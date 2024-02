Xiaomi Watch 2: lo smartwatch è già disponibile all’acquisto

Xiaomi Watch 2, il nuovo smartwatch dell’azienda cinese, è già disponibile all’acquisto in Europa presso i maggiori rivenditori

Il nuovo smartwatch dell’azienda cinese, Xiaomi Watch 2, con Wear OS, è già in vendita in alcuni store europei, inclusa l’Italia, ben prima della presentazione ufficiale prevista per il 25 febbraio al MWC 2024 (Mobile World Congress).

Xiaomi Watch 2: caratteristiche

Questo smartwatch presenta un display AMOLED da 1,43 pollici con una luminosità massima di 600 nits e una risoluzione di 466 x 466 pixel (circa 326 ppi). Il Watch 2 è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (con processo produttivo a 4 nm) e utilizza il sistema operativo di Google, Android Wear OS. La batteria, non rimovibile, ha invece una capacità di 495 mAh, che promette un’autonomia di circa 65 ore.

Xiaomi Watch 2: scheda tecnica

Display: AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466

AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 SoC: Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 Cassa: alluminio da 46 mm

alluminio da 46 mm Connettività: Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi, GPS

Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi, GPS Funzionalità: monitoraggio del battito cardiaco, SpO2, oltre 150 modalità sportive, resistenza all’acqua 5 ATM

monitoraggio del battito cardiaco, SpO2, oltre 150 modalità sportive, resistenza all’acqua 5 ATM Batteria: fino a 65 ore di autonomia

fino a 65 ore di autonomia Sistema operativo: Wear OS

Wear OS App preinstallate: Google Wallet, Google Play Store, Google Maps

Google Wallet, Google Play Store, Google Maps Colorazioni: Black e Silver

Black e Silver Prezzo: 199,99€

Disponibilità e prezzo

Già acquistabile su Amazon.de, MediaWorld e Unieuro. Prezzo consigliato: 199,99 euro (colorazioni Black e Silver). L’uscita anticipata di Xiaomi Watch 2 è una sorpresa gradita per gli appassionati di tecnologia. Lo smartwatch offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e si candida come una scelta interessante per chi cerca un dispositivo completo e funzionale. Tuttavia, è bene attendere la presentazione ufficiale per avere un quadro completo del dispositivo e delle sue funzionalità.

Che ne pensate del nuovo smartwatch Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti