Nintendo Switch 2: possibile uscita a inizio 2025

L’ibrida secondogenita potrebbe arrivare nel 2025: a quando il fiocco rossoblu di Nintendo Switch 2? Nikkei svela il possibile mese

La pubblicazione nipponica a pagamento, Nikkei, ha rivelato quello che parrebbe essere l’esatto mese papabile per l’arrivo di Nintendo Switch 2: nello specifico, si parla di marzo 2025. Come riportato dal tam tam della stampa straniera nelle precedenti settimane, il successore della console ibrida della Grande N ha subito un posticipo per venire incontro alle potenziali carenze di unità. A discapito degli iniziali (e, trattandosi di rumor, presunti) piani per la fine del 2024, stando al rinomato quotidiano “la priorità è andata all’inventario iniziale per la prossima console, nonché a una lineup di titoli al lancio” per evitare il pericolo rappresentato dall’usato e, nello specifico, dal possibile bagarinaggio.

‘Switch 2’ is targeting March 2025 and was internally delayed partly to avoid hardware shortages, a Japanese news report claims.https://t.co/OpUldC5Z3j pic.twitter.com/vjf3OVW21A — VGC (@VGC_News) February 26, 2024

Nintendo Switch 2 e la possibilità del 2025

Al di là della data “fissata” nel 2025, Nikkei ha dichiarato nel suo rapporto che Nintendo Switch 2 dovrebbe essere ancora una piattaforma ibrida, ma con uno schermo più grande (6,2 pollici). La data non è definitiva, in quanto i titoli pronti al lancio e i possibili imprevisti nella produzione della piattaforma possono influire sulle variazioni del day one. Svariate fonti hanno riportato altresì a VGC che il primo trimestre del prossimo anno sia il periodo comunicato dal Colosso di Kyoto ai vari publisher. Le compagnie di terze parti hanno apparentemente ricevuto la comunicazione del posticipo, apparentemente imputato al desiderio di software di prime parti “più forte” per la console. Un ritardo, questo, che ha causato un crollo dell’8,8% alla Grande N nella borsa di Tokyo prima di stabilizzarsi sul 5,8%.

