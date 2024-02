Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci di febbraio 2024

Il Partner Showcase ci ha dato un’idea di cosa aspettarci dalle terze parti nel 2024: ecco tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio

L’attesa è stata lunga, ma alla fine dopo uno State of Play tutto dedicato a Final Fantasy VII Rebirth e una presentazione di Microsoft in cui il “futuro multipiattaforma” si è limitato a quattro giochi allora ignoti, era decisamente ora che arrivasse l’immancabile Nintendo Direct del mese di febbraio, sebbene nel 2024 si tratti “solo” di un Partner Showcase, qui fruibile in un recap di tutti gli annunci. Abbiamo virgolettato l’avverbio perché comunque la carne al fuoco non manca. Come sempre, questa è la nostra allerta spoiler: se vi siete persi l’evento e volete vedere ogni trailer, trovate la presentazione qui sotto. Se invece siete qui per fare mente locale di quanto già visto o non avete voglia di recuperare tutto quanto insieme, proseguite pure nella lettura.

Grounded | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

Guarda caso, proprio un gioco Xbox fa da apripista al Nintendo Direct: gli annunci di febbraio 2024 partono proprio con uno dei quattro titoli ritenuti papabili da quasi tutti. In Grounded, da Xbox Game Studios, dovremo esplorare un mondo dopo essere stati rimpiccioliti, quasi come nella serie Pikmin. Diversamente da Pikmin, tuttavia, potremo anche costruire e condividere nella modalità Aree di gioco, nonché giocare online con il pieno supporto al crossplay. Tra cibo da procacciarsi per sopravvivere e insetti notturni da evitare per… beh, per lo stesso motivo, il gioco ci attende il 16 aprile.

Ender Magnolia: Bloom in the mist | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

Ricordate che abbiamo recensito ENDER LILIES: Quietus of the Knights (con estremo piacere, pur non inserendolo nel calendario dell’Avvento)? Bene, abbiamo un secondogenito! Binary Haze Interactive presenta una nuova avventura, ambientata nello stesso mondo. Ender Magnolia: Bloom in the Mist è ambientato sotto Vaporterra, regno fiorente di cui è rimasta poca magia. Nei panni di Lilac, uniremo malvolentieri le forze con uno degli Homunculi artificiali che hanno messo il mondo a ferro e fuoco. Oltre ad essere nostri nemici, gli Homunculi ci aiuteranno occasionalmente nell’avventura. Quest’anno.

Prima carrellata: mondi avventurosi | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

Sì, stavolta gli annunci a raffica sono parecchi, e tutti hanno un filo conduttore. Valanga numero uno: mondi straordinari e annesse avventure. In Arranger: a Role-puzzling Adventure, la griglia di gioco disegnata a mano si muove insieme a noi. Affronteremo i dungeon quest’estate. Da Atlus torna Unicorn Overlord, in cui il principe Alain dovrà salvare cinque nazioni prendendo decisioni ardue in battaglia, dal reclutamento alla pena capitale. Lo strategico simil-HD 2D esce l’8 marzo, con demo oggi. Torna dal 3DS anche Monster Hunter Stories, con battaglie a turni, doppiaggio, HD e museo con illustrazioni, e lo farà in estate. Bomba inaspettata Epic Mickey Rebrushed, edito da THQ Nordic: un “remake fedele” dell’originale per Wii in arrivo quest’anno.

Shin Megami Tensei V Vengeance | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

V per Vendetta, o V per cinque? Sia come sia, si torna nel mondo indemoniato di Atlus con Shin Megami Tensei V Vengeance. Una guerra oltre la nostra comprensione ci porterà tra Tokyo e l’Oltre, in un cast particolarmente propenso all’occhio per occhio. Che fa il mondo cieco, ma quando mai qualcuno nei reami di Atlus se ne è reso conto? Ad ogni modo, abbiamo a sorpresa pure una data. Il ritorno tra i demoni digitali e nel fantasy urbano è prefissato per il 21 di giugno. Dopo un annuncio così, sarebbe folle riprendere con un’altra carrellata, giusto? Ehm… giusto? Vero?

Seconda carrellata: co-op | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

Il tema portante stavolta è il co-op, a partire da STAR WARS: Battlefront Classic Collection dove prenderemo parte a battaglie storiche giocando online fino a 64 giocatori. La modalità Hero Assault ci darà le redini di buoni e cattivi in egual misura. 14 marzo. Il delirio prosegue con South Park: Snow Day!, in cui il “novellino” personalizzabile si unisce al pestifero quartetto in un co-op hack & slash contro orde di nemici per salvare la città. 26 marzo, preordini aperti. Parlando di meccaniche da GdR d’azione, il mondo virtuale di Sword Art Online: Fractured Daydream è nel caos, tra passato e presente. Co-op online fino a 20 giocatori, 2024. Infine, a cavallo tra GdR d’azione e third-person shooter, Gundam Breaker 4 ci offre oltre 250 kit base per costruire il nostro “Gunpla” e, all’occorrenza, posarlo a piacimento in un diorama. Quest’anno.

Super Monkey Ball Banana Rumble | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

Ovvero, “Pyoro aveva ragione”. Super Monkey Ball Banana Rumble ci offre oltre 200 livelli da inclinare per portare le nostre scimmiette rotolanti sane e salve al traguardo. Disponibile il co-op per 4 giocatori, nonché un folle battle royale per 16 sfidanti sulla falsariga di Fall Guys e di Kirby’s Dream Buffet. Nella Gara dovremo arrivare primi al traguardo, nella Caccia alle banane si sgomita per accaparrarsi le banane cadute, Schiaccia il robot ci pone contro un boss da sconfiggere insieme, e… ci saranno altre sfide che scopriremo solo il 25 giugno. I preordini, però, sono disponibili da oggi.

World of Goo 2 | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

La gelatina nerastra e molliccia di 2DBoy è tornata! World of Goo 2 riprende l’originale concetto di puzzle game basato sulla fisica, nel quale dovremo sfruttare la sostanza gelatinosa per creare ponti, torri e altre strutture. Il fine ultimo è quello di convogliare quanto più “goo” possibile, comprese le nuove varianti come quella esplosiva. Il co-op locale fino a 4 giocatori non è l’unica esclusiva: il gioco stesso, infatti, sul fronte console resterà ancorato all’ibrida delle meraviglie. L’uscita è prevista, solo su Switch, il 23 maggio. E ora, tocca a un genere immancabile nei Direct, nel bene e nel male…

Fantasy Life i: la ragazza che ruba il tempo | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

Chi ha detto “farming sim con elementi GdR”? Nessuno? Beh, in Fantasy Life i: la ragazza che ruba il tempo dovremo proprio giostrarci i due generi: ottenere e gestire risorse da una parte, e la lotta ai mostri dall’altra. L’isola dove è ambientato il gioco è tutta da ristrutturare, e sarà quasi interamente deserta all’inizio della nostra avventura. Viaggiando nel tempo scopriremo la storia del villaggio e, naturalmente, otterremo altre risorse, da impiegare nei diversi mestieri disponibili al giocatore. L’uscita dell’ultimo esponente nell’ormai florido (gioco di parole non voluto) genere ibrido è prevista il 10 ottobre.

Another Crab’s Treasure | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

Torna a farsi sentire quello che potrebbe essere il soulslike più colorato di cui abbiamo memoria. Parliamo, per chi tra voi non avesse seguito le precedenti presentazioni della Grande N, di Another Crab’s Treasure. Si tratta per l’appunto di un soulslike, in cui l’unica cosa ad aver rovinato il mondo di gioco è l’inquinamento. Nei panni di un paguro, dovremo ricorrere a qualsiasi guscio riusciremo ad arraffare, in una scelta tra oltre 60 carapaci improvvisati. Dovremo vendere cara la pelle, o meglio le chele, quando il gioco sarà tra noi il 25 aprile. Buono per gli interessati, per i quali sarà festa nazionale!

Terza carrellata: gli shadow drop! | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

Ebbene sì: la vera bomba del Direct, a detta di chi vi scrive, è una carrellata tutta per gli shadow drop, ovvero tutti giochi disponibili (in versione completa o demo) già da oggi. Partiamo da Penny’s Big Breakaway: la fuga dai pinguini furibondi, con un semplice yo-yo (e un ottimo pedigree) dalla nostra, parte oggi. E lo stesso vale per il Pacchetto di espansione Suika Game Multi-player Mode, ovvero un DLC per l’omonimo puzzle game che in futuro aggiungerà un multiplayer online (disponibile in bundle). Il platformer in pixel art in cui scavare sottoterra e trivellare i nemici, Pepper Grinder, esce il 28 marzo ma la demo è disponibile. Infine, GAME FREAK (sì, loro) fonde di nuovo solitario e ippica con Pocket Card Jockey: Ride on!, in cui le carte dominano la corsa ed è possibile, da oggi, pure allevare i puledri.

Quarta carrellata: a rotta di collo! | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

E qui parte l’ultima carrellata di oggi, ovvero quella rapidissima che immancabilmente ci obbliga ogni volta a mettere in pausa il video per segnare i lunghissimi titoli dei giochi interessati. A voi!

Snufkin: Melody of Moominvalley , titolo stealth disegnato a mano. 7 marzo , preordini oggi.

, titolo stealth disegnato a mano. , preordini oggi. Tales of Kenzera: ZAU , platformer stiloso 2,5D con dialoghi. 23 aprile , preordini oggi.

, platformer stiloso 2,5D con dialoghi. , preordini oggi. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! , trasposizione dell’anime con elementi da rhythm game. 26 aprile.

, trasposizione dell’anime con elementi da rhythm game. Kingdom Come Deliverance – Royal Edition , riedizione del classico Deep Silver. 15 marzo , preordini oggi.

, riedizione del classico Deep Silver. , preordini oggi. Contra: Operation Galuga , remake di WayForward del run & gun Konami. 12 marzo e, come pronosticato dal leaker Pyoro, demo e preordini oggi.

, remake di WayForward del run & gun Konami. e, come pronosticato dal leaker Pyoro, demo e preordini oggi. Pentiment, altro titolo di Xbox Game Studios. Domani (22 febbraio 2024).

Rare Replay… o quasi?! | Nintendo Direct: tutti gli annunci di febbraio 2024

Vero colpo di coda di fine presentazione è stato l’altro contributo in sordina di Microsoft alla libreria di Nintendo Switch Online. I seguenti cinque classici di Rare fanno capolino oggi stesso per gli abbonati, tra cui un gioco esclusiva del Pacchetto aggiuntivo!

NES: Snake Rattle N Roll e R.C. Pro-AM .

e . SNES: Battletoads in Battlemaniacs e Killer Instinct .

e . N64: Blast Corps. Richiesto il Pacchetto aggiuntivo.

Bomba finale?

L’ultima sorpresa del Direct di febbraio 2024 ha di sconvolgente il fatto che si tratta di un titolo edito da Nintendo: gli annunci si sono conclusi con l’altra interpretazione che quasi tutti hanno tratto dall’indizio sui delfini di Pyoro. Endless Ocean: Luminous è un nuovo capitolo della serie ambientato nel Mar Velato, ignoto ai più. I fondali, che cambiano a ogni immersione, sono esplorabili online con lobby fino a 30 giocatori, con emote subacquee e, soprattutto, oltre 500 creature sottomarine da incontrare, tra estinte e mitologiche. Il tuffo nel relax parte il 2 maggio, con preordini aperti da oggi.

Ora sta a voi dirci la vostra: soddisfatti o delusi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.