Migliori cambi manuali per sim-racing | Marzo 2024

Tra i vari strumenti che ci sono per rendere la simulazione di guida più realistica, ci sono anche i cambi manuali: in questa guida troverai i migliori manuali per sim-racing che ti consigliamo di acquistare

Ci sono tantissimi modi per rendere una simulazione di guida più divertente, così come tanti sono gli strumenti da utilizzare. L’ultima volta abbiamo elencato una lista dei migliori monitor per il sim-racing, che sembra una cosa scontata, ma non lo è, i monitor sono fondamentali e la qualità delle sessioni dipende anche da questi. Adesso, però, parliamo di cambi manuali, che sono la ciliegina sulla torta per rendere le partite ancora più realistiche. Ecco la lista completa:

Logitech G Driving Force Shifter | Migliori cambi manuali per sim-racing

Non può mancare alla lista un prodotto della Logitech, infatti il Logitech G Driving Force Shifter è ideale per chi è appena entrato nel mondo del sim-racing. Questo è davvero uno dei migliori cambi manuali in fatto di rapporti qualità-prezzo, è molto economico ed è una leva che incorpora i morsetti per un’installazione sicura e facile. Il cambio è realizzato in acciaio e pelle, quindi durerà molto prima di rovinarsi. Ha ben 6 velocità e una retromarcia ed è compatibile con PS4, Xbox One e PC e si può integrare con qualsiasi simulatore. Siccome è a basso costo, questo è il migliore per i principianti.

Comando Thrustmaster TH8A | Migliori cambi manuali per sim-racing

Il Comando Thrustmaster TH8A è il miglior cambio in fatto di rapporto qualità-prezzo presente in questa guida. Lo si può usare come cambio ad H con 7 velocità (retromarcia inclusa) o come cambio sequenziale. Per cambiare modalità basta rimuovere la piastra frontale a forma di H applicando la piastra sequenziale o viceversa. Ha un meccanismo interno totalmente di metallo, ha un pulsante e le sue ancore sono regolabili a 360°. Ha anche un sensore magnetico che funziona senza l’uso di contatti. Il TH8A è compatibile con PS4, Xbox e PC. Questo cambio è pensato per i principianti che vogliono fare il passo successivo, ma con le sue configurazioni può essere interessante anche per i professionisti. Per finire, questo cambio ha un’opzione di bloccaggio incorporata, ideale per chi gioca su una scrivania o un tavolo.

Cambio Fanatec Clubsport SQ V1.5 | Migliori cambi manuali per sim-racing

Anche qui non manca la Fanatec con il suo cambio Fanatec Clubsport SQ V1.5. Realizzato al 100% in metallo, questo cambio offre ancora più realismo e qualità. Si può anche trasformare in una leva del cambio per le simulazioni sequenziali e per farlo basta semplicemente cambiare la disposizione degli interruttori. Si tratta di un modello a 7 velocità. Questo è un modello a 7 velocità e una retromarcia, disponibile nello schema ad H e ispirato alla Porsche 911 da corsa. La manopola è fatta di alluminio lucido e si può sostituire con le vere manopole dell’auto, inoltre si può regolare la sensibilità e la resistenza. Il Fanatec Clubsport si può collegare a un volante Fanatec su PC tramite un adattatore, ma può essere utilizzato anche su PlayStation o Xbox nei giochi che supportano i variatori. Questo cambio è perfetto per i giocatori esperti, ma anche per i principianti che vogliono migliorare le loro prestazioni in gara. Per acquistare il cambio clicca qui.

Freno a mano Thrustmaster TSS Sparco Mod | Migliori cambi manuali per sim-racing

Il Thrustmaster TSS Sparco Mod è l’unico cambio manuale che può trasformarsi in un freno a mano in qualsiasi simulatore di guida. Il cambio manuale diventa un freno a mano semplicemente cambiando la disposizione della maniglia. Il materiale è di altissima qualità e la costruzione è omologata a Sparco, che rende questo cambio ideale per le guide nel rally e nel drift. Inoltre incorpora la tecnologia AccuRate a effetto Hall, che massimizza la precisione e il ciclo di vita. Questo cambio è consigliato ai giocatori che hanno già una certa esperienza nel sim-racing e che vogliono aggiornare l’hardware del simulatore. Il freno a mano Thrustmaster TSS Sparco Mod è compatibile con PlayStation, Xbox e PC.

Cambio sequenziale Heusinkveld Sim | Migliori cambi manuali per sim-racing

Il cambio sequenziale Heusinkveld Sim è un cambio di alta gamma che non ha altre modalità o impostazioni sofisticate. Non si può utilizzare come scatola H o freno a mano, ma è comunque un cambio sequenziale di alta qualità. Questa leva ha tre tipi diversi di livelli di marcia e di manopole, si può scegliere tra una leva dritta da 30 mm e una leva curva da 50 mm e una delle tre diverse forme di cambio nell’immagine. Ha un sistema di resistenza a molla a sfera, che simula la sensazione di innesto di una marcia che si ha in una vera auto da corsa. La leva è piuttosto compatta, in modo da poterla montare su diversi tipi di abitacoli. Purtroppo questa leva funziona solo su PC, ma è compatibile con tutti i modelli di volante. Puoi acquistare il cambio sequenziale cliccando qui.

In marcia!

Ora che siamo giunti alla fine di questa guida, speriamo di esserti stati d’aiuto nella scelta del cambio manuale più adatto a te. In questa lista ce ne sono di tipi adatti a tutti, ora che hai conosciuto questi prodotti, sta a te decidere qual è quello che più si adatta alle tue esigenze. Che tu sia un principiante che ha appena cominciato a giocare nel sim-racing o che tu abbia già esperienza in campo, hai una vasta scelta.

