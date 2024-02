Rise of the Ronin: svelata la feature di creazione personaggio

Un samurai solitario, il cui volto è alla nostra mercé: il personaggio protagonista di Rise of the Ronin sarà ampiamente personalizzabile

Avevamo promesso di riparlarne e siamo stati di parola: con l’avvicinarsi del day one per Rise of the Ronin si fanno strada anche le notizie in merito, e sia Sony che il team di sviluppo Team Ninja hanno rivelato nuovi dettagli sul gioco di ruolo d’azione open world: nello specifico, ora sappiamo che il titolo avrà una fase di creazione del personaggio. Dopo aver reso noto il combat system, dunque, il gioco si sbottona anche in merito alla libertà decisionale che avremo sull’aspetto del nostro avatar. Il diario degli sviluppatori ha quindi confermato un altro modo per fare nostra la promettente esperienza. Oppure, come prevedibilmente andrà a finire, dove investiremo le nostre prime ore di gioco.

Un assaggio del personaggio: gli elementi personalizzabili di Rise of the Ronin

Sebbene il personaggio al centro di Rise of the Ronin abbia, a conti fatti, una backstory ben definita, potremo deciderne lineamenti e aspetto. Nello specifico, la FAQ pubblicata nelle scorse ore allude a “volto, forma del corpo, capelli, vece e molto altro”. Non è tuttavia qui che si fermano le feature del gioco. Ad esempio, pur in assenza di PvP, il titolo vanterà una componente co-op a quattro giocatori, oltre ai tre livelli di difficoltà di cui vi abbiamo parlato giusto un paio d’ore fa. Quello più accessibile, in particolar modo, è un vero e proprio debutto per gli sviluppatori, dopo la sua assenza in Wo Long e nei Nioh. Il day one è previsto il 22 marzo, e al momento il gioco è in arrivo solo su PS5.

