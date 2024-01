Dallara Automobili, la storia: genio italiano nel mondo

Solo la Terra dei motori può vantare certe glorie! Dallara Automobili costituisce senza dubbio un’autentica perla dell’automobilismo mondiale: corriamo a scoprire la sua entusiasmante storia attraverso i suoi più grandi successi!

Ci sono vicende italiane indimenticabili: racconti che restano scolpiti nella pagine della storia e che il tempo trasforma quasi in favole. E la storia di Dallara è un’autentica favola del mondo dei motori. Un racconto nel quale i nomi dei protagonisti si perdono nella leggenda di tempi eroici e di imprese pionieristiche.

Uomini sprezzanti del pericolo che hanno dedicato le loro esistenze alla loro passione, in un tempo in cui tecnici e ingegneri, piloti e meccanici lavoravano all’unisono per un fine comune: costruire l’auto più veloce di tutte. E spesso nel farlo hanno contribuito in maniera decisiva a migliorare la tecnologia e la sicurezza delle nostre vetture stradali, a volte pagando il loro ardimento a carissimo prezzo.

Giampaolo Dallara: l’inizio della favola

Iniziamo quindi questo viaggio che ripercorre le avvincenti pagine della storia di Dallara Automobili parlando di un protagonista imprescindibile: Giampaolo Dallara. Sarebbe troppo semplice, quasi sbrigativo, definire questo visionario progettista come un semplice ingenere. Protagonista indiscusso della storia dell’automobile italiana, il suo contributo ha caratterizzato moltissime creazioni di grande successo.

Un talento naturale, con una propensione alla cura del dettaglio che va oltre ciò che l’occhio umano percepisce ad un primo sguardo. Dopo aver conseguito la laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano, Giampaolo Dallara inizia la sua esperienza lavorativa nel 1959, alle dipendenze nientemeno che del Drake in persona, il grande Enzo Ferrari.

Gli anni successivi del suo percorso lo portano poi ad incontrare altre realtà del calibro di Maserati e Lamborghini. A Sant’Agata Bolognese in particolare si distingue per il suo prezioso contributo alla nascita della mitica Lamborghini Miura, vettura che sarebbe poi rimasta nella storia come la prima vera ‘supercar’ nell’accezione moderna del termine.

1972, l’anno della svolta: nasce la Dallara Automobili

Nel 1969 riesce finalmente ad entrare negli esclusivi circuiti di Formula 1 e 2, affiancando personaggi del cailibro di Frank Williams e Alejandro De Tomaso. Potendo vantare, grazie anche a queste collaborazioni, una mole di esperienze assolutamente invidiabile, Giampaolo Dallara decide in seguito di creare una realtà nella quale poter operare in completa autonomia, dando sfogo al suo genio creativo: nel 1972 vede quindi la luce l’azienda che porta il suo nome, nella cornice di Varano de’ Melegari.

D’ora in poi sarà questo il quartier generale in cui vedranno la luce nuovi progetti entusiasmanti, portati avanti sia in proprio che collaborando con altre realtà molto affermate. Inizia quindi l’intrigante attività di costruzione di vetture sport prototipo, ma non passa di certo in secondo piano l’occasione di partecipare alla nascita della Lancia Strato’s (qui la storia completa) e successivamente anche di 037, Beta Montecarlo Turbo, LC1 e LC2.

Tuttavia nemmeno questi progetti riescono a soddisfare l’insaziabile voglia di innovazione tipica della giovane Dallara Automobili. L’ingegnere aeronautico che si ‘nasconde’ nel vulcanico Giampaolo Dallara torna a farsi prepotentemente sentire: ecco quindi l’idea di una galleria del vento, la prima delle due realizzate, che vede finalmente la luce nel 1980.

Giampaolo Dallara: l’altro eroe dei due mondi

Grazie alla notorietà guadagnata nel corso degli anni, unitamente alla struttura ormai molto solida della sua azienda, Dallara riesce a lasciare il segno nel motorsport sia europeo che americano. Una sequela di successi sui circuiti di tutto il mondo che accresce ancor di più la sua fama a livello personale e aziendale: memorabile il suo contributo sia in Formula 1 che in Formula Indy, in qualità di raffinato tecnico e telaista.

Un palmarès, quello di Giampaolo Dallara, che gli vale alcune prestigiose nomine come vicepresidente CSAI e rappresentante italiano presso la FIA. Titoli sicuramente meritati appieno, ricoperti con la grande responsabilità e con l’esperienza che solo una figura completa come la sua può vantare.

Dal 2007 l’attività della Dallara Automobili prosegue con il contributo dell’AD Andrea Pontremoli, in un periodo che vede la factory tornare a collaborare con il mondo della Formula 1. Nel 2012 infine, Giampaolo Dallara riceve il prestigioso riconoscimento internazionale Barsanti e Matteucci, dedicato a coloro che si sono distinti in maniera particolare nel mondo dell’ingegneria automobilistica.

Dallara oggi: orgoglio ed eccellenza tricolore

L’azienda di Varano de’ Melegari prosegue oggi la sua entusiasmante attività restando sempre ai vertici del settore e portando avanti iniziative molto ambiziose: tra queste vale sicuramente la pena di ricordare a titolo esemplificativo la nascita della Dallara Stradale e della Dallara Academy, con tutte le importanti iniziative che ne sono derivate.

Nel panorama attuale, Dallara rappresenta più che mai un punto di riferimento all’interno del settore automotive e si conferma una delle migliori eccellenze italiane di sempre: un risultato che si può conseguire solo unendo una visione estremamente nitida ad una coerenza di valori esemplare. La natura polifunzionale della nuova Dallara Automobili pone molto l’accento anche sulla divulgazione della storia del marchio, unitamente alla cultura della tecnica automobilistica.

Un contributo prezioso per tramandare ai più giovani un’esperienza unica, utile sia per comprendere meglio l’attualità, sia per affrontare le impegnative sfide del futuro. Degna di plauso anche la partecipazione attiva della factory alla formazione degli studenti universitari di Racing Car Design, con una specifica area della Dallara Academy dedicata a questa funzione.

Dallara Automobili: il sogno della Stradale diventa realtà

Quale ingegnere automobilistico (o anche semplice appassionato!) non ha mai sognato almeno una volta nella vita di vedere il proprio nome spiccare sul cofano di una vettura? Giampaolo Dallara si è meritato anche questa soddisfazione, quando nel 2017 ha deciso di lanciare la Dallara Stradale.

Un progetto molto ambizioso, che si propone di portare su strada aperta le stesse emozioni offerte da una barchetta da competizione. Affinata grazie al contributo in fase di collaudo di Loris Bicocchi e Marco Apicella, è una vettura molto sportiva e dal carattere forte: un concentrato di tutte le migliori tecnologie realizzate dalla casa nel corso degli anni.

La vettura è originariamente equipaggiata da un 4 cilindri in linea da 2300 cm³ turbo (di origine Ford), capace di una potenza di 400 CV a 6200 giri/min e 500 Nm di coppia. Ovviamente la struttura del propulsore è stata ampiamente rivisitata in chiave prestazionale, così come la sua gestione elettronica Bosch. Le performance della Dallara Stradale sono quantomeno esuberanti, con una velocità massima di 280 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in 3,25 secondi.

Ma le caratteristiche migliori della vettura non si limitano a questo: Infatti il peso estremamente contenuto, grazie alla fibra di carbonio impiegata per telaio, carrozzeria e elementi meccanici, fa segnare un peso sulla bilancia che si ferma appena a quota 855 kg. Il tutto viene poi accompagnato da doti di guida e maneggevolezza tipiche di una firma che ha fatto della telaistica il suo fiore all’occhiello.

Il futuro e l’impegno per il domani: Dallara Academy, più di un semplice museo!

La Dallara Academy costituisce un progetto dal carattere fortemente innovativo: oltre a celebrare la storia del marchio si propone come polo didattico, pensato per affiancare la formazione scolastica ad un’area espositiva moderna e dal design ardito. La struttura è stata immaginata proprio come un’entità meccanica: tutte le sue parti lavorano in armonia e sinergia nello svolgere una precisa funzione.

E proprio come avviene in un buon telaio, ogni componente ha un ruolo chiave ben delineato: ecco quindi la suddivisione in due piani, collegati da una rampa vetrata, nei quali trovano spazio aree dedicate al pubblico, a laboratori scolastici e alla formazione universitaria. Un’armonia dal retrogusto ingegneristico, che vuole rendere omaggio all’intuizione creativa di Giampaolo Dallara.

L’area più intrigante per il pubblico rimane comunque la rampa espositiva: in questa parte dell’edificio è possibile ammirare le vetture che hanno contribuito alla nascita ed alla crescita dell’azienda, dagli esordi sino ai giorni nostri. Parliamo ovviamente di sport prototipo di classe Le Mans, Indycar, Formula 3, Formula E e ovviamente le immancabili Lamborghini Miura e Dallara Stradale. Automobili che rappresentano il forte legame di Dallara con le sue origini e la costante proiezione verso l’innovazione ed il futuro.

Siamo giunti alla fine di questo viaggio nell’incredibile mondo di Dallara Automobili: abbiamo ripercorso insieme tutte le parti salienti della sua storia e abbiamo parlato dei suoi orgogli più recenti, tuttavia vi sarebbero ancora tantissimi fatti e aneddoti da raccontare…

Per chi fosse curioso di saperne ancora di più, ricordiamo che sul sito ufficiale Dallara è possibile trovare una panoramica completa dell’azienda e di tutte le attività alle quali si dedica, inclusa la Dallara Academy e lo spazio espositivo aperto al pubblico.

Se volete scoprire altre emozionanti pagine della storia dell’automobile, continuate a seguire tuttotek!