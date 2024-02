LG MyView: monitor intelligenti per produttività e intrattenimento

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.

Il modello di punta, 32SQ780S , offre massimo comfort grazie allo stand Ergo, che permette di regolare altezza, inclinazione, rotazione, orientamento e profondità del monitor per creare una postazione di lavoro su misura. Per un’esperienza d’uso completa, i monitor MyView sono compatibili con il pratico telecomando puntatore, offrendo la stessa comodità dei televisori LG.

Particolarmente adatti per chi lavora da casa, i monitor MyView supportano vari programmi di produttività come Microsoft 365 e Google Calendar senza la necessità di collegarsi direttamente a un PC. Il design moderno con cornici sottili su tre lati e gli speaker stereo integrati con tecnologia MaxxAudio contribuiscono all’esperienza immersiva.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.