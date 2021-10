Se cercate un personaggio agile e versatile e per le vostre partite, Evangelo farà sicuramente al caso vostro. Vediamo come usare Evangelo in maniera efficace in Back 4 Blood

Il multiplayer di Back 4 Blood è uno dei più divertenti degli ultimi tempi. Grazie alle possibilità di coordinazione del team e ai numerosi personaggi e build utilizzabili, il divertimento è assicurato ad ogni partita. Non perdete dunque l’occasione e andate subito alla ricerca del Cleaner che fa per voi. A questo proposito, se avete dei dubbi su come utilizzare il personaggio di Evangelo in Back 4 Blood e sfruttare le sue caratteristiche uniche, proseguite la lettura di questo articolo.

Una bizzarra compagnia

Tutti gli 8 personaggi principali del gioco (i Cleaner) hanno una loro storia e caratterizzazione unica. Il loro obiettivo è quello di liberare il mondo dalla minaccia degli Infestati, umani trasformati in zombie mostruosi. Armati di tutto punto, Evangelo, Walker, Holly, Doc, Karlee e gli altri membri della banda, partono all’azione per un’avventura letale. Sfortunatamente, all’inizio non potrete subito giocare con tutti gli 8 i personaggi, in quanto alcuni dovranno essere sbloccati concludendo il primo capitolo della storia. Tuttavia, sarà possibile da subito giocare con Evangelo, Walker, Holly e Mà. Nel caso in cui scegliessimo Evangelo, dovremo essere a conoscenza delle sue caratteristiche di combattimento. Andiamo a scoprire come usare il giovane Evangelo nel multiplayer di Back 4 Blood.

Giovane ma che impara in fretta – Back 4 Blood: come usare Evangelo al meglio. Consigli e strategie

Il personaggio di Evangelo è la new entry del gruppo. Data la sua giovane età, manca di quell’esperienza utile a sopravvivere in un mondo post apocalittico, ma la sua velocità di apprendimento non lo mette in secondo piano rispetto a tutti gli altri personaggi del team. Evangelo si distingue per la sua versatilità. Dalla velocità di recupero della stamina, all’aumento di velocità di movimento del team, fino alla possibilità di uscire dal grab dei nemici ogni 60 secondi. Con questa sua ultima caratteristica potrete ovviare ad eventuali mancanze nella comunicazione del team e evitare morti indesiderate. Ricapitolando le abilità principali.

Capacità di evadere i grab nemici più rapidamente degli altri

più rapidamente degli altri Rigenerazione della stamina più veloce del 25%

della più veloce del Effetti sul Team: velocità di movimento del team aumentata del 5%

Un machete per cominciare – Back 4 Blood: come usare Evangelo al meglio. Consigli e strategie

L’arma di default di Evangelo è un machete. La particolarità del personaggio è che potete equipaggiare per lui l’arma che preferite, o in alternativa, tenere il machete iniziale. Nessuno vi vieta di optare per l’arma melee che più si confà al vostro stile. Idealmente, potete alternare armi più leggere per far fuori nemici più vulnerabili ad asce o accette per colpire bersagli più grandi con punti critici difficili da raggiungere. Come seconda arma, come detto in precedenza, potete utilizzare potenzialmente qualunque arma desideriate. Dipende da con cosa siete più a vostro agio. Consigliamo tuttavia, di usare pistole e armi che sono ottimali per bersagli multipli e che come effetto disperdono la folla di nemici davanti a voi. Per fare questo potete usare anche fucili d’assalto o SMG.

Carte da equipaggiare – Back 4 Blood: come usare Evangelo al meglio. Consigli e strategie

Arriviamo al capitolo carte. Come detto Evangelo è piuttosto forte nella velocità e nel recupero della stamina. Pertanto, le migliori carte con cui equipaggiare Evangelo sono quelle che vi permettono di migliorare le sue abilità di velocità e stamina. Potrete usare qualunque combinazione delle seguenti carte per ottenere una buona sinergia e risultati grazie al suo boost nella stamina. Evangelo può far uso anche di alcuni boost che riguardano il melee, nonostante non sia una delle sue priorità “ruolistiche”.

Carte Riflessi : Bevanda energetica – Respirazione Ritmica – Battitore – Sfacciataggine – Tossicodipendente – Scattante – Corsa Folle – Super Cardio – Imprudenza – Fuoco alle Polveri – Operazione Rolling Thunder – Veloce come il Lampo – Fuoco Infernale – Evasione – Scarica di Adrenalina – Stimolanti

: Bevanda energetica – Respirazione Ritmica – Battitore – Sfacciataggine – Tossicodipendente – Scattante – Corsa Folle – Super Cardio – Imprudenza – Fuoco alle Polveri – Operazione Rolling Thunder – Veloce come il Lampo – Fuoco Infernale – Evasione – Scarica di Adrenalina – Stimolanti Carte Disciplina : Giubbotto da Motociclista- Casco – Caffè Freddo – Acquattato – Avanguardia – Coltello da Combattimento

: Giubbotto da Motociclista- Casco – Caffè Freddo – Acquattato – Avanguardia – Coltello da Combattimento Carte Vigore : Alla Battuta – Spuntoni – Resistente – Colpi Pesanti – Ignora il Dolore – Berserker – Grinta – Cicatrice – Sete di Battaglia – Affronta le tue Paure – Bende Pulite – Forza e Resistenza

: Alla Battuta – Spuntoni – Resistente – Colpi Pesanti – Ignora il Dolore – Berserker – Grinta – Cicatrice – Sete di Battaglia – Affronta le tue Paure – Bende Pulite – Forza e Resistenza Carte Fortuna: Animale Ferito – Rapinatore – Corri e Spara

L’eterna lotta

Così si conclude la nostra guida su come usare Evangelo in Back 4 Blood. Come avete visto, Evangelo è un personaggio un po’ tuttofare, i suoi punti di forza sono relativi alla stamina e alla velocità del team. Se decidete di utilizzare un altro personaggio nelle vostre partite, non preoccupatevi, potete andate a guardare le nostre guide ognuna dedicata a un personaggio diverso. Speriamo infine il titolo vi stia piacendo. Per leggere pareri più approfonditi sul titolo, andate a dare un’occhiata alla nostra recensione. Ricordiamo che Back 4 Blood è disponibile per console old gen, next gen e PC.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro consueto link di Instant Gaming.