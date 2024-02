Pokémon Presents: recap di tutti gli annunci di febbraio 2024

L’altro volto dei Nintendo Direct chiude il mese di febbraio: ecco il nostro recap per tutti gli annunci del primo Pokémon Presents del 2024

Il mese di febbraio ha aperto le danze per il 2024 della Grande N con un Nintendo Direct dedicato alle terze parti, ma vista la natura multimediale dei mostriciattoli tascabili da tempo ormai esiste il Pokémon Presents come evento separato ed è per questo che abbiamo riassunto qui tutti gli ultimi annunci. Alla stesura di questo incipit, che anticipa l’evento di qualche ora, il leaker Pyoro si è dimostrato molto più incerto del solito, alludendo solo alla possibilità dei remake di Versione Bianca e Versione Nera. Entro la fine dell’articolo scopriremo se aveva ragione o meno. Come sempre, allerta spoiler: se volete recuperare l’evento integrale, lo trovate qui sotto. Per tutti gli altri, buona lettura!

Pocket Monster Day | Pokémon Presents, tutti gli annunci di febbraio 2024

Gli annunci del Pokémon Presents partono da uno che si aspettavano tutti: l’autocelebrazione come degno apripista per l’ultima presentazione di febbraio 2024. Dopo un lungo e ridondante incipit con Pikachu e gli Unown, Tsunekaru Ishihara e Takato Utsonomiya ricordano che la giornata dedicata ai mostriciattoli tascabili cade oggi in occasione dell’anniversario delle versioni Rossa, Verde e Blu. Per questo motivo, dal 28 (domani) sono aperti i raid di Charizard, Blastoise e Venusaur in Scarlatto e Violetto, anche per chi non ha acquistato i DLC. Si tratta però di raid a sette stelle, per i quali occorre completare quantomeno il postgame.

I titoli mobile | Pokémon Presents, tutti gli annunci di febbraio 2024

Nulla enfatizza la natura del franchise, a tratti parallela a quella di Nintendo stessa, come degli aggiornamenti per i giochi mobile. Ad esempio Pokémon GO inaugura una collaborazione con l’anime Orizzonti: La Serie, comprensiva di un Pikachu con il berretto del recente adattamento. Charcadet e le sue evoluzioni Armarouge e Ceruledge si uniscono inoltre al gioco per cellulari. Pokémon Sleep vede il debutto di Raikou a marzo, con gli altri leggendari Suicune ed Entei a seguire. Arrivano poi in Pokémon Masters EX anche Argento con Tyranitar (1/3), nonché Alisma e il suo Glimmora (28/2, domani). 3000 gemme e modalità foto incluse. Oh, e le monete di Gimmighoul invadono Pokémon Café Remix.

Spacchettamento epico | Pokémon Presents, tutti gli annunci di febbraio 2024

Pokémon Unite vede il debutto di Miraidon (da oggi con il codice POKEDAY24), Falinks e Ceruledge. La vera rivelazione sul fronte mobile, però, è l’annuncio di Pokémon: Gioco di carte collezionabili Pocket, comprensivo di un bonus giornaliero per il login con due buste ottenibili ogni 24 ore senza alcun costo. L’adattamento digitale del gioco da tavolo comprende anche un set di regole semplificate per i neofiti, nonché scambi rapidi ed immediati con altri utenti, la possibilità di espandere le illustrazioni di ogni carta e, dietro le quinte, lo sforzo congiunto di Creatures, DeNA e, naturalmente, The Pokémon Company stessa. Esce quest’anno.

L’annuncio vero

Stavolta siamo stati più laconici del solito, ma gli annunci del Pokémon Presents hanno calato il sipario sul mese di febbraio con un reveal che ha sorpreso tutti: un gioco che, una volta tanto, non uscirà nel 2024. Una versione di Luminopoli dalle linee di contorno ricalcate col neon, che lascia molto spazio alla fantasia sulla line-up di lancio di Nintendo Switch 2, si “mostra” in fase di gentrificazione. Il titolo, però, rivela che la regione di Hisui sarà tra le poche idee di GAME FREAK a venire rivisitata. Allenatrici e allenatori in ascolto, Leggende Pokémon: Z-A riceverà la gestazione promessa dalle alte sfere del brand, e uscirà nel 2025! Il gioco è interamente ambientato a Luminopoli, ma non sappiamo cosa ciò comporti.

