In Back 4 Blood avremo un roster di personaggi caratterizzato sia da Sterminatori, ovvero gli umani, che di Infestati, cioè gli zombie. Ognuno di essi avrà delle proprie abilità che li renderà unici e distinguibili, appartenendo a diverse “classi” per via del tipo di arma e stile di combattimento che andranno ad utilizzare. Sono presenti otto Sterminatori e quattro Infestati, ma le possibilità che l’elenco venga arricchito ulteriormente nel corso dei prossimi mesi è più che plausibile. In questa guida di Back 4 Blood, ci soffermeremo su come usare al meglio Holly.

Uniamo la banda

All’interno di Back 4 Blood, alcuni dei personaggi esistenti ed impersonabili dovranno essere obbligatoriamente sbloccati concludendo il primo capitolo della storia del gioco, suddiviso in quattro livelli. Invece, sin da subito sarà possibile giocare con Evangelo, Walker, Holly e Mà. Nel caso decidessimo di partire proprio con Holly, personaggio specializzato negli attacchi di mischia, dalla personalità vivace e positiva, dovremo anche sapere come usare le sue capacità, per districarci con potenza in mezzo alla folla zombieficata di Back 4 Blood.

Il ruolo di Holly – Back 4 Blood: come usare Holly al meglio. Consigli e strategie

Come anticipato, il personaggio di Holly in Back 4 Blood è versato per gli attacchi melee, dunque potrà dare del suo meglio in mezzo alla mischia, e sarà più che contenta di poter usare “Dottie”, la sua fidata mazza da baseball chiodata. Ha un buon range, utile per fare a pezzettini qualunque orda formata da zombie di bassa lega. Possiede inoltre la capacità di rigenerare la resistenza e ridurre il danno subito; in pratica è una donna dalla forza incrollabile, e perciò bisognerà servirsene con il giusto criterio, precipitandosi in prima linea per darle di santa ragione agli Infestati.

Le abilità di Holly – Back 4 Blood: come usare Holly al meglio. Consigli e strategie

Holly possiede delle abilità passive che la potenziano in modo significativo nei combattimenti close quarters, inoltre dona un vantaggio alla stamina della squadra quando equipaggiata:

Riottiene 10 di resistenza ad ogni Infestato ucciso

Guadagna il 10% di resistenza danno

Effetto di Squadra: +25 resistenza della Squadra

Le migliori armi – Back 4 Blood: come usare Holly al meglio. Consigli e strategie

Come se non fosse stato già chiarito sufficientemente, per Holly non è troppo importante pensare all’arma da usare, purché si tratti di una da mischia; se si hanno delle carte che aggiungono vantaggi allo stile di combattimento, tanto meglio per le vostre partite su Back 4 Blood. Ma per essere specifici, nell’occasione di voler abbattere un gran numero di nemici deboli, un machete o una mazza saranno le armi preferibili, mentre per minacce più grandi servirà un’ascia o un’accetta. Per quanto riguarda i fucili, si può scegliere tra quello d’assalto, SMG o fucile a pompa.

Quest’ultimo potrebbe essere la scelta che le si addice di più, dato che lei già agisce ad una distanza piuttosto ravvicinata contro gli Infestati. In aggiunta, equipaggiare anche una carta che permette di rubare vita con questo tipo di arma renderà il combattimento ancora più esaltante; ciononostante, l’ideale sarebbe riservare l’artiglieria pesante per nemici come il Tallboy, il Crusher, il Bruiser.

Le migliori carte da equipaggiare – Back 4 Blood: come usare Holly al meglio. Consigli e strategie

Arriviamo infine a quali carte di Back 4 Blood sarà meglio usare per avere un vantaggio non solo fisico, ma anche strategico nel corso delle partite; sapendo come Holly abbia un’eccezionale resistenza alla fatica e al danno, le carte da scegliere dovranno basarsi soprattutto sul valorizzare questi aspetti, e combinarle in modo da creare una buona sinergia tra esse.

Carte riflessi: Cross Trainers – Rhythmic Breathing – Slugger – Brazen – Meth Head – Dash – Superior Cardio – Rolling Thunder – Mandatory PT -Adrenaline Fueled

Carte Disciplina: Motorcycle Jacket – Motorcycle Helmet – Energy Bar – Cold Brew Coffee – Hunker Down – Vanguard – Combat Knife – Down in Front!

Carte Vigore: Batter Up – Spiky Bats – Mean Drunk – Durable – Body Armor – Heavy Hitter – Ignore the Pain – Berserker – True Grit – Scar Tissue – Battle Lust – Face Your Fears – Heavy Attack – Sunder – Fresh Bandage – Numb – Buckshot Bruiser

Carte Fortuna: Mugger – Wounded Animal

Una donna, un esercito

Ha così termine questa piccola guida su come usare Holly, un personaggio piuttosto semplice da inquadrare per quanto riguarda il gameplay di Back 4 Blood, dallo stile molto diretto ed impavido, ottimo per coloro che cercano il brivido dell’azione sin dai primi istanti di gioco. Troverete ulteriori guide su Back 4 Blood, tra cui l’utilizzo e lo sblocco di nuove carte, all’interno del nostro sito, oltre che alle nostre impressioni riguardanti il gioco.

