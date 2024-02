Le smart tv sono il modo migliore per godersi una serie tv o un film uscito da poco come se foste al cinema. Per questo Mediaworld ha messo in offerta la smart tv Samsung QLED 4K

Ormai è una cosa risaputa che la Samsung è una delle aziende più gettonate quando si tratta di scegliere una nuova smart tv per la propria casa. L’azienda è in continua crescita e investe sempre nella ricerca e sviluppo, infatti quest’anno per l’azienda inizia la nuova era dell’intelligenza artificiale. Questa è una cosa risaputa anche da Mediaworld, che ha messo in offerta una smart tv Samsung QLED 4K. Oggi la smart tv è in offerta sul sito dell’azienda alla modica cifra di 599 euro invece di 949 euro. Potete trovare l’offerta sulla smart tv proprio qui.

Smart tv Samsung QLED 4K in offerta su Mediaworld, tutte le caratteristiche

Partiamo dal piatto forte che ci offre questa smart tv, ovvero la tecnologia Quantum Dot. Questa tecnologia aggiunge un miliardo di sfumature di colori all’immagine per rendere i vostri programmi preferiti, che siano film o serie tv, il più realistici possibile. Ovviamente non può mancare la tecnologia Quantum HDR che da alle immagini mostrate su schermo una qualità cinematografica, che darà proprio l’impressione di star guardando un film al cinema, ma direttamente a casa vostra. Con questa i dettagli dell’immagine risaltano, le immagini sono più vivaci e i dettagli ancora più in risalto.

La tv è ovviamente ultrasottile, con un design AirSlim che rende questa tv un quadro ovunque voi decidiate di metterla. La sua piattezza infatti si adatta perfettamente a ogni tipo di parete, come se la tv fosse impiantata dentro. E infine, ciliegina sulla torta, che però non può mai mancare per non commettere un atto di blasfemia, è la Smart Hub, che contiene tutti i vosti contenuti preferiti in un unico posto e potete accederci facilmente. Che siano film, serie tv o anche videogiochi, potete accederci direttamente cliccando sull’icona dell’app che preferite utilizzare.

Una smart tv più che nella norma, che però offre una qualità visiva e una comodità che alle smart tv non può mai mancare. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e tanto altro.