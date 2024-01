Siamo quasi giunti alla fine della prima stagione e non potevamo non scrivere questa recensione su Hazbin Hotel, una serie animata fatta davvero col cuore

TITOLO ORIGINALE: Hazbin Hotel. GENERE: musicale, commedia nera, commedia drammatica, animazione per adulti. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Vivienne Medrano CAST: Erika Henningsen, Stephanie Beatriz, Blake Roman, Amir Talai, Ketih David, Kimiko Glenn, Alex Brightman, Jeremy Jordan, Joel Perez. DURATA: 23 minuti ciascuno. DISTRIBUTORE: Prime Video. USCITA: Dal 19/01/2024.

Il caso di Hazbin Hotel è la prova che anche i freelancer che fanno gratuitamente il proprio lavoro e con tanta passione alla fine vengono ricompensati. La serie è infatti uno spin-off di Helluva Boss, una webserie americana ambientata nello stesso universo, con la differenza che per questa serie gli animatori non sono stati pagati, hanno creato questa serie per puro diletto e per la loro passione nell’animazione, la recitazione e il doppiaggio. Helluva Boss, tuttavia, ha avuto un successo così eclatante che la A24 ha deciso di comprare la serie e pubblicarla poi su Prime Video. In poche parole, possiamo già dirvi che Hazbin Hotel è una delle migliori serie tv su Prime Video. L’animazione, il cast, i personaggi, le canzoni, tutti questi fattori rendono perfetta questa serie animata per adulti e la miglior serie animata di Prime Video.

Welcome to the Hazbin Hotel! | Recensione Hazbin Hotel: una serie animata fatta col cuore

Partiamo parlando della trama della serie, che di per sé è molto semplice. La protagonista è Charlie Morningstar, figlia di Lucifero, il Re dell’Inferno. Diversamente da quanto si possa pensare, Charlie è una ragazza gentile e altruista, che ha un sogno per far sì che l’Inferno ritrovi il suo ordine. Il problema che affligge gli abitanti è che ci sono troppe anime dannate, che stanno causando un sovrappopolamento degli Inferi. Così la giovane principessa dell’Inferno crea l’Hazbin Hotel, un edificio di accoglienza in cui accogliere le anime dei dannati che vogliono ottenere la redenzione per poter accedere al Paradiso.

Si potrebbe dire che questo hotel funga un po’ da Purgatorio, un luogo dove le anime dannate si pentono dei loro peccati e lavorano sodo per purificarsi. Diversamente da come descritto nella Divina Commedia di Dante, però, qui le anime ottengono la redenzione partecipando a dei giochi rieducativi. L’hotel è gestito da Charlie e dal suo team, composto dalla manager Vaggie, fidanzata di Charlie; Angel Dust, un demone ragno gay che lavora come attore pornografico; uno dei Supremi dell’Inferno, Alastor, che in vita terrena aveva un’emittente radiofonica e per questo imita la voce radiofonica; Husk, un demone gatto alcolizzato e scorbutico che fa da barista; infine Nifty, una tenera ragazza demone ciclope, che fa da cameriera. Insieme cercano di rendere redenti le anime con delle divertentissime gag dal black humor.

Demoni folli ma dal cuore tenero | Recensione Hazbin Hotel: la serie animata fatta col cuore

Il punto forte di Hazbin Hotel sono proprio i personaggi. Diversamente da quanto si possa pensare, anche se c’è tanto black humor (che funziona alla stragrande e ogni battuta e gag fa schiattare dal ridere), tutti i personaggi hanno una storia personale. Non vogliamo spoilerarvi nulla, ma sappiate che c’è tanto sviluppo dei personaggi e sono scritti alla perfezione. Tutto quello che vuole fare il team è proporre una serie animata divertente che intrattiene, ma fa molto di più. Charlie, Vaggie, Alastor, Angel, Husk e Nifty sono personaggi che funzionano. Ognuno di loro ha una storia da raccontare e spiegano anche perché sono così.

Non solo intrattenimento, qui c’è tantissimo studio, le storie dei protagonisti sono molto reali e non è difficile immedesimarsi in qualcuno di loro. Chi ha commesso errori, chi si trova in situazioni orribili, che siano lavorative o sentimentali, tutti hanno i loro problemi personali. Se è vero che all’inizio il team fatica a lavorare insieme, con il proseguire degli episodi il legame tra di loro si fortifica, tutti interagiscono tra di loro e nessuno viene lasciato indietro. Il carattere e il background di ciascun personaggio è raccontato alla perfezione, perfino quella dei personaggi secondari, che fanno a loro volta la loro porca figura.

I’ve always liked to play with fire | Recensione Hazbin Hotel: una serie animata fatta col cuore

Se dobbiamo trovare un altro punto forte di Hazbin Hotel è lo stile d’animazione e le canzoni che troviamo all’interno della serie. Questo stile è molto particolare, qualcosa che non si è mai visto nella televisione. Quest’animazione è tipica di YouTube, riprendono lo stile accattivante di Helluva Boss e lo riportano (scelta molto saggia) nella serie spin-off. Lo stile d’animazione lascia a bocca aperta, l’autrice della serie Vivienne Medrano è riuscita a creare un nuovo modo di disegnare cartoni animati per adulti e si distacca completamente da quelli classici come I Simpson o I Griffin. Quest’animazione è nuova di zecca ed è così bella da guardare che è impossibile staccare gli occhi dallo schermo, per via di tutte le sue particolarità tra espressioni dei personaggi e l’ambientazione.

Per quanto riguarda le canzoni, non ce n’è una che sia brutta. Ogni canzone che parte è perfettamente azzeccata, orecchiabile e, una volta che si sentono, è impossibile dimenticarle. Le abbiamo ascoltate sia in italiano che in inglese e sono stupende in entrambe le lingue. Anche la parte doppiata, sia in inglese che in italiano, sono indimenticabili. Ascoltare queste canzoni fa davvero venire voglia di scaricarle e inserirle nella propria libreria multimediale per ascoltarle in qualsiasi momento della giornata. Sono capaci di far piangere, ridere, divertirsi e soprattutto riflettere. Queste canzoni piaceranno anche a chi non ama i musical.

Highway to Hell!

Per farla breve, questa serie è perfetta. Non è un’esagerazione, abbiamo cercato di trovare qualche difetto, ma non siamo stati davvero capaci di trovarne uno. Tutto è curato alla perfezione e questa è la prova lampante che l’amore per un’arte ti porta a lavorare alla perfezione. Questo è quello che è successo a Vivienne Medrano, che ha continuato a portare avanti la sua passione ed è riuscita ad ingrandire il suo progetto semplicemente facendosi notare. Dopotutto, chi sa fare il proprio lavoro merita i giusti riconoscimenti. La giovane animatrice fa il suo lavoro con il cuore e si vede. Infatti, Hazbin Hotel è davvero una serie animata fatta col cuore.

Concludiamo questa recensione invitandovi a guardarla subito su Amazon Prime Video! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre recensioni e news dal mondo del cinema e delle serie tv.

9.5 La serie animata col cuore

Personaggi ben scritti Stile d'animazione strabiliante

Stile d'animazione strabiliante Canzoni orecchabili e indimenticabili

Canzoni orecchabili e indimenticabili Black humor molto divertente e ben costruito Punti a sfavore Praticamente inesistenti

