahito vede Natsuko scomparire nel fitto della foresta. Ed è da qui, che la storia de Il Ragazzo e l’Airone prende davvero il volo. Ed è qui, dunque, che ci fermiamo.

Vogliamo evitare qualsiasi tipo di spoiler sia perché, come sempre, non è questa la sede di parlare liberamente del film (visto che siete comunque di fronte ad una recensione), sia perché siamo convinti che la prima visione de Il Ragazzo e l’Airone dovrebbe essere quanto mai priva di nozioni. Così come Miyazaki e Studio Ghibli hanno deciso di non divulgare trailer o immagini promozionali prima dell’uscita del film (se non un singolo poster), anche noi siamo convinti che meno cose sapete prima di andare al cinema, più potrete veramente godervelo.

The corridor door | Recensione Il Ragazzo e l’Airone

La pellicola è sicuramente una delle più ispirate e rabbiose mai girate da Miyazaki, ma è anche probabilmente una delle più complesse, astratte e difficilmente comprensibili ad una prima visione. Il viaggio di Mahito parte da premesse piuttosto semplici, come da sempre ci ha insegnato il regista, per poi diventare una vera e propria discesa dantesca nei meandri della psiche del giovane. E non citiamo Dante Alighieri così, perché fa figo, ma è lo stesso Miyazaki ad inserirne un verso de La Divina Commedia proprio all’entrata della torre. “Facemi la divina potestate”, letteralmente “sono opera della potestà divina” è l’inizio di quei famosi versi posti proprio alle porte dell’inferno dantesco:

…facemi la divina potestate, la somma sapienza e ‘l primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non etterne, e io etterna duro. Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.

Reincarnation | Recensione Il Ragazzo e l’Airone

E questa a Dante è solo una delle tantissime citazioni letterarie e cinematografiche, anche agli stessi film dell’autore, sparse qua e là nella pellicola. Ed è forse proprio questo il punto focale per comprendere se andare o meno al cinema a vedere Il Ragazzo e l’Airone, il perno di questa recensione. Molto probabilmente, potrete apprezzare, parzialmente comprendere ed accettare il lungo viaggio di Mahito, la sua crescita ed evoluzione, soltanto se siete conoscitori ed appassionati dell’universo Ghibli e, nello specifico, di ciò che Hayao Miyazaki ha rappresentato per la cinematografia tutta.

Il più grande pregio e contemporaneamente il suo più grande difetto è proprio questo: il caos interno che lo governa. I non appassionati difficilmente usciranno dalla sala riuscendo a raccontare anche solo una parte della pellicola, così come anche gli stessi appassionati lo avranno sì esperito emotivamente, ma avranno comunque bisogno di una seconda (e terza, magari in lingua originale) visione per digerirlo completamente.

A girl of fire | Recensione Il Ragazzo e l’Airone

Non possiamo non sottolineare la bellezza tecnica ed estetica con cui Il Ragazzo e l’Airone si è presentato al cinema. Un’opera quasi completamente realizzata a mano, un regalo che lo Studio Ghibli ha continuato a farci nel tempo, nonostante l’avanzare delle tecnologie. Un tripudio di colori, animazioni spettacolari, ambientazioni suggestive che passano dall’onirico al terribilmente reale, per la realizzazione di una pellicola che, stando a quanto detto in alcune interviste del produttore Toshio Suzuku, potrebbe essere la più costosa mai realizzata in territorio giapponese. Se ne avete l’occasione, vi consigliamo assolutamente di vederlo al cinema: merita ogni centesimo, visivamente parlando. Anche perché il doppiaggio e l’adattamento italiano, ad opera di Lucky Red, sono davvero di buon livello.

Farewell

Quindi ci chiediamo, al termine di questa spassionata recensione de Il Ragazzo e l’Airone: che cos’è davvero questo film? Non si tratta di un vero e proprio testamento, di un lascito ai posteri con cui farsi ricordare in eterno. Il Ragazzo e l’Airone è in realtà l’intimo coacervo di un autore che ha saputo creare un universo infinito, e che non verrà mai dimenticato perché bruciante di una fiamma inestinguibile. È la summa di un uomo, che ha donato quanto ha ricevuto, e che ha saputo far emozionare generazioni intere di giovani ed (ormai, purtroppo) meno giovani. È l’ultimo grande capolavoro, ma al contempo forse la pellicola che sarà meno compresa, accettata ed apprezzata dal grande pubblico. È un punto alla fine di una frase, che termina il grande libro di Hayao Miyazaki. E stavolta, speriamo possa seriamente godersi la pensione. A nostro discapito.

8.5 Inestimabile Punti a favore Tecnicamente eccelso

Tecnicamente eccelso La summa del lavoro di un artista senza tempo

La summa del lavoro di un artista senza tempo Un viaggio ispirato, profondo ed ermetico... Punti a sfavore ... forse troppo astratto

... forse troppo astratto Non adatto a chi non conosce l'autore

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.