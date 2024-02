Di serie tv medical drama ce ne sono davvero tantissime, ma solo poche sono diventate dei cult e sono entrate nel cuore di tutti. Una di queste è Doctor House e qui scoprirai dove vedere la storica serie cult

I motivi per cui Doctor House sia una delle migliori serie tv medical drama sono tanti, ma il tutto si può riassumere nominando semplicemente il protagonista, merito anche della magistrale interpretazione di Hugh Laurie. Qualche anno fa abbiamo già parlato della serie, analizzando il personaggio in questo articolo. Il personaggio di Gregory House, infatti, è uno di quelli a cui si pensa quando si vuole consigliare una serie di questo genere. Motivo per cui abbiamo pensato che, visto che molto probabilmente ne hai già sentito parlare, di dirti dove puoi vedere la serie di Doctor House.

Amazon Prime Video | Doctor House: dove vedere la storica serie medical drama

Ti illustriamo questa clip dalla serie tv per darti la prova di quanto possa essere carismatico il protagonista. Nonostante il suo sia un lavoro molto duro, dove spesso le persone muoiono per via di malattie inguaribili e rare, House usa il suo umorismo e il suo sarcasmo, sia con i colleghi che con i pazienti, per sdrammatizzare la situazione. Ma al contempo è un dottore che riconosce subito il pericolo di una malattia e prende immediatamente provvedimenti per far sì che i pazienti possano salvarsi. Questo basta per rendere il personaggio estremamente affascinante. Ora, sappi che puoi vedere questa scena e molte altre direttamente su Amazon Prime Video, in tutte le otto stagioni che racchiudono in tutto ben 177 episodi.

Come vedere Doctor House su Amazon Prime Video

Per vedere la serie su Prime Video è molto semplice. Innanzitutto scarica l’app di Amazon per Android oppure per iOS. Una volta fatto, attiva il Premium che non solo ti farà accedere alla piattaforma streaming di Prime Video, ma renderà anche le consegne dei tuoi ordini più veloci e gratis. Tutto questo è possibile grazie ad un piano di abbonamento, che parte dai 4,99 euro al mese, ma ti consigliamo di sfruttare l’abbonamento annuale a 50 euro. Con questo puoi guardare film e serie tv, ascoltare audiolibri e musica con Audible e molto altro!

Come vedere Doctor House su Now TV

Un’altra piattaforma in cui puoi guardare Doctor House è Now TV. Per questo ti basta avere un abbonamento pass entertainment, che costa solo 8,99 euro al mese, ma se decidi di fare il piano annuale sono 6,99 euro al mese. Questo è tutto quello che ti basta per goderti la serie su questa piattaforma.

Speriamo di esserti stati d’aiuto con questa guida! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.