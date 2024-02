CORSAIR potenzia l’ecosistema iCUE LINK con le nuove ventole RX ad alte prestazioni

CORSAIR ha annunciato oggi il debutto delle nuove ventole per PC della serie iCUE LINK RX, espandendo ulteriormente l’innovativo ecosistema iCUE LINK

Questo lancio rappresenta un progresso significativo nell’evoluzione dei componenti DIY di CORSAIR, confermando l’impegno continuo per l’innovazione e l’eccellenza in un mercato dinamico come quello dei PC DIY.

CORSAIR rivoluziona il raffreddamento PC con le nuove ventole iCUE LINK RX Series

Le ventole della serie RX sono il risultato di avanzati progressi ingegneristici, incorporando cuscinetti magnetici a cupola CORSAIR, tecnologia AirGuide e alette interne riprogettate per ottimizzare l’efficienza di raffreddamento, sia in combinazione con radiatori che all’interno di case. L’integrazione nell’ecosistema iCUE LINK, unico nel suo genere, riflette l’impegno dell’azienda nel rendere l’assemblaggio un’esperienza più accessibile e piacevole per un pubblico più ampio.

Le ventole della serie RX stabiliscono un nuovo standard in termini di qualità di assemblaggio e potenza del flusso d’aria. Queste prestazioni superiori sono il frutto di un approfondito processo di ricerca e sviluppo focalizzato sull’ottimizzazione dettagliata, unitamente all’utilizzo di materiali avanzati come i polimeri a cristalli liquidi (nei modelli non RGB). Inoltre, la struttura delle alette delle ventole e del telaio incorpora rinforzi in fibra di vetro per migliorarne la durabilità.

Le ventole della serie RX sono dotate di un sistema di controllo digitale integrato nell’ecosistema iCUE LINK, consentendo un’accurata regolazione della velocità desiderata: fino a 2.100 giri/min per i modelli da 120 mm e 1.700 giri/min per quelli da 140 mm. Le curve preimpostate sono facilmente configurabili tramite il software CORSAIR iCUE, offrendo inoltre opzioni avanzate di regolazione per ottimizzare le capacità di raffreddamento del sistema.

“Ci siamo assunti l’impegno di creare una ventola che potesse offrire le massime performance sia come ventola per case che come ventola per radiatori”, dichiara Aaron Neal, Direttore DIY Product Marketing di CORSAIR. “Abbiamo voluto anche integrare la tecnologia iCUE LINK per garantire la migliore esperienza di assemblaggio. Con le RX Series, crediamo di aver soddisfatto e persino superato tutte queste richieste”.

CORSAIR iCUE LINK RX: design e prestazioni top

Il cuscinetto magnetico a cupola, brevettato da CORSAIR, riduce al minimo l’attrito tra le componenti, diminuendo la rumorosità e prolungando la durata delle ventole. Le ventole RX e RX RGB si distinguono ulteriormente grazie alle viti a montaggio rapido CORSAIR Quikturn, caratterizzate da una filettatura unica che consente un montaggio rapido con un solo giro. Introdotto l’anno scorso, l’ecosistema iCUE LINK ha guadagnato ampio consenso nel mercato DIY grazie alla sua natura rivoluzionaria nel settore dell’assemblaggio di PC.

Il collegamento a cascata di diversi tipi di componenti tramite un singolo connettore standard universale semplifica notevolmente l’assemblaggio, rendendolo più accessibile e lineare. Le tecnologie smart integrate in tutti i prodotti iCUE LINK consentono una comunicazione intelligente e bidirezionale con un unico controller, trasmettendo dati e fornendo alimentazione a tutti i dispositivi tramite una singola porta. Il risultato è una significativa riduzione dei tempi di assemblaggio e una gestione semplificata dei cavi, eliminando ostacoli principali per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’assemblaggio di PC.

Le ventole CORSAIR iCUE LINK RX RGB sono disponibili in varianti nero o bianco, mentre le ventole RX sono disponibili nella colorazione nero stealth. Gli starter kit includono tre ventole da 120 mm o due ventole da 140 mm insieme a un controller iCUE LINK System Hub. I kit di espansione a ventola singola, d’altra parte, consentono di potenziare il proprio sistema di raffreddamento iCUE LINK.

Disponibilità e Prezzi

Le ventole CORSAIR iCUE LINK RX Series e RX RGB Series sono già disponibili sul negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR in tutto il mondo.

Le ventole RX e RX RGB sono coperte da una garanzia di cinque anni, supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR a livello internazionale. Prezzi consigliati al pubblico.

Starter Kit:

RX120: 114,90 € (con confezione da 3 e System Hub)

RX120 RGB: 134,90 € (con confezione da 3 e System Hub)

RX140: 79,90 € (con confezione da 2 e System Hub)

RX140 RGB: 134,90 € (con confezione da 2 e System Hub)

Expansion Kit:

RX120: 29,90 € (ventola singola)

RX120 RGB: 34,90 € (ventola singola)

RX140: 34,90 € (ventola singola)

RX140 RGB: 39,90 € (ventola singola)

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove ventole della serie RX di Corsair? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).