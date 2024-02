CORSAIR rivoluziona il design con le nuove Serie di Case PC a Doppia Camera

CORSAIR ha annunciato oggi due nuove linee di chassis per PC a doppia camera, presentate sotto i modelli 6500 e 2500

Basandosi sulle prestazioni di successo dei modelli 680X e 280X, queste nuove serie offrono livelli di personalizzazione senza precedenti, adattandosi sia alle esigenze di chi cerca un ampio spazio mid-tower con il 6500, sia a coloro che preferiscono la compattezza del design mid-tower del 2500 per un sistema micro-ATX.

Nuovi Case CORSAIR: design a doppia camera con Serie 6500 e 2500

Il layout a doppia camera semplifica l’assemblaggio, migliora l’efficienza del raffreddamento e conferisce un aspetto elegante e professionale a ogni configurazione. I nuovi case supportano le ultime schede madri a connettore posteriore, come ASUS BTF e MSI Project Zero, semplificando l’assemblaggio e riducendo i cavi nella camera principale grazie all’ecosistema CORSAIR iCUE LINK. Noi lo abbiamo già recensito per voi, ecco qui la recensione completa.

I modelli 6500D AIRFLOW e 2500D AIRFLOW sono progettati per prestazioni di raffreddamento ottimali, caratterizzati da pannelli in mesh su tutte le facciate per favorire un flusso d’aria efficace. Per chi privilegia l’estetica, i modelli 6500X e 2500X offrono una visione mozzafiato del sistema grazie ai pannelli in vetro temperato.

La configurazione a doppia camera consente di separare le zone di raffreddamento e gestione dei cavi, garantendo un flusso d’aria diretto a tutti i componenti. I modelli AIRFLOW includono punti di ancoraggio per radiatori per massima flessibilità di raffreddamento, mentre i modelli X possono ospitare tre radiatori, garantendo prestazioni di dissipazione eccezionali.

I case della serie 6500 e 2500 presentano funzionalità di assemblaggio semplificate, tra cui viti per ventole CORSAIR Quikturn, pannelli anteriori rimovibili senza attrezzi, linguette di estrazione in tessuto e occhielli flessibili in doubleshot.

Per una maggiore personalizzazione, gli assemblatori possono sfruttare una vasta gamma di accessori opzionali, come pannelli in legno o alluminio, attacchi verticali per la GPU e altro ancora, tutti disponibili sul negozio online di CORSAIR.

“Ci troviamo a sostenere un’eredità non da poco per quanto riguarda i case a doppia camera e volevamo effettivamente alzare la posta in gioco e trasformare questi case nei modelli più attrattivi per l’assemblaggio”, spiega Aaron Neal, Direttore DIY Product Marketing di CORSAIR. “Gli appassionati dei modelli 680X e 280X scopriranno che restiamo fedeli alla nostra promessa ma facciamo anche di più, integrando numerose e nuove funzionalità con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di assemblaggio di PC”.

Chi si cimenta per la prima volta nell’assemblaggio di un nuovo sistema, che si tratti di una configurazione mid-tower o SFF, non può non prendere in considerazione un case delle serie 6500 o 2500 e installare le nuove ventole iCUE LINK RX Series che offrono prestazioni di raffreddamento impareggiabili per i radiatori.

Disponibilità e prezzi

I case per PC a doppia camera CORSAIR 6500 Series e 2500 Series sono immediatamente disponibili nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. Gli accessori per 6500 Series e 2500 Series sono disponibili direttamente nel negozio online CORSAIR.

I modelli 6500 Series e 2500 Series sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati dei case 6500 Series e 2500 Series e dei relativi accessori, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).