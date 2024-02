Aspirapolvere Dyson V11 Fluffy NICKEL/RED: prezzo ottimo da Euronics!

L’Aspirapolvere Dyson V11 Fluffy con livrea NICKEL/RED ha un ottimo prezzo da Euronics in questi giorni! Vediamo i dettagli dell’offerta

Un aspirapolvere senza fili può essere un ottimo alleato nelle pulizie domestiche. Permette infatti di pulire ogni angolo della casa senza vincoli dati dal filo di alimentazione. Inoltre sono dispositivi leggeri e maneggevoli che permettono di raccogliere polvere e sporco con poco sforzo. Ecco perché acquistare un aspirapolvere Dyson V11 Fluffy con livrea NICKEL/RED al prezzo di 499 euro da Euronics può essere una buonissima idea!

Aspirapolvere Dyson V11 Fluffy NICKEL/RED: prezzo da urlo con Euronics

Dyson V11 Fluffy è un aspirapolvere senza fili che vanta potenza di 18,5 W assicura una pulizia profonda e accurata, senza il fastidio dei cavi ingarbugliati. Grazie al design senza fili, potrai muoverti liberamente per tutta la casa, pulendo ogni angolo con facilità. La spazzola parquet inclusa è delicata sui pavimenti duri, garantendo una pulizia impeccabile senza graffiare. Il motore Dyson Hyperdymium genera una forza di aspirazione fino a 125.000 giri al minuto, catturando anche le particelle microscopiche grazie alla tecnologia Radial Root Cyclone. La funzione Wet & Dry rende questo aspirapolvere versatile per diverse superfici.

Lo schermo LCD fornisce informazioni in tempo reale sulle prestazioni dell’aspirapolvere, permettendoti di regolare le impostazioni per ottenere risultati ottimali. Scegli tra la modalità Eco per sessioni prolungate, la modalità Auto per un’aderenza automatica al tipo di superficie o la modalità Boost per la massima potenza. Il meccanismo di espulsione dello sporco è facile e sicuro, mentre la dotazione di accessori include una spazzola a rullo morbido, una mini spazzola turbo motorizzata e altri utensili per la pulizia di tappeti, pavimenti, materassi e spazi stretti.

La promozione

Dyson V11 Fluffy NICKEL/RED è in offerta a 499 euro da Euronics. Un’occasione da non perdere per un aspirapolvere potente, versatile e di alta qualità. In sintesi, Dyson V11 Fluffy è la scelta ideale per chi cerca un aspirapolvere senza fili efficiente, versatile e facile da usare.