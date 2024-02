Beetlejuice 2, in rete news sulla trama del sequel di Tim Burton

Dopo ben 36 anni è in arrivo il sequel di un film ormai divenuto cult di Tim Burton, si tratta di Beetlejuice 2, ora conosciamo la trama

È giunta finalmente una notizia che molti fan di Tim Burton stavano aspettando. Infatti pare che siano trapelati in rete alcuni dettagli sulla trama del sequel di uno dei suoi più grandi classici, dall’evocativo titolo Beetlejuice Beetlejuice. L’uscita del film è fissata per il 6 settembre. Finora sapevamo solo pochi dettagli sul grande ritorno del mitico Spiritello porcello. Ma ora è trapelata in rete l’intera sinossi del sequel di Beetlejuice.

Trama e cast di Beetlejuice 2

La trama riporta che, a causa di un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz ritornano nella cittadina di Winter River, nel Vermont. Così la sensitiva Lydia Deetz inizia a rivedere il demone che la perseguitava anni prima, Beetlejuice. Lo spiritello è ancora determinato a sposare Lydia e a tornare tra i viventi e stavolta sembra che abbia particolare fretta, dal momento che la sua ex moglie gli sta dando la caccia nell’aldilà. Intanto la figlia adolescente di Lydia inizia una storia d’amore con un ragazzo conosciuto a Winter River.

Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine ‘O Hara tornano ad interpretare gli stessi ruoli che interpretarono nel 1988, mentre vedremo Jenna Ortega indossare i panni della figlia di Lydia. Nel cast sarà presente anche Monica Bellucci nei panni dell’ex moglie di Beetlejuice. A completare il variegato cast del sequel abbiamo anche Willem Dafoe nei panni di un avvocato zombie e Justin Theroux in un ruolo non ancora identificato. Dopo i dettaglia trapelati sulla trama l’hype per il sequel è cresciuto ancora di più. A curare la sceneggiatura ci sono gli stessi sceneggiatori che hanno curato la serie Netflix Mercoledì, Alfred Gough e Miles Millar, mentre tra gli storici collaboratori di Burton troviamo il leggendario compositore Danny Elfman. E voi siete in attesa di vedere Beetlejuice 2? Cosa ne pensate della trama? Fatecelo sapere in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.